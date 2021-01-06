عمل عجينة المعجنات القطنية لجميع المخبوزات والفطائر والبيتزا خفيفة وهشة كالقطن

عمل عجينة المعجنات القطنية لجميع المخبوزات والفطائر أصبح تناول المعجنات بأنواعها المختلفة منتشر في الآونة الأخيرة من الكبار والصغار لسهوله التحضير ويمكن تناولها في اى وقت فالكثير من الأشخاص يفضلون تناولها في وجبات الفطار والعشاء، ويمكن تناولها مع بعض انواع المشروبات والبعض الاخر يتم تناوله بمفرده مثل انواع البيتزا والبعض يتناوله الاشخاص كنوع من الحلويات لذا تابعوا معنا كيفية عمل عجينه سحريه تصلح لجميع أنواع المعجنات.

عمل عجينة المعجنات القطنية لجميع المخبوزات خمس اكواب من الدقيق.

ملعقة طعام كبيره ملح.

ملعقة ونصف طعام كبيره من حبيبات الخميرة.

نصف كأس من زيت الزيتون.

ملعقة طعام كبيره من السكر البودر.

ملعقة طعام صغيرة من البيكنج صودا.

كوب ونصف من الزبادي.

كأس من الماء سبق تدفئته. طريقة التحضير ذوبان ملعقة السكر فى الماء الدافئ ثم اضافة حبيبات الخميرة، وتركه حتى يخمر.

يتم اضافة المحتويات الجافة في وعاء العجن الدقيق البيكنج صودا والملح.

يتم خليط المكونات جيدا واضافة الخميرة السابق تحضيرها ثم اضافة زيت الزيتون والعجن جيدا واضافه الماء حسب احتياج العجين له.

يترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى ترتفع. عجينة المعجنات القطنية للبيتزا ٤٠٠ جرام من طحين القمح.

٥٠ جرام من حبيبات الخميرة.

ملعقة طعام كبيره سكر بودر.

كأس ونصف ماء سبق تدفئته.

رشة ملح.

استخدم بياض بيضه.

كأس من الزبادي.

نصف كأس من زيت الزيتون.

ثلاثة ملاعق حليب البودرة. طريقه التحضير يتم وضع الدقيق والخميرة والسكر والماء الدافئ ويتم العجن جيدا وتركها حتي ترتفع.

يتم وضع باقي المكونات بعد الارتفاع وهم زيت الزيتون والحليب البودر والزبادي وبياض البيضة واضافة كمية من الدقيق حتى

نحصل على عجينة متماسكة طرية.

استخدام العجينة السحرية سريعة التحضير يوفر الكثير من الوقت والجهد وتصلح للعديد من انواع المعجنات، من الممكن تحضيرها ووضعها في الثلاجة لمده يوم واستخدمها وقت الحاجة اليها لتحضير أحلي وأجمل المخبوزات، لذا لقد تكلمنا عن بعض الطرق لتحضيرها ليعلمها الكثير من السيدات. طريقة التحضير الوسوم

عمل عجينة المعجنات القطنية لجميع المخبوزات والفطائر أصبح تناول المعجنات بأنواعها المختلفة منتشر في الآونة الأخيرة من الكبار والصغار لسهوله التحضير ويمكن تناولها في اى وقت فالكثير من الأشخاص يفضلون تناولها في وجبات الفطار والعشاء، ويمكن تناولها مع بعض انواع المشروبات والبعض الاخر يتم تناوله بمفرده مثل انواع البيتزا والبعض يتناوله الاشخاص كنوع من الحلويات لذا تابعوا معنا كيفية عمل عجينه سحريه تصلح لجميع أنواع المعجنات.

عمل عجينة المعجنات القطنية لجميع المخبوزات خمس اكواب من الدقيق.

ملعقة طعام كبيره ملح.

ملعقة ونصف طعام كبيره من حبيبات الخميرة.

نصف كأس من زيت الزيتون.

ملعقة طعام كبيره من السكر البودر.

ملعقة طعام صغيرة من البيكنج صودا.

كوب ونصف من الزبادي.

كأس من الماء سبق تدفئته. طريقة التحضير ذوبان ملعقة السكر فى الماء الدافئ ثم اضافة حبيبات الخميرة، وتركه حتى يخمر.

يتم اضافة المحتويات الجافة في وعاء العجن الدقيق البيكنج صودا والملح.

يتم خليط المكونات جيدا واضافة الخميرة السابق تحضيرها ثم اضافة زيت الزيتون والعجن جيدا واضافه الماء حسب احتياج العجين له.

يترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى ترتفع. عجينة المعجنات القطنية للبيتزا ٤٠٠ جرام من طحين القمح.

٥٠ جرام من حبيبات الخميرة.

ملعقة طعام كبيره سكر بودر.

كأس ونصف ماء سبق تدفئته.

رشة ملح.

استخدم بياض بيضه.

كأس من الزبادي.

نصف كأس من زيت الزيتون.

ثلاثة ملاعق حليب البودرة. طريقه التحضير يتم وضع الدقيق والخميرة والسكر والماء الدافئ ويتم العجن جيدا وتركها حتي ترتفع.

يتم وضع باقي المكونات بعد الارتفاع وهم زيت الزيتون والحليب البودر والزبادي وبياض البيضة واضافة كمية من الدقيق حتى

نحصل على عجينة متماسكة طرية.

استخدام العجينة السحرية سريعة التحضير يوفر الكثير من الوقت والجهد وتصلح للعديد من انواع المعجنات، من الممكن تحضيرها ووضعها في الثلاجة لمده يوم واستخدمها وقت الحاجة اليها لتحضير أحلي وأجمل المخبوزات، لذا لقد تكلمنا عن بعض الطرق لتحضيرها ليعلمها الكثير من السيدات. طريقة التحضير

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