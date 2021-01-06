نتيجة فورية معلقة على الشامبو لفرد وتنعيم وتطويل الشعر بجنون ومنع تساقطه نهائياً وصفة خطيرة لجميع مشاكل الشعر

نتيجة فورية معلقة على الشامبو لفرد وتنعيم وتطويل الشعر ما يقلق أي امرأة هو مشاكل الشعر، من تساقط الشعر والجفاف والتقصف وكل ما يضعف الشعر، وسنتحدث في هذا المقال عن فوائد القهوة على الشامبو، وهي من أكثر الطرق فعالية وأسرعها للتقليل مشاكل الشعر والتي تعمل على تطويل الشعر، وتمنع تساقطه نهائياً، تابعي معنا.

ثلاثة لترات من الماء.

الشامبو الخاص بشعرك.

نصف فنجان قهوة.

نحضر وعاء فارغ، ثم نضيف القهوة بالماء، ونضعها على النار حتى تغلي.

بعد الغليان يفصل النار، ويترك المزيج يبرد.

أحضري زجاجة، وضعي الشامبو الخاص بكِ، وقومي بوضع القهوة عليها.

قومي بغسل الشعر جيدًا بالشامبو الصافي قبل استخدام المستحضر.

خذي ماء الشطف واشطف شعرك بعد الشامبو.

ثم ضعي خليط الشامبو بالقهوة على شعرك، واتركيه لفترة ساعتين، واغسلي الشعر مرة أخرى بالماء والصابون.

كرري غسل الشعر بالغسول مرة في الأسبوع، للحصول على شعر قوي وصحي ولامع.

أربع ملاعق قهوة.

أربع ملاعق كبيرة من الماء.

أربع ملاعق كبيرة من العسل.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

شامبو الشعر الخاص بكِ.

نحضر وعاء فارغ، ثم نضيف القهوة مع العسل وزيت الزيتون والماء.

تخلط جميع المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس، ويتم وضعهم على الشامبو.

قومي بغسل الشعر جيداً بالشامبو الصافي.

ثم ارفعي المزيج، ودلكي فروة الرأس وخصلات الشعر.

اتركي المزيج على فروة الرأس لمدة ساعة، ثم اغسلي الشعر بالماء والصابون.

تحتاج إلى تكراره أكثر من مرة في الشهر، للحصول على النتيجة التي تعجبك.

فوائد القهوة للشعر

تساعد في تقليل مشكلة ترابط الشعر وتشابكه. يعمل على إنبات الشعر. يساعد على تنشيط الرأس. يسمح للرأس بالتخلص من جميع الترسبات التي تحتويها. كما أنه يعالج الشعر التالف. يعمل على تغميق لون الشعر الأبيض.

وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم وصفة الشامبو بالقهوة، التي تعزز نمو الشعر، وتمنع تساقطه، وتتخلص من قشرة الرأس وتشابكه، بسبب الفوائد التي تعطيها القهوة للشعر.