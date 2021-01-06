طريقة عمل البسكويت بالشيكولاته في المنزل بمكونات بسيطة

طريقة عمل البسكويت بالشيكولاته في المنزل، يعد البسكويت من أخف أنواع الحلويات وأكثرها طلباً، يفضله العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، يقدم بكثرة في المناسبات وأعياد الميلاد، يتميز بسهولة تحضيره وطعمه الهش، ويحضر بعدة نكهات مختلفة مثل البسكويت بالليمون، والبسكويت والشيكولاته، والبسكويت بالبرتقال، والبسكويت السادة، والبسكويت بالفانيليا، لا يحتاج البسكويت لبذل مجهود ومكوناته إقتصادية وموجودة في كل منزل.طريقة عمل البسكويت بالشيكولاته
البسكويت بالشيكولاته يعد الحلوى المفضلة لدى الأطفال، يعشقه جميع الفئات يتميز بطعمه اللذيذ والشهي، يحضر بمكون أساسي وهو الدقيق مع إضافة بعض المكونات له، وهناك أيضاً بسكويت العشر دقائق التي لا يحتاج في تحضير ه سوى عشر دقائق، تابعونا من خلال المقال للتعرف على خطوات عمل البسكويت بالشوكولاته بطريقة سهلة وبسيطة.مكونات البسكويت:
- كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- بيضة.
- نصف كوب سكر بني.
- ربع كوب بودرة كاكاو.
- كوب شوكولاتة داكنة.
- ربع كوب من رقائق الشيكولاتة الغير محلاه.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- نصف كوب زبدة.
- يحضر إناء ويخلط فيه بودرة الكاكاو والدقيق والملح والبيكنج بودر مع بعض.
- يتم تذويب الكاكاو في بخار حمام مائي.
- يحضر الخلاط ويوضع فيه السكر الأبيض والسكر البني والزبدة والشيكولاته المذابة، ويتم مزجهم جيداً، ثم يضاف البيض والفانيليا إلى الخليط وباقي المكونات الجافة.
- يتم إضافة قطع الشيكولاتة الداكنة بعد الخلط وإضافتها للخليط.
- يحض صينية فرن وتدهن بالسمن أو الزبدة ويضع فيها خليط البسكويت بإستخدام مغرفة الأيس كريم أو ماكينة البسكويت، مع مراعاة كل قطعة بعيدة عن الأخرى حتى لا تلتصق، ثم يوضع في الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة متوسطة.
- يخرج البسكويت من الفرن، ثم يترك ليبرد ثم يوضع في الثلاجة ليبرد تماماً ثم يقدم، مع كوب القهوة أو الشاي، ويقدم أيضاً كحلوى في المناسبات والأعياد.
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طريقة عمل البسكويت بالشيكولاته في المنزل، يعد البسكويت من أخف أنواع الحلويات وأكثرها طلباً، يفضله العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، يقدم بكثرة في المناسبات وأعياد الميلاد، يتميز بسهولة تحضيره وطعمه الهش، ويحضر بعدة نكهات مختلفة مثل البسكويت بالليمون، والبسكويت والشيكولاته، والبسكويت بالبرتقال، والبسكويت السادة، والبسكويت بالفانيليا، لا يحتاج البسكويت لبذل مجهود ومكوناته إقتصادية وموجودة في كل منزل.طريقة عمل البسكويت بالشيكولاته
البسكويت بالشيكولاته يعد الحلوى المفضلة لدى الأطفال، يعشقه جميع الفئات يتميز بطعمه اللذيذ والشهي، يحضر بمكون أساسي وهو الدقيق مع إضافة بعض المكونات له، وهناك أيضاً بسكويت العشر دقائق التي لا يحتاج في تحضير ه سوى عشر دقائق، تابعونا من خلال المقال للتعرف على خطوات عمل البسكويت بالشوكولاته بطريقة سهلة وبسيطة.مكونات البسكويت:
- كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- بيضة.
- نصف كوب سكر بني.
- ربع كوب بودرة كاكاو.
- كوب شوكولاتة داكنة.
- ربع كوب من رقائق الشيكولاتة الغير محلاه.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- نصف كوب زبدة.
- يحضر إناء ويخلط فيه بودرة الكاكاو والدقيق والملح والبيكنج بودر مع بعض.
- يتم تذويب الكاكاو في بخار حمام مائي.
- يحضر الخلاط ويوضع فيه السكر الأبيض والسكر البني والزبدة والشيكولاته المذابة، ويتم مزجهم جيداً، ثم يضاف البيض والفانيليا إلى الخليط وباقي المكونات الجافة.
- يتم إضافة قطع الشيكولاتة الداكنة بعد الخلط وإضافتها للخليط.
- يحض صينية فرن وتدهن بالسمن أو الزبدة ويضع فيها خليط البسكويت بإستخدام مغرفة الأيس كريم أو ماكينة البسكويت، مع مراعاة كل قطعة بعيدة عن الأخرى حتى لا تلتصق، ثم يوضع في الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة متوسطة.
- يخرج البسكويت من الفرن، ثم يترك ليبرد ثم يوضع في الثلاجة ليبرد تماماً ثم يقدم، مع كوب القهوة أو الشاي، ويقدم أيضاً كحلوى في المناسبات والأعياد.
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