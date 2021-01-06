ارخص كيراتين طبيعي منزلي لفرد الشعر الخشن الجاف والهايش في المنزل سيصبح حرير

ارخص كيراتين طبيعي منزلي لفرد الشعر الخشن الجاف تحلم كل سيده بشعر ناعم خالي من اي تجاعيد او اي كسور، لذا تلجأ الى عمليات فرد الشعر باستخدام المكواة وادوات الفرد الأخرى التي تعتمد على الحرارة ولكن هذه الطرق تؤدي الى تلف الشعر وتزيد من درجة التجعيد وتتسبب في هيشان وتقطف أطراف الشعر وضعف فروة الرأس، لذا تابعوا معنا كيفية استخدام طرق طبيعية لفرد الشعر المجعد.

استخدام المواد الطبيعية للشعر من الامور المهمة لصحة الشعر لذا يوجد عده طرق لتحضير كريم طبيعي لفرد الشعر منها الآتي،

الطريقة الاولي

استخدام ملعقة من عسل النحل.

٥٠ جرام من النشا.

ملعقتين من مستخلص جوز الهند.

عصر ليمونة كبيرة.

٥٠ جرام من الجيلاتين البودر.

١٠٠ مللي من الحليب.

يتم تدفئة الحليب ثم اضافة اليه مسحوق جوز الهند ويقلب حتى تمام التجانس.

يتم اضافة الجيلاتين البودر والنشا الى خليط الحليب وزيت جوز الهند ويتم التقليب جيدا للحصول على قوام كريمي متماسك.

يترك الخليط حتى يبرد ثم اضافة عسل النحل وعصير الليمون وخلطة جيدا.

يغسل الشعر جيدا من الزيوت والأتربة.

يتم وضع طبقة من الخليط الكريمي على الشعر ويصفف من بداية منبت الشعر الى الاطراف.

يترك على الشعر لمدة نصف ساعة.

يغسل الشعر باستخدام بالماء فقط.

يكرر استخدام الكريم مرتين اسبوعيا.

ربع كوب من جيل الصبار.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من مطحون السمسم.