أسرار وتكات عمل الهمبرجر في البيت مثل الجاهز بالظبط جروها بالخطوات

أسرار وتكات عمل الهمبرجر في البيت مثل الجاهزه يعتبر الهمبرجر من الوصفات السهلة التي بإمكانك القيام بها بشكل سريع بنفسك وبمكونات بسيطة، وبأقل تملفة ونضمن لكي الحصول على طعم ولا أروع، وهو من الأطعمة الشهية واللذيذة، ولكننا لا نفضل أبداً شرائها من خارج المنزل لأننا لا نضمن جودتها ومدى صحة مكونتها، ونحن اليوم سوف نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الهمبورجر بالمنزل، بأقل تكلفة وطعم رائع افضل بكثير من شرائها من الخارج.

طريقة عمل الهمبرجر في البيت

تعرفي معنا على خطوات ومكونات عمل الهمبرجر بطعم رائع على الرغم من مكوناته البسيطة:

المكونات:

نصف كليو من اللحم المفروم.

بصلة متوسطة الحجم.

ثوم مهروس اختياري.

رشة ملح.

فلفل أسود.

كوب من البقسماط.

ملعقتين من الدقيق.

بيض.

طريقة التحضير: