طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل مجهود

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق، تبحث النساء عبر محركات جوجل عن طريقة لعمل البسكويت والحلويات عامة بطريقة سهلة ولا تحتاج لبذل وقت أو مجهود، لذا أقترح عليكي سيدتي بتجربة عمل بسكويت العشر دقائق الذي لا يحتاج في تحضيره إلا لعشر دقائق فقط، فلقد أصبح حديث السوشيال ميديا في فترة الحجر المنزلي، وأصبح من أشهر أنواع البسكويت وألذها في الطعم خلال الفترة الماضية، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بأقل تكلفة.

يعد البسكويت من الحلويات الخفيفة والمحببة لدى الأطفال، حيث أن هناك وصفات كثيرة للبسكويت وأنواع متعددة منه، إلا أن بسكويت العشر دقائق خفيف على المعدة وهش وسهل تحضيره وبأقل تكلفة ولا يحتاج لبذل مجهود سوى 10 دقائق، يمكن تناولة كنوع من أنواع الحلوى، أو يتناول مع كوب الشاي على وجبه الإفطار.

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة من الكاكاو البودر.