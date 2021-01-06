طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل مجهود

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق، تبحث النساء عبر محركات جوجل عن طريقة لعمل البسكويت والحلويات عامة بطريقة سهلة ولا تحتاج لبذل وقت أو مجهود، لذا أقترح عليكي سيدتي بتجربة عمل بسكويت العشر دقائق الذي لا يحتاج في تحضيره إلا لعشر دقائق فقط، فلقد أصبح حديث السوشيال ميديا في فترة الحجر المنزلي، وأصبح من أشهر أنواع البسكويت وألذها في الطعم خلال الفترة الماضية، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بأقل تكلفة.طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
يعد البسكويت من الحلويات الخفيفة والمحببة لدى الأطفال، حيث أن هناك وصفات كثيرة للبسكويت وأنواع متعددة منه، إلا أن بسكويت العشر دقائق خفيف على المعدة وهش وسهل تحضيره وبأقل تكلفة ولا يحتاج لبذل مجهود سوى 10 دقائق، يمكن تناولة كنوع من أنواع الحلوى، أو يتناول مع كوب الشاي على وجبه الإفطار.مكونات البسكويت:
- كوب ونصف من الدقيق.
- نصف كوب من الزبدة.
- نصف كوب سكر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- نصف كوب زيت.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو البودر.
- يحضر الخلاط الكهربائي ويضع فيه البيض والسكر والفانيليا ويتم خلطهم جيداً بالخلاط.
- يتم إضافة الزبدة والزيت مع الاستمرار بالخفق.
- يتم وضع الخليط في إناء عميق ثم يضاف إلية البيكنج بودر والدقيق بالتدريج، وتقلب المكونات جيداً حتى تصبح لدينا عجينة طرية وملساء.
- تقسم العجينة إلى نصفين قسم أبيض والقسم الثاني يضاف إليه ملعقة الكاكاو ويعجن مرة ثانية.
- تقطع العجينة بقطاعة البسكويت، ثم يحضر صينية مدهونة بالسمن ويرص فيها البسكويت مع وضع بعض الأشكال من العجينة البيضاء والعجينة المضاف إليها الكاكاو.
- يراعي بعد قطع البسكويت عن بعضة لان حجمه يتضاعف، يدخل الفرن على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتى ينضج ثم يخرج ليبرد ثم يقدم.
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طريقة عمل بسكويت العشر دقائق، تبحث النساء عبر محركات جوجل عن طريقة لعمل البسكويت والحلويات عامة بطريقة سهلة ولا تحتاج لبذل وقت أو مجهود، لذا أقترح عليكي سيدتي بتجربة عمل بسكويت العشر دقائق الذي لا يحتاج في تحضيره إلا لعشر دقائق فقط، فلقد أصبح حديث السوشيال ميديا في فترة الحجر المنزلي، وأصبح من أشهر أنواع البسكويت وألذها في الطعم خلال الفترة الماضية، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بأقل تكلفة.طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
يعد البسكويت من الحلويات الخفيفة والمحببة لدى الأطفال، حيث أن هناك وصفات كثيرة للبسكويت وأنواع متعددة منه، إلا أن بسكويت العشر دقائق خفيف على المعدة وهش وسهل تحضيره وبأقل تكلفة ولا يحتاج لبذل مجهود سوى 10 دقائق، يمكن تناولة كنوع من أنواع الحلوى، أو يتناول مع كوب الشاي على وجبه الإفطار.مكونات البسكويت:
- كوب ونصف من الدقيق.
- نصف كوب من الزبدة.
- نصف كوب سكر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- نصف كوب زيت.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو البودر.
- يحضر الخلاط الكهربائي ويضع فيه البيض والسكر والفانيليا ويتم خلطهم جيداً بالخلاط.
- يتم إضافة الزبدة والزيت مع الاستمرار بالخفق.
- يتم وضع الخليط في إناء عميق ثم يضاف إلية البيكنج بودر والدقيق بالتدريج، وتقلب المكونات جيداً حتى تصبح لدينا عجينة طرية وملساء.
- تقسم العجينة إلى نصفين قسم أبيض والقسم الثاني يضاف إليه ملعقة الكاكاو ويعجن مرة ثانية.
- تقطع العجينة بقطاعة البسكويت، ثم يحضر صينية مدهونة بالسمن ويرص فيها البسكويت مع وضع بعض الأشكال من العجينة البيضاء والعجينة المضاف إليها الكاكاو.
- يراعي بعد قطع البسكويت عن بعضة لان حجمه يتضاعف، يدخل الفرن على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتى ينضج ثم يخرج ليبرد ثم يقدم.
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