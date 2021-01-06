أقوي كيراتين طبيعي للكبار والصغار دون إجهاد الشعر وبمكونين فقط من منزلك

أقوي كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر المجعد والخشن يمكنك تحضيره بمكونين فقط من منزلك، كيف تحولين شعرك من شعر هايش وباهت إلى شعر لامع حرير صحي ، إليك نتيجة فورية مذهلة لكريم طبيعي لفرد الشعر، يمكنك من خلاله الحصول على أفضل النتائج لشعرك، حيث يعتبر أفضل كيراتين طبيعي للشعر يغذي ويرطب الشعر ولا يسبب آثار جانبية عكسية، كما أنه لا يسبب تساقط الشعر على المدى البعيد، وهو مناسب لكل أنواع الشعر ولمختلف الأعمار حيث يمكن استخدامه للسيدات و للأطفال فيما فوق الخمس سنوات.

اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه

يتكون كريم تنعيم وترطيب الشعر من ملعقتين كبيرتين من حبوب بذر الكتان، بالاضافة إلى 250 مللي من الماء واربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي، وللتحضير يتم تجهيز إناء عميق للطهي ثم يتم اضافة مقدار بذور الكتان إلى الإناء وأيضا مقدار الماء ثم يوضع الإناء علي نار متوسطة لمدة ربع ساعة تقريبا حتي يتم الغليان ليتم الحصول علي محلول ثقيل نوعا ما، بعد ذلك يُرفع الإناء بعيدا عن النار. بعد ذلك يتم تحضير كوب وتحضير جورب خفيف، يتم وضع الجورب علي أعلى الكوب ثم يتم تصفية الخليط بعد ذلك يتم عصر الجورب جيدا للحصول على المحلول في الكوب (الماء فقط) ، بعد ذلك يتم أضافة مقدار زيت الزيتون الي الكوب ثم يتم المزج جيدا باستخدام المضرب اليدوي ليتم الحصول علي مزيج لونه مثل لون الحليب.

طريقة استخدام الكيراتين على الشعر

يتم تقسيم الشعر إلى خصلات ويتم توزيع الخليط علي الشعر بالكامل من اسفل الرأس إلى أعلى باستخدام فرشاة الصبغة، مع مراعاة توزيع الخليط بالكامل على الشعر من الجذور وحتي الأطراف ، بعد وضع الكمية علي الشعر يتم تمشيط الشعر جيدا مع سحب خصلات الشعر خصلة خصلة ، بعد ذلك يتم وضع بلاستيك غذائي علي الشعر ثم يترك من 4 الي 6 ساعات علي الأكثر، بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو الخاص ويفضل أن يكون خالي من المواد الصناعية الضارة، يمكنك استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على أروع النتائج.

فائدة بذور الكتان للشعر

تستخدم بذور الكتان في العديد من الوصفات الطبيعية الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، وذلك لاحتوائها علي الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية والأحماض الدهنية والزيوت والمعادن الضرورية للمحافظة علي صحة الجسم، بذور الكتان توفر الغذاء اللازم لنمو الشعر وترطيب فروة الرأس، كما تزيد من لمعان الشعر ومرونته ومنع تلفه وتقصفه، بالإضافة إلى دورها الفعال في تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه ، كما أنها تمنع ظهور الشعر الأبيض في عمر مبكر، تقلل من تكون القشرة في فروة الرأس.