طريقة عمل البسكويت بالشيكولاته في المنزل بمكونات بسيطة

طريقة عمل البسكويت بالشيكولاته في المنزل، يعد البسكويت من أخف أنواع الحلويات وأكثرها طلباً، يفضله العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، يقدم بكثرة في المناسبات وأعياد الميلاد، يتميز بسهولة تحضيره وطعمه الهش، ويحضر بعدة نكهات مختلفة مثل البسكويت بالليمون، والبسكويت والشيكولاته، والبسكويت بالبرتقال، والبسكويت السادة، والبسكويت بالفانيليا، لا يحتاج البسكويت لبذل مجهود ومكوناته إقتصادية وموجودة في كل منزل.

البسكويت بالشيكولاته يعد الحلوى المفضلة لدى الأطفال، يعشقه جميع الفئات يتميز بطعمه اللذيذ والشهي، يحضر بمكون أساسي وهو الدقيق مع إضافة بعض المكونات له، وهناك أيضاً بسكويت العشر دقائق التي لا يحتاج في تحضير ه سوى عشر دقائق، تابعونا من خلال المقال للتعرف على خطوات عمل البسكويت بالشوكولاته بطريقة سهلة وبسيطة.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

بيضة.

نصف كوب سكر بني.

ربع كوب بودرة كاكاو.

كوب شوكولاتة داكنة.

ربع كوب من رقائق الشيكولاتة الغير محلاه.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زبدة.