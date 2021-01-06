بيتزا المطاعم الشهيرة بجميع اسرارها وبالعجينة الهشة القطنية بخطوات أحترافية ناجحة

بيتزا المطاعم الشهيرة بجميع اسرارها وبالعجينة الهشة القطنية تعتبر البيتزا من أهم الأطباق التي تشتهر إيطاليا، وبالأخص في مدينة نابولي، لذا يتساءل الكثير من الأشخاص على طريقة عمل البيتزا مثل أفضل المطاعم، ويوجد الكثير من المطاعم التي تقوم بعمل البيتزا الإيطالية، كما أنها من الوجبات المحببة لدى الكثير من الأطفال والكبار، مما يجعلنا نضطر للخروج من المنزل لشرائها أو تناولها بالخارج، ونحن اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل البيتزا وأسرار نجاحها.

إليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل البيتزا بطعم ولا أروع وبأقل التكلفة:

4 كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من زيت الزيتون.

كوب من الزبادي.

4/3 كوب من الماء الدافيء.

ملعقة من السكر.

رشة ملح.

ربع كوب من الزعتر مخلوط بزيت الزيتون.

ملعقة من السماق.

ملعقة من الخميرة الفورية.

في إناء عميق نقوم بخلط كلاً من الملح والسكر مع 4 كوب من الدقيق ويقلب المزيج بشكل جيد.

نقوم بإحضار كوب زجاجي ونضع به ملعقتين من الحليب السائل وملعقة من السكر و الخميرة، وتترك ربع ساعة حتى أن تتضاعف.

ونضيف كل المكونات في الخلاط ونضيف لهم، ويضاف لها الخميرة ونضرب المكونات معاً على سرعة بطيئة.

ونضع معلقة من الزعتر مع معلقتين من الزبادي والزيت ونعجن باليد حتى يتم تجانس العجينى وتصبح عجينة سهل تشكيلها، ومن ثم نقوم بإضافة الماء وتعجن المكونات معاً حتى أن نحصل على قوام سائل، ونضيف باقي كمية الدقيق حتى أن نحصل على عجينة طرية.

ونضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وتترك حتى أن تتخمر، ونقوم بإحضار الصينية المجهزة ونضع عجينة البيتزا ونرفع الأطراف وتغطي بقطعة من النايلون، وتوضع بمكان دافئ، حتي يزداد حجمها، ومن ثم الضغط عليها بأطراف الأصابع ونقوم بتوزيع الزيت والزعتر وتوضع على الرف الشبكي بالفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج ويضاف لها الحشوات المفضلة لديك.

قدمنا لكم أفضل طريقة لعمل البيتزا بالخطوات طريقة احترافية مثل أشهر المطاعم المعروفة بكل تكاتها وبأقل التكاليف في البيت، انتظرونا دائما بكل جديد من وصفاتنا عبر موقعنا المميز”ثقفني” شكرا لكم للمتابعة