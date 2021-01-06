أقوي وأسرع كريم بالكولاجين الطبيعي تبييض وشد ونعومة للبشرة بمكونات طبيعية

أقوي وأسرع كريم بالكولاجين الطبيعي تبييض وشد ونعومة للبشرة كريم الكولاجين هو أحد المنتجات التي يبحث عنها الكثير من الناس، ويرغبون في تطبيقها، وعلى مر السنين تبدأ علامات التعب والشيخوخة في الظهور على الجلد، وفي هذه الحالة تتشكل الخطوط الدقيقة والتجاعيد في مناطق الوجه، وفي هذا المقال سنعرض لكم وصفات لعمل كريم الكولاجين الطبيعي بمكونات طبيعية تابعي معنا.

كيوي.

أفوكادو.

نقطع الكيوي والأفوكادو إلى نصفين وهرسهما جيدًا للحصول على خليط متجانس.

ضعي القناع على الوجه بالكامل والرقبة، واتركيه لفترة 30 دقيقة إلي 40 دقيقة، ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر، وجففيه جيداً وضعي المرطب.

شرائح قليلة من الخيار.

بياض البيض.

زيت الورد.

بضع قطرات من البخور.

نخلط المكونات جيداً للحصول على الخليط، ونضع المزيج على الوجه بعد غسله، اتركه لفترة 15 دقيقة، ثم اغسل الوجه بماء فاتر، وجففه وقم بوضع المرطب.

فاكهة الجوافة.

جزرة.

نقوم بخلط المكونات معا جيداً حتى تحصل على قوام متجانس، ثم يضاف زيت الزيتون ويقلب الخليط جيدا.

يتم توزيع المزيج على الوجه لمدة نصف ساعة علي الاقل.

ثم اشطفيه بالماء البارد وضعي الكريم المرطب الخاص بكي.

يمكنك تكرارهذا الخليط يوميا لمدة 3 أسابيع حتي تلاحظين الفرق.

بياض بيضة واحدة.

عصير الليمون.

ملعقة خميرة .

كبسولة فيتامين هـ.

اخلطي بياض البيض مع الخميرة، وعصير الليمون حتى تنضج المكونات.

أضيفي كبسولة فيتامين هـ، وزعي القناع على الجلد، واتركيه يجف لمدة ثلث ساعة.

ثم اشطفي وجهك بماء فاتر.

كيفية التحضير والاستعمالكيفية التحضير والاستعمال

وفي نهاية هذا الموضوع قدمنا أبرز الوصفات وأفضل الطرق لعمل كريم الكولاجين الطبيعي بمكونات طبيعية في المنزل، مثل وصفة الأفوكادو والكيوي، وغيرها من الوصفات الطبيعية التي تعتبر كولاجين طبيعي يعمل على شد الوجه وتبييضها، ويعزز نضارة البشرة.