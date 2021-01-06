خطوات تنظيف البشرة العميق من المنزل بطريقة اقتصادية وغير مكلفة

خطوات تنظيف البشرة في المنزل، من أسباب ظهور الحبوب والرؤوس السوداء في البشرة هو عدم تنظيف البشرة جيدا بعد استخدام الميكاب أو الغبار الذي يوجد في الشوارع، تذهب الكثير من الفتيات لمراكز التجميل اعتقادا انه شئ صعب وشاق وان التنظيف في المركز أعمق لكن هذا غير صحيح يمكنك بكل سهولة تنظيف بشرتك بنفسك داخل المنزل وبمكونات اقتصادية بل أيضا من الممتع أن تنظفي بشرتك بنفسك ومع كل خطوة ستشاهدين النتيجة التي صنعتيها بنفسك.

أول خطوة يجب عليكى أولا اغسل بشرتك جيدا بالغسول المناسب لنوع بشرتك ثم جففي بشرتك لكى يتم أزاله أي أثار للمكياج.

وبعدها سوف نفتح مسام البشرة عن طريق جهاز البخار واذا لم يكن متوفر لديكي يمكنك استبداله بتسخين ماء في أناء وبعد أن يغلى الماء ضعي وجهك على البخار المتصاعد مع فوطة على رأسك لمنع صعود البخار إلى الخارج.

ثم أحضار ابره الرؤوس السوداء واذا لم تتوفر لديكي ممكن استبدلها برأس دبوس الشعر.

وقومى بأخراج الرؤوس السوداء والبيضاء حول الانف والذقن وغيرها واذا لم تنفع معكي هذه الطريقة تعرفي على وصفات لأزاله الرؤوس السوداء .

خطوات تنظيف البشرةوصفات طبيعية لتقشير البشرة

تعرفي ايضا على وصفات للتخلص من الحبوب، إذا كان لديكي منتج لتقشير البشرة يمكنك استخدامه، لكن إذا لم يكن متوفر لديكي مقشر فأليكى الوصفات الأتية لعمل مقشر الذي يناسب نوع بشرتك:

إذا كانت بشرتك حساسة: اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والعسل مع ملعقة صغيرة من اللوز المطحون.

إذا كانت بشرتك عادية: اخلطي ملعقة صغيرة من الشوفان أو ممكن استبدلها بالسكر مع ملعقة من العسل وعصير الليمون.

إذا كانت بشرتك دهنية: أخلطي ملعقة صغيرة من العسل والسكر وملعقة صغيرة من الماء الفاتر.

بعد عمل المقشر ضعي المقشر على وجهك ومنطقة الشفايف ووزعية بلطف مع حركات دائرية لمدة 5 دقائق وكونى لطيفة ولا تبالغي في التدليك حتى لا تؤذي بشرتك وتجنبي منطقة العينين ثم اغسلي وجهك جيدا بالماء.

وصفة لتوحيد لون البشرة وتصفيتها

تعرفي أيضا على المزيد من وصفات لتبيض الوجه في اقل من 10 دقائق، هذه اهم خطوة حيث يتم فيها توحيد وتصفية البشرة، مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض أن وجد.

وماء ورد أو زيت زيتون للخلط.

طريقة التحضير

نخلط المكونات جيدا ثم نضعها على الوجه من 15 إلى 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه جيدا بالماء

مرحلة قبض المسام (التونر)

بعد استفادة بشرتك من جميع المكونات السابقة يجب الآن غلقها لنمنع أي أوساخ الدخول بها حيث يساعد التنور على أزاله الأوساخ المتبقية على البشرة ويعالج الحبوب وأيضا يهيئ البشرة للاستفادة من المرطب، افضل تونر للوجه هو ماء الورد، وزعي ماء الورد بقطنة على وجهك واتركيه يجف تماما بشكل طبيعي.

اخر خطوة ترطيب البشرة

هذه اخر واهم خطوة وهى ترطيب البشرة للحفاظ على نضارتها، اختاري الكريم المرطب الذي يناسب نوع بشرتك ثم اتركي بشرتك تمتص المرطب، وأخيرا لقد انهينا جميع خطوات تنظيف البشرة العميق.