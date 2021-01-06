رول بسكويت الشيكولاتة السريع بدون فرن فرحي أولادك بأطعم حلى بارد

يعتبر بسكويت الشيكولاته واحد من الحلويات اللبنانيه، والذي يعتبر من أكثر الحلويات التي تحظي بمكانة خاصة في قلوب الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فالبسكويت بالشيكولاته من الحلويات المغذية جداً، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من العناصر، والقيم الغذائية، فالشيكولاته تعمل على تنشيط العقل والذاكرة، وتحسين المزاج، وتنشيط الدورة الدموية.

وبسكويت الشيكولاتة من الحلويات الرائعة والشهية، والتي تتميز بمذاق الشيكولاتة اللذيذ، ويحتوي بسكويت الشيكولاته على نسبة عالية من الكالسيوم، والحديد، والماغنسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، فهو له قيمة غذائية عالية، وصحي ومفيد.

ويمكن تناول بسكويت الشيكولاته في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو تقديمه لأولادك بجانب الحليب، أو تناوله في وجبة العشاء، فبسكويت الشيكولاته خفيف على المعدة، ويعطي شعور بالشبع، ويمكنك سيدتي تقديم بسكويت الشيكولاته للضيوف بجانب أي نوع من المشروبات، وسوف ينال إعجابهم كثيراً.

ولا يستغرق بسكويت الشيكولاتة وقت طويل في تحضيره، بل يمكنك سيدتي صنع بسكويت الشيكولاته في المنزل بكل سهولة بدلاً من شراءه من المحلات، فهو لا يحتاج إلى مكونات باهظة، ولا بحتاج إلى وقت وجهد كبير، فبسكويت الشيكولاته سريع وسهل التحضير، وسوف نقدم في هذا المقال أفضل وأسرع وأسهل طريقة لتحضير بسكويت الشيكولاته في المنزل بمكونات غير مكلفة، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

كوب من السكر الأبيض الناعم. كوب من الزبدة السايحة. ربع كوب من الكاكاو الخام. علبتان من البسكويت السادة. ثلاث بيضات بنفس درجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات بسكويت الشيكولاتة الباردطريقة تحضير بسكويت الشيكولاته البارد

يحضر سيدتي الخلاط الكهربائي، ثم قومي بوضع البيض، والفانيليا، والملح به، وقومي بخفقهم جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً، ويصبح الخليط هش وكثيف، ثم قومي بوضع كوب من السكر الأبيض الناعم، وكوب من الزبدة السايحة، وربع كوب من الكاكاو، أستمري في الخفق حتى تتجانس المكونات تماماً، وتحصلين على خليط كثيف، وكريمي، ثم قومي بسكب الخليط في وعاء، وقومي بوضع الوعاء على النار، ثم قومي بتقليبه حتى يذوب السكر تماماً قبل وضعه على البسكويت المتكسر.