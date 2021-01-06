اقوى كريمات لتفتيح العانة والجسم بالكولاجين الامريكى يقضى نهائيا على أسمرار الوجه والرقبه سواد سنين يزول في دقائق

اقوى كريمات لتفتيح العانة والجسم بالكولاجين المناطق الداكنة فى جسم المرأة من الأمور المزعجة التى تسبب لها الإحراج فتبحث كثيرا عن أفضل الكريمات والوصفات الطبيعية التى تعمل على تفتيح المناطق الحساسة بطريقة أمنة بدون أي اثار جانبيه، يوجد بعض العوامل التى تؤدي الى تغير لون البشرة في المناطق الحساسة وهي كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة واستخدام كريمات ازالة الشعر، للحصول على الحل تابعوا معنا طرق تحضير الكريم الطبيعي لتفتيح المناطق الداكنة. اقوى كريمات لتفتيح العانة والجسم بالكولاجين علبة فازلين.

ثلاثة ملاعق من زيت اللوز.

ثلاثة ملاعق من زيت الخروج.

ربع كوب من الجليسرين. طريقه التحضير يتم خلط المكونات جيدا حتى تمام التجانس والحصول على قوام كريمي.

يوضع الكريم على المناطق الداكنة فى الجسم لمدة ساعة علي الاقل.

يغسل الجسم بالماء الدافئ جيدا بعد ان يجف.

يكرر الوصفة يومياً للحصول علي أفضل النتائج وازالة الاسمرار. كريم زيت الزيتون والسكر ربع كوب من الماء.

ملعقة من السكر.

نصف كوب بودرة اطفال.

أربع ملاعق من زيت الزيتون. طريقة التحضير في وعاء ضعي السكر والماء حتي يذاب السكر جيدا فى الماء.

يضاف بودرة اطفال ثم اضافة زيت الزيتون والخلط جيدا حتى تمام التجانس والحصول على قوام كريمي.

يكرر استخدام الكريم يوميا لكي تلاحظى الفرق بنفسك. كريم النشا وماء الورد ثلاثة ملاعق من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقتين من اللبن البودر.

ملعقة كبيره من عسل النحل. خطوات التحضير يتم خلط مكونات التحضير بطريقة جيده حتى تمام التجانس والحصول على قوام كريمي.

يوضع الكريم على المناطق الحساسة وتدلك بطريقة دائرية لمدة ربع ساعة.

يغسل الجسم بماء دافئ للتخلص من بقايا الوصفه.

تكرر الوصفة مرتين في الاسبوع حتي تحصلي علي نتيجة رائعة. طريقة التحضيركريم النشا وماء الورد الوسوم

اقوى كريمات لتفتيح العانة والجسم بالكولاجين المناطق الداكنة فى جسم المرأة من الأمور المزعجة التى تسبب لها الإحراج فتبحث كثيرا عن أفضل الكريمات والوصفات الطبيعية التى تعمل على تفتيح المناطق الحساسة بطريقة أمنة بدون أي اثار جانبيه، يوجد بعض العوامل التى تؤدي الى تغير لون البشرة في المناطق الحساسة وهي كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة واستخدام كريمات ازالة الشعر، للحصول على الحل تابعوا معنا طرق تحضير الكريم الطبيعي لتفتيح المناطق الداكنة. اقوى كريمات لتفتيح العانة والجسم بالكولاجين علبة فازلين.

ثلاثة ملاعق من زيت اللوز.

ثلاثة ملاعق من زيت الخروج.

ربع كوب من الجليسرين. طريقه التحضير يتم خلط المكونات جيدا حتى تمام التجانس والحصول على قوام كريمي.

يوضع الكريم على المناطق الداكنة فى الجسم لمدة ساعة علي الاقل.

يغسل الجسم بالماء الدافئ جيدا بعد ان يجف.

يكرر الوصفة يومياً للحصول علي أفضل النتائج وازالة الاسمرار. كريم زيت الزيتون والسكر ربع كوب من الماء.

ملعقة من السكر.

نصف كوب بودرة اطفال.

أربع ملاعق من زيت الزيتون. طريقة التحضير في وعاء ضعي السكر والماء حتي يذاب السكر جيدا فى الماء.

يضاف بودرة اطفال ثم اضافة زيت الزيتون والخلط جيدا حتى تمام التجانس والحصول على قوام كريمي.

يكرر استخدام الكريم يوميا لكي تلاحظى الفرق بنفسك. كريم النشا وماء الورد ثلاثة ملاعق من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقتين من اللبن البودر.

ملعقة كبيره من عسل النحل. خطوات التحضير يتم خلط مكونات التحضير بطريقة جيده حتى تمام التجانس والحصول على قوام كريمي.

يوضع الكريم على المناطق الحساسة وتدلك بطريقة دائرية لمدة ربع ساعة.

يغسل الجسم بماء دافئ للتخلص من بقايا الوصفه.

تكرر الوصفة مرتين في الاسبوع حتي تحصلي علي نتيجة رائعة. طريقة التحضيركريم النشا وماء الورد

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