طريقة عمل كيكة البرتقال بالكاكاو البسيطة والمغذية بالفواكة المجففة بدون بيض

تعتبر كيكة البرتقال بالكاكاو من الحلويات الجميلة ذات المذاق الخرافي المختلف، وهذه الكيكة يطلبها دائماً الكثير من الأطفال الصغار والكبار أيضاً من الأمهات، حيث يتم تقديم هذه الكيكة مثل بقية الكيك مع المشروبات الساخنة مثل الشاي والمشروبات الباردة مثل العصائر وغيرها، ويتم إعدادها بعدة طرق مختلفة فهذه الكيكة لا تحتوي على بيض ويوجد بها مكونات مختلفة عن الطرق الأخرى وفي النهاية نحصل على طعم لذيذ وشيق، والآن سوف نعرض لكم بالتفصيل مكونات كيكة البرتقال بالكاكاو وكيفية القيام بتحضيرها.

مكونات كيكة البرتقال بالكاكاو

تتكون كيكة البرتقال بالكاكاو من مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة في كل منزل وهى كالتالي :

3 كوب من الدقيق.

1/2 كوب من الكاكاو.

3/4 كوب من عصير البرتقال.

1 كوب من الزيت.

كوب ونصف من السكر البودرة.

1/2 كوب من الفواكه المجففة.

3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

للتغطية

1/2 كوب من لبن جوز الهند.أو اللبن العادى.

1 كوب من السكر البودرة.

1 كوب من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الزيت.

طريقة إعداد وتحضير الكيكة

يمكننا أن نوضح لكم الطريقة البسيطة لتحضير الكيكة بسرعة وسوف نوضحها لكم بالتفصيل وهي: