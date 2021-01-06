خلطة للشعر الجاف الحناء الصارووخية للشعر المتقصف لتطويله وتكثيفه كلمة روعة قليلة ستذهلك!!!!

خلطة للشعر الجاف الحناء الصارووخية للشعر المتقصف لتطويله وتكثيفه يتعرض الشعر بشكل دائم على الكثير من العوامل التي تجعل الشعر جاف ومقصف وينمو ببطء، مما يسبب قلق كبير وبالأخص للسيدات، مما يجعلهم يبحثون عن طرق فعالة للتخلص من مشاكله، حتى يعيد حيويته وصحته، مما يكتسب لمعان ونعومة وكثافة كبيرة، ونحن نعلم أن الحناء مليئة بالكثير من الفيتامينات التي تعمل على تحسين شكل الشعر، تمنع التساقط وتغذيه، كما أنها تكافح الشيب المبكر، ويوجد للحناء الكثير من الاستخدامات للتخلص من الأمراض منها الإسهال والخلايا السرطانية وغيرها من المشاكل فتعالي معنا

لتتعرف على كيفية الاستفادة من الحناء للشعر.

ومن هنا نتعرف ايضا على مكون ساحر لشعرك ينمو بغزارة و ينبت الفراغات و يحارب الصلع والتساقط

الحناء للشعر المجعد :

تعرفي معنا على أهم الوصفات الطبيعية من الحناء للتخلص من مشاكل الشعر:

نقوم بمزج حوالي 10 ملاعق من مسحوق الحناء، مع كوب من حليب جوز الهند، وأربع ملاعق من زيت الزيتون، وتخلط المكونات معاً بشكل جيد حتى أن نحصل على عجينة ناعمة، ونقوم بتطبيق الخليط على الشعر وفروة الرأس، ويترك لمدة لا تقل عن ساعة ومن ثم يغسل جيداً بالشامبو، ويتم استخدامها مرة أسبوعياً.

الحناء للشعر الجاف :

نخلط كمية مناسبة من الحناء مع القليل من عصير الليمون وثلاث ملاعق من خل التفاح، ثلاث ملاعق من قشور الباذنجان المغلي، نقوم بوضع المكونات في إناء عميق وتخلط بشكل جيد، حتى أن تحصل على عجينة طرية، نقوم بتوزيع الحناء على الشعر من الجذور حتى الأطراف، مع مراعاة من تمشيط الشعر حتى تتغلغل بطريقة جيدة به، ويترك على الشعر لمدة ساعة ومن ثم يغسل بالماء بشكل جيد حتى تقضي على آثار الحناء.

الحناء لنعومة الشعر :

نخلط كوب من الحناء مع كمية من هلام الصبار وزيت جوز الهند وتقلب المكونات، ونطبق المزيج على الشعر وتغطى بقبعة الاستحمام، وتترك لعدة ساعات، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو ويترك حتى يجف.