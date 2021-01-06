طريقة عمل كيك البراونيز بصوص الطوفي الشهي وبالوصفة الأصلية زي الجاهزة تماماً

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طريقة عمل كيك البراونيز بصوص الطوفي، تتنوع أنواع الكيكات باختلاف مذاقها وشكلها والمكونات الكامنة فيها مثل كيك الشيكولاته أو كيك الزبادي، ولكن تظل كيك البراونيز هى ألذهم على الإطلاق، فمن يتذوق البراونيز لن يقدر على مقاومته وإعداده بشكل دائم، لذا من خلال موقع ثقفني سنوفر إليكم أسهل طريقة لعمل كيك البراونيز بصوص التوفي فى البيت بمكونات سهلة للغاية، ولضمان جودتها ونظافتها، ولتُسعد كل أمها صغارها بحلوى شهية.طريقة عمل كيك البراونيز بصوص الطوفي
مكونات صوص التوفي:
- 2 كوب من السكر الناعم.
- كوب واحد من الزبد.
- كوب واحد من الكريمة اللباني.
مكونات صوص الشيكولاته:
- 2 كوب من الشيكولاته المبشورة” النوع المفضل”.
- كوي واحد من الكريمة اللباني.
مكونات كيك البراونيز:
- نصف كوب سكر.
- كوب من الزبدة.
- فانيليا.
- كوب إلا ربع من الدقيق.
- رشة ملح.
- كوب إلا ربع من الكاكاو.
فى أناء مناسب وعلى نار هادئة أضيفي السكر واستمري فى تقليبه حتى يتحول إلى اللون الذهبي ويذوب تماماً، ثم أضيفي عليه الزبد مع استمرار التقليب، بعد ذلك تضاف الكريمة اللباني وبعد دقيقتين من التقليب يرفع الخليط من على النار ويترك جانباً ليبرد ويثقل.طريقة عمل صوص الشيكولاته
فى إناء متوسطة الحجم أضيفي الكريمة اللباني ثم ترفع على نار هادئة، ثم أضيفي قطع الشيكولاته مع التقليب الدائم حتى تذوب المكونات سوياً وتتجانس، وترفع من على النار، وتترك لتبرد.طريقة عمل البراونيز
يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة، بعد ذلك نحضر بوله مناسبة لتحضير العجين، ونضع بها الزبد والسكر ويتم خفقهم بالمضرب اليدوي أو الكهربائي، ثم يُضاف إليهم الفانيليا والبيض واستمرار عملية الخفق، يُضاف الدقيق والكاكاو والملح إلى الخليط ويتم مزج المكونات جيداً، نحضر قالب مناسب ومدهون بالزبدة ورشه قليلة من الدقيق ويُصب فيه العجين، ثم تدخل الفرن لمدة عشرون دقيقة وتخرج لتبرد وتقطع إلى مربعات صغيرة، ويُضاف إليها صوص الشيكولاته وصوص التوفي مكسرات أن وجد.
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طريقة عمل كيك البراونيز بصوص الطوفي، تتنوع أنواع الكيكات باختلاف مذاقها وشكلها والمكونات الكامنة فيها مثل كيك الشيكولاته أو كيك الزبادي، ولكن تظل كيك البراونيز هى ألذهم على الإطلاق، فمن يتذوق البراونيز لن يقدر على مقاومته وإعداده بشكل دائم، لذا من خلال موقع ثقفني سنوفر إليكم أسهل طريقة لعمل كيك البراونيز بصوص التوفي فى البيت بمكونات سهلة للغاية، ولضمان جودتها ونظافتها، ولتُسعد كل أمها صغارها بحلوى شهية.طريقة عمل كيك البراونيز بصوص الطوفي
مكونات صوص التوفي:
- 2 كوب من السكر الناعم.
- كوب واحد من الزبد.
- كوب واحد من الكريمة اللباني.
مكونات صوص الشيكولاته:
- 2 كوب من الشيكولاته المبشورة” النوع المفضل”.
- كوي واحد من الكريمة اللباني.
مكونات كيك البراونيز:
- نصف كوب سكر.
- كوب من الزبدة.
- فانيليا.
- كوب إلا ربع من الدقيق.
- رشة ملح.
- كوب إلا ربع من الكاكاو.
فى أناء مناسب وعلى نار هادئة أضيفي السكر واستمري فى تقليبه حتى يتحول إلى اللون الذهبي ويذوب تماماً، ثم أضيفي عليه الزبد مع استمرار التقليب، بعد ذلك تضاف الكريمة اللباني وبعد دقيقتين من التقليب يرفع الخليط من على النار ويترك جانباً ليبرد ويثقل.طريقة عمل صوص الشيكولاته
فى إناء متوسطة الحجم أضيفي الكريمة اللباني ثم ترفع على نار هادئة، ثم أضيفي قطع الشيكولاته مع التقليب الدائم حتى تذوب المكونات سوياً وتتجانس، وترفع من على النار، وتترك لتبرد.طريقة عمل البراونيز
يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة، بعد ذلك نحضر بوله مناسبة لتحضير العجين، ونضع بها الزبد والسكر ويتم خفقهم بالمضرب اليدوي أو الكهربائي، ثم يُضاف إليهم الفانيليا والبيض واستمرار عملية الخفق، يُضاف الدقيق والكاكاو والملح إلى الخليط ويتم مزج المكونات جيداً، نحضر قالب مناسب ومدهون بالزبدة ورشه قليلة من الدقيق ويُصب فيه العجين، ثم تدخل الفرن لمدة عشرون دقيقة وتخرج لتبرد وتقطع إلى مربعات صغيرة، ويُضاف إليها صوص الشيكولاته وصوص التوفي مكسرات أن وجد.
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