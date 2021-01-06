طريقة عمل كيكة البرتقال بالكاكاو البسيطة والمغذية بالفواكة المجففة بدون بيض

تعتبر كيكة البرتقال بالكاكاو من الحلويات الجميلة ذات المذاق الخرافي المختلف، وهذه الكيكة يطلبها دائماً الكثير من الأطفال الصغار والكبار أيضاً من الأمهات، حيث يتم تقديم هذه الكيكة مثل بقية الكيك مع المشروبات الساخنة مثل الشاي والمشروبات الباردة مثل العصائر وغيرها، ويتم إعدادها بعدة طرق مختلفة فهذه الكيكة لا تحتوي على بيض ويوجد بها مكونات مختلفة عن الطرق الأخرى وفي النهاية نحصل على طعم لذيذ وشيق، والآن سوف نعرض لكم بالتفصيل مكونات كيكة البرتقال بالكاكاو وكيفية القيام بتحضيرها.مكونات كيكة البرتقال بالكاكاو
تتكون كيكة البرتقال بالكاكاو من مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة في كل منزل وهى كالتالي :
- 3 كوب من الدقيق.
- 1/2 كوب من الكاكاو.
- 3/4 كوب من عصير البرتقال.
- 1 كوب من الزيت.
- كوب ونصف من السكر البودرة.
- 1/2 كوب من الفواكه المجففة.
- 3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
للتغطية
- 1/2 كوب من لبن جوز الهند.أو اللبن العادى.
- 1 كوب من السكر البودرة.
- 1 كوب من الكاكاو.
- ملعقة صغيرة من الزيت.
يمكننا أن نوضح لكم الطريقة البسيطة لتحضير الكيكة بسرعة وسوف نوضحها لكم بالتفصيل وهي:
- نقوم بخلط المكونات الجافة من الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والبيكنج صودا والفواكه المجففة مع بعض.
- ثم نقوم بإحضار إناء ونضع فيه السكر البودرة مع عصير البرتقال ونضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.
- وبعد ذلك نضع الزيت على الخليط السابق ونضربهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة السابقة تدريجياً حتى تنتهي كمية الدقيق ونقلبهم حتى نحصل على عجينة متماسكة خفيفة.
- وبعد ذلك نحضر صينية أو قالب كيك وندهنه بالسمن ونرشها بالدقيق ونتخلص من الدقيق الزائد.
- ثم نسكب هذا الخليط بالقالب وخليط الكيكة بيكون سميك.
- وبعد ذلك نقوم بوضعها فى الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 50 دقيقة في الرف الأوسط.
- ثم نقوم بتحضير صوص التغطية وهو نقوم بضرب اللبن والسكر والكاكاو مع بعض جيدا حتي يتكون صوص مثل صوص الشكولاته ونضع عليه ملعقة الزيت حتى يصبح الصوص لامع.
- وبعد ذلك نقوم بوضعه على الكيكة بعد خروجها من الفرن وتبريدها بوضعها على منخل سلك او ورقة من الكارتون وبألف هنا وشفا.
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تعتبر كيكة البرتقال بالكاكاو من الحلويات الجميلة ذات المذاق الخرافي المختلف، وهذه الكيكة يطلبها دائماً الكثير من الأطفال الصغار والكبار أيضاً من الأمهات، حيث يتم تقديم هذه الكيكة مثل بقية الكيك مع المشروبات الساخنة مثل الشاي والمشروبات الباردة مثل العصائر وغيرها، ويتم إعدادها بعدة طرق مختلفة فهذه الكيكة لا تحتوي على بيض ويوجد بها مكونات مختلفة عن الطرق الأخرى وفي النهاية نحصل على طعم لذيذ وشيق، والآن سوف نعرض لكم بالتفصيل مكونات كيكة البرتقال بالكاكاو وكيفية القيام بتحضيرها.مكونات كيكة البرتقال بالكاكاو
تتكون كيكة البرتقال بالكاكاو من مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة في كل منزل وهى كالتالي :
- 3 كوب من الدقيق.
- 1/2 كوب من الكاكاو.
- 3/4 كوب من عصير البرتقال.
- 1 كوب من الزيت.
- كوب ونصف من السكر البودرة.
- 1/2 كوب من الفواكه المجففة.
- 3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
للتغطية
- 1/2 كوب من لبن جوز الهند.أو اللبن العادى.
- 1 كوب من السكر البودرة.
- 1 كوب من الكاكاو.
- ملعقة صغيرة من الزيت.
يمكننا أن نوضح لكم الطريقة البسيطة لتحضير الكيكة بسرعة وسوف نوضحها لكم بالتفصيل وهي:
- نقوم بخلط المكونات الجافة من الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والبيكنج صودا والفواكه المجففة مع بعض.
- ثم نقوم بإحضار إناء ونضع فيه السكر البودرة مع عصير البرتقال ونضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.
- وبعد ذلك نضع الزيت على الخليط السابق ونضربهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة السابقة تدريجياً حتى تنتهي كمية الدقيق ونقلبهم حتى نحصل على عجينة متماسكة خفيفة.
- وبعد ذلك نحضر صينية أو قالب كيك وندهنه بالسمن ونرشها بالدقيق ونتخلص من الدقيق الزائد.
- ثم نسكب هذا الخليط بالقالب وخليط الكيكة بيكون سميك.
- وبعد ذلك نقوم بوضعها فى الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 50 دقيقة في الرف الأوسط.
- ثم نقوم بتحضير صوص التغطية وهو نقوم بضرب اللبن والسكر والكاكاو مع بعض جيدا حتي يتكون صوص مثل صوص الشكولاته ونضع عليه ملعقة الزيت حتى يصبح الصوص لامع.
- وبعد ذلك نقوم بوضعه على الكيكة بعد خروجها من الفرن وتبريدها بوضعها على منخل سلك او ورقة من الكارتون وبألف هنا وشفا.
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