سينابون رول القرفة وسر المكونات التي تكسبه طراوة وطعم مميز ينافس المحلات

يعد السينابون واحد من الحلويات الغربية، فهو يطلق عليه أسم رولات القرفة، أو دفائف القرفه، فهه من أشهى الحلويات والمخبوزات، التي تقدم في الكثير من الدول ومحلات الحلويات، ويحتوي السينابون على قيمة غذائية عالية، فهو من أفضل الحلويات التي تقدم مع القرفة التي تعتبر من مكونات الحشوة الأساسية، والتي تعطيه طعم رائع وشهى ولذيذ.

ويحتوي السينابون على نسبة كبيرة من الكالسيوم، والكربوهيدرات، ويحتوي على الماغنسيوم، ويحتوي أيضاً على نسبة ضئيلة جداً من السعرات الحرارية، فهو يمكن تناوله في وجبة الإفطار أو وجبة العشاء، لأنه خفيف على المعدة، ويمكن تقديمه للضيوف كطبق حلو بجانب الشاي أو العصير.

والقرفة لها فوائد مذهلة، فهي مصدراً مهماً للحصول على الحديد، والكالسيوم، والألياف الغذائية، وتساعد على فقدان الوزن الزائد، فهي غنيه بالكثير من الفوائد، والقيم الغذائية، وهي من مكونات السينابون الاساسية.

ويعتبر السينابون من الحلويات السهلة في التحضير، والسريعة بنفس الوقت، فهو لا يستغرق وقت وجهد كبير لتحضيره، و يمكنك سيدتي تحضير السينابون وتقديمه في دقائق معدودة، فهو سهل التحضير، ولا يحتاج إلى مكونات باهظة، بل يمكنك سيدتي أن تصنعي السينابون في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، وموجودة ومتوفرة في كل بيت، وسوف نقدم في هذا المقال طريقة سهلة جداً، وبسيطة لتحضير السينابون في المنزل، تابعي معنا لمعرفة التفاصيل

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ثلث كوب من السكر الأبيض الناعم.

ثلث الكوب من الزبدة الطرية.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

أربعة ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

أربعة ملاعق كبيرة من القرفة المطحونة.

كوب من السكر الغامق.

ربع الكوب من الزبدة السايحة.

ربع كوب من الحليب السائل.

كوب ونصف من السكر البودرة الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات السينابون رول بالقرفةمكونات حشوة السينابونمكونات تزيين السينابونطريقة تحضير السينابون في المنزل

قومي سيدتي بإحضار وعاء كبير، ثم قومي بنخل 4 أكواب من الدقيق الأبيض جيداً؛ لدخول الهواء بهما، ولإزالة الشوائب العالقة من الدقيق، ثم قومي بخلط نصف كوب من الحليب الدافئ مع 4 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية، وقلبي جيداً حتى تذوب الخميرة، ثم ضيفي إليهما ملعقتان كبيرتان من السكر، واستمري في التقليب جيداً، وقومي بترك الخليط لمدة 10 دقائق؛ حتى تتفاعل الخميرة مع الحليب الدافئ والسكر.

قومي بوضع باقي كمية السكر، وثلث الكوب من الزبدة الطرية، ثم قومي بوضع بيضة واحدة، وتخفق المكونات جيداً بواسطة المضرب الكهربائي أو اليدوي، ثم بعد أن يتجانس الخليط، قومي بسكب الخليط تدريجياً على الدقيق، وقومي بالتقليب جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها، ويصبح الخليط متماسك، وتحصلي على عجينة طرية ومتماسكة، وسهلة التشكيل وغير ملتصقة.