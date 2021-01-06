طريقة مبتكرة لمنع تساقط الشعر وانبات الفراغات بملعقة حلبة ستجعل كل من حولك يتكلم عن جمال شعرك

تعتبر الحلبة من أكثر البذور التي يتم استخدامها بأغراض متعددة التي تخص جمالك، حيث أنها تحمل فوائد عظيمة لصحة الجسم بشكل عام والشعر بشكل خاص، كما أنها تقلل من مشكلة تساقط الشعر ويتم استخدامه في العلاجات المنزلية المتنوعة، ونحن نعلم أن مشكلة تساقط الشعر من أكثر المشاكل المتداولة بين الفتيات، لعدة أسباب، وتعتبر الحلبة من أكثر الطرق التي تساعد في منع تساقط الشعر، نظراً لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية تسبب ضرر الشعر، فيها بنا لنتعرف معاً على كيفية القيام بذلك، والحصول على أفضل النتائج.

تعمل بذور الحلبة على التخلص من مشكلة الصلع، التي تتعرض لها فروة الرأس.

كما أنه يحد من تساقط الشعر.

تعمل على ترطيب الشعر ويمنع تقصفه.

تزيد من طول الشعر وكثافته.

تعرفي معنا على وصفات طبيعية من الحلبة تساعد على زيادة طول وكثافة الشعر وتمنع تساقطه:

نقوم بأخذ ثلاث معالق من بذور الحلبة وتوضع بالخلاط تطحن حتى أن نحصل على بودر، ونضعه ويضاف له ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وتخلط المكونات سوياً بشكل جيد، ونقوم بتطبيق القناع على الشعر من الجذور حتى الأطراف وتترك لمدة ربع ساعة، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة بالماء والشامبو، وتكرر الوصفة على الأقل مرة من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

نقوم بنقع بذور الحلبة في الماء وتترك لمدة ليلة كاملة علي الاقل، وفي صباح اليوم التالي نقوم بطحنها بالصباح بطريقة جيدة، وتطبق العجينة على الشعر وفروة الرأس والشعر، وتترك لمدة ربع ساعة ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالماء بشكل جيد، مع الحرص على تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج المرغوب بها.