أسرار وتكات عمل الهمبرجر في البيت مثل الجاهز بالظبط جروها بالخطوات

أسرار وتكات عمل الهمبرجر في البيت مثل الجاهزه يعتبر الهمبرجر من الوصفات السهلة التي بإمكانك القيام بها بشكل سريع بنفسك وبمكونات بسيطة، وبأقل تملفة ونضمن لكي الحصول على طعم ولا أروع، وهو من الأطعمة الشهية واللذيذة، ولكننا لا نفضل أبداً شرائها من خارج المنزل لأننا لا نضمن جودتها ومدى صحة مكونتها، ونحن اليوم سوف نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الهمبورجر بالمنزل، بأقل تكلفة وطعم رائع افضل بكثير من شرائها من الخارج.طريقة عمل الهمبرجر في البيت
تعرفي معنا على خطوات ومكونات عمل الهمبرجر بطعم رائع على الرغم من مكوناته البسيطة:
المكونات:
- نصف كليو من اللحم المفروم.
- بصلة متوسطة الحجم.
- ثوم مهروس اختياري.
- رشة ملح.
- فلفل أسود.
- كوب من البقسماط.
- ملعقتين من الدقيق.
- بيض.
- نقوم بإحضار الكبة ونقوم بوضع اللحم المفروم مع البصل وتفرم بشكل جيد حتى أن تتجانس المكونات معاً.
- ومن ثم نقوم بوضع البقسماط والدقيق بالكبة ويضاف له الملح والفلفل الأسود وتخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس.
- نقوم بإضافة البيض وتعجن من جديد بالكبة حتى يتم خفق البيض بشكل جيد.
- يتم نزع العجينة من الكبة وتوضع في إناء عميق وتغلف بانايلون وتوضع في الثلاجة وتترك لمدة 3 ساعات ومن الأفضل أن تترك لمدة ليلة كاملة.
- نقوم بخرج العجينة من الثلاجة بعد انتهاء المدة وتفرد وتقطع بالحجم المرغوب به.
- وتوضع بغطاء مربى كبير لنشكل الشكل الدائري للهمبرجر ويضع بين الوحدة والأخرى كيس نايلون، يوضع في الفريزر لكي يتجمد.
- ومن ثم يخرج من الثلاجة ويتم قليه بشكل مباشر في المقلاة أو على الجريل.
- وعند الرغبة باستبدال اللحم بالدجاج المفروم نستبدل البقسماط بفول الصويا المطحون، وأيضاً من يتبع حمية غذائية أن يستبدل اللحم بفول الصويا ويكون لديه برجر نباتي.
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أسرار وتكات عمل الهمبرجر في البيت مثل الجاهزه يعتبر الهمبرجر من الوصفات السهلة التي بإمكانك القيام بها بشكل سريع بنفسك وبمكونات بسيطة، وبأقل تملفة ونضمن لكي الحصول على طعم ولا أروع، وهو من الأطعمة الشهية واللذيذة، ولكننا لا نفضل أبداً شرائها من خارج المنزل لأننا لا نضمن جودتها ومدى صحة مكونتها، ونحن اليوم سوف نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الهمبورجر بالمنزل، بأقل تكلفة وطعم رائع افضل بكثير من شرائها من الخارج.طريقة عمل الهمبرجر في البيت
تعرفي معنا على خطوات ومكونات عمل الهمبرجر بطعم رائع على الرغم من مكوناته البسيطة:
المكونات:
- نصف كليو من اللحم المفروم.
- بصلة متوسطة الحجم.
- ثوم مهروس اختياري.
- رشة ملح.
- فلفل أسود.
- كوب من البقسماط.
- ملعقتين من الدقيق.
- بيض.
- نقوم بإحضار الكبة ونقوم بوضع اللحم المفروم مع البصل وتفرم بشكل جيد حتى أن تتجانس المكونات معاً.
- ومن ثم نقوم بوضع البقسماط والدقيق بالكبة ويضاف له الملح والفلفل الأسود وتخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس.
- نقوم بإضافة البيض وتعجن من جديد بالكبة حتى يتم خفق البيض بشكل جيد.
- يتم نزع العجينة من الكبة وتوضع في إناء عميق وتغلف بانايلون وتوضع في الثلاجة وتترك لمدة 3 ساعات ومن الأفضل أن تترك لمدة ليلة كاملة.
- نقوم بخرج العجينة من الثلاجة بعد انتهاء المدة وتفرد وتقطع بالحجم المرغوب به.
- وتوضع بغطاء مربى كبير لنشكل الشكل الدائري للهمبرجر ويضع بين الوحدة والأخرى كيس نايلون، يوضع في الفريزر لكي يتجمد.
- ومن ثم يخرج من الثلاجة ويتم قليه بشكل مباشر في المقلاة أو على الجريل.
- وعند الرغبة باستبدال اللحم بالدجاج المفروم نستبدل البقسماط بفول الصويا المطحون، وأيضاً من يتبع حمية غذائية أن يستبدل اللحم بفول الصويا ويكون لديه برجر نباتي.
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