أجمل كيراتين ساحر وطبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والجاف والمجعد من اول استخدام

أجمل كيراتين ساحر وطبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والجاف ظهر في الآونة الاخيرة استخدام البروتين والكرياتين الخارجي لفرد الشعر الخشن والمجعد وذلك عن طريق تطبيقه على الشعر بالمكواة تحت تأثير درجة حرارة عالية ويظهر تأثير البروتين والكرياتين على الشعر فتره من الزمن ثم يعود الشعر الى حالته السابقة بل واسوء من الاول بسبب تأثير الحرارة الشديدة التي تسبب حرق وهيشان وتلف الشعر لذا ينصح باستخدام كيراتين طبيعي بمكونات منزلية لفرد الشعر الخشن والجاف والوصفات الطبيعية المزودة بالكرياتين الطبيعي فتابعوا معنا أفضل الطرق والوصفات المستخدم فيها الكرياتين بشكل طبيعي للحصول على فرد وتنعيم الشعر. أجمل كيراتين ساحر وطبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والجاف كيراتين البيض وزيت الخروع ملعقتين طعام كبار من الزبدة المستخدمة في الطبخ.

عدد اثنين من البيض.

ملعقتين من زيت السمسم.

ملعقتين من زيت اللافندر.

ملعقة طعام كبيره من زيت الخروع.

كأس من النشا المستخلصة من الذرة. طريقة التحضير يخفق البيض جيدا في وعاء حتى يتم تجانس البياض مع الصفار.

يوضع زيت اللافندر حتى يعطي للخليط رائحة جيدة.

يوضع زيت السمسم وزيت الخروع ويتم الخلط جيدا.

يوضع كأس من النشا ويخلط جيدا ثم اضافه الزبدة وهي بدرجه حرارة الغرفة.

يخلط جيدا ويتم غسل الشعر جيدا من الزيوت والأوساخ.

يتم وضع الخليط على الشعر من بداية المنبت حتى أطراف الشعر ويترك على الشعر لمدة ساعة مع تغطيه الشعر.

يغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر ويكرر استعمال الوصفة ثلاثة مرات اسبوعيا.

هذه الخلطة غنية بالعناصر الطبيعية المسؤولة عن امداد الشعر بالكرياتين الطبيعي والفيتامينات اللازمة لجعله أكثر قوه ولامعانا ونعومة. الوسوم

أجمل كيراتين ساحر وطبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والجاف ظهر في الآونة الاخيرة استخدام البروتين والكرياتين الخارجي لفرد الشعر الخشن والمجعد وذلك عن طريق تطبيقه على الشعر بالمكواة تحت تأثير درجة حرارة عالية ويظهر تأثير البروتين والكرياتين على الشعر فتره من الزمن ثم يعود الشعر الى حالته السابقة بل واسوء من الاول بسبب تأثير الحرارة الشديدة التي تسبب حرق وهيشان وتلف الشعر لذا ينصح باستخدام كيراتين طبيعي بمكونات منزلية لفرد الشعر الخشن والجاف والوصفات الطبيعية المزودة بالكرياتين الطبيعي فتابعوا معنا أفضل الطرق والوصفات المستخدم فيها الكرياتين بشكل طبيعي للحصول على فرد وتنعيم الشعر. أجمل كيراتين ساحر وطبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والجاف كيراتين البيض وزيت الخروع ملعقتين طعام كبار من الزبدة المستخدمة في الطبخ.

عدد اثنين من البيض.

ملعقتين من زيت السمسم.

ملعقتين من زيت اللافندر.

ملعقة طعام كبيره من زيت الخروع.

كأس من النشا المستخلصة من الذرة. طريقة التحضير يخفق البيض جيدا في وعاء حتى يتم تجانس البياض مع الصفار.

يوضع زيت اللافندر حتى يعطي للخليط رائحة جيدة.

يوضع زيت السمسم وزيت الخروع ويتم الخلط جيدا.

يوضع كأس من النشا ويخلط جيدا ثم اضافه الزبدة وهي بدرجه حرارة الغرفة.

يخلط جيدا ويتم غسل الشعر جيدا من الزيوت والأوساخ.

يتم وضع الخليط على الشعر من بداية المنبت حتى أطراف الشعر ويترك على الشعر لمدة ساعة مع تغطيه الشعر.

يغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر ويكرر استعمال الوصفة ثلاثة مرات اسبوعيا.

هذه الخلطة غنية بالعناصر الطبيعية المسؤولة عن امداد الشعر بالكرياتين الطبيعي والفيتامينات اللازمة لجعله أكثر قوه ولامعانا ونعومة.

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