اعملي بسبوسة الحلواني المرملة والطرية في 10 دقائق من الألف إلى الياء

اعملي بسبوسة الحلواني المرملة والطرية في 10 دقائق، بسبوسة السميد تعتبر من أسهل الحلويات الشرقية، التي تشتهر في جميع مطابخ دول العالم، لأنها تتميز برائحة شهية وطعم لذيذ للغاية، يجعل جميع الأشخاص يعشقون تناول بسبوسة السميد بكثرة، ولكن بعض السيدات لا تعرف طريقة تحضير تلك الوصفة، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل بسبوسة السميد. طريقة عمل بسبوسة السميد بالقشطة طريقة عمل بسبوسة السميد بالقشطة المكونات: كوب كبير من القشطة.

200 جرام من السميد المطحون.

150 جرام من السكر.

كأس كبير من الحليب.

½ كأس كبير من زيت الذرة.

أربع ملاعق كبيرة من بشر جوز الهند.

ربع لتر من الماء.

4 ملاعق صغيرة من عصير الليمون. طريقة عمل عسل البسبوسة اخلطي السكر مع مقدار الماء جيدا في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على النار لمدة 8 دقائق، مع التقليب المستمر، ثم ضيفي عصير الليمون، حتى يتكون خليط كثيف، ويصبح القطر جاهز. طريقة تحضير بسبوسة السميد بالقشطة امزجي الزيت مع مقدار السميد، وكوب كبير من السكر، والحليب جيدا، ثم ضيفي البيكنج باودر، وجوز الهند، ثم اخلطي جميع المكونات حتى يتكون خليط متجانس. وزعي نصف مقدار خليط السميد بقالب خاص بالبسبوسة بعد دهنه بقليل من الزبدة، ثم وزعي فوقه القشطة، ثم ضعي باقي خليط السميد فوق القشطة بشكل متساوي. ضعي القالب في الفرن بعد تقطيع البسبوسة حسب الرغبة، ثم اتركيها حتى تنضج. اسكبي القطر فوق البسبوسة بالقشطة قبل أن تهدأ. طريقة عمل بسبوسة السميد طريقة عمل عسل البسبوسةطريقة تحضير بسبوسة السميد بالقشطةطريقة عمل بسبوسة السميد المكونات كأس كبير من السكر.

300 جرام من السميد.

2 ملعقة صغيرة من بشر جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باورد.

كأس كبير من اللوز.

ربع كيلو من الزبادي.

كأس كبير من السمن.

4 ملاعق صغيرة من العسل الطبيعي.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا. مكونات القطر ربع كيلو من السكر.

كأس وربع كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة وخطوات عمل بسبوسة السميد امزجي جميع المكونات ماعدا اللوز جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط في صينية مدهونة بقليل من السمن، ثم قومي بتقطيع البسبوسة وزينيها باللوز. ضعي الصينية في الفرن على نار هادئة، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة حتى تنضج. اخلطي جميع المكونات الخاصة بالقطر في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على النار، ثم اتركي الخليط على النار حتى يصبح خليط كثيف. وزعي القطر على سطح البسبوسة قبل ان تبرد. مكونات القطرطريقة وخطوات عمل بسبوسة السميد الوسوم

اعملي بسبوسة الحلواني المرملة والطرية في 10 دقائق، بسبوسة السميد تعتبر من أسهل الحلويات الشرقية، التي تشتهر في جميع مطابخ دول العالم، لأنها تتميز برائحة شهية وطعم لذيذ للغاية، يجعل جميع الأشخاص يعشقون تناول بسبوسة السميد بكثرة، ولكن بعض السيدات لا تعرف طريقة تحضير تلك الوصفة، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل بسبوسة السميد. طريقة عمل بسبوسة السميد بالقشطة طريقة عمل بسبوسة السميد بالقشطة المكونات: كوب كبير من القشطة.

200 جرام من السميد المطحون.

150 جرام من السكر.

كأس كبير من الحليب.

½ كأس كبير من زيت الذرة.

أربع ملاعق كبيرة من بشر جوز الهند.

ربع لتر من الماء.

4 ملاعق صغيرة من عصير الليمون. طريقة عمل عسل البسبوسة اخلطي السكر مع مقدار الماء جيدا في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على النار لمدة 8 دقائق، مع التقليب المستمر، ثم ضيفي عصير الليمون، حتى يتكون خليط كثيف، ويصبح القطر جاهز. طريقة تحضير بسبوسة السميد بالقشطة امزجي الزيت مع مقدار السميد، وكوب كبير من السكر، والحليب جيدا، ثم ضيفي البيكنج باودر، وجوز الهند، ثم اخلطي جميع المكونات حتى يتكون خليط متجانس. وزعي نصف مقدار خليط السميد بقالب خاص بالبسبوسة بعد دهنه بقليل من الزبدة، ثم وزعي فوقه القشطة، ثم ضعي باقي خليط السميد فوق القشطة بشكل متساوي. ضعي القالب في الفرن بعد تقطيع البسبوسة حسب الرغبة، ثم اتركيها حتى تنضج. اسكبي القطر فوق البسبوسة بالقشطة قبل أن تهدأ. طريقة عمل بسبوسة السميد طريقة عمل عسل البسبوسةطريقة تحضير بسبوسة السميد بالقشطةطريقة عمل بسبوسة السميد المكونات كأس كبير من السكر.

300 جرام من السميد.

2 ملعقة صغيرة من بشر جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باورد.

كأس كبير من اللوز.

ربع كيلو من الزبادي.

كأس كبير من السمن.

4 ملاعق صغيرة من العسل الطبيعي.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا. مكونات القطر ربع كيلو من السكر.

كأس وربع كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة وخطوات عمل بسبوسة السميد امزجي جميع المكونات ماعدا اللوز جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط في صينية مدهونة بقليل من السمن، ثم قومي بتقطيع البسبوسة وزينيها باللوز. ضعي الصينية في الفرن على نار هادئة، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة حتى تنضج. اخلطي جميع المكونات الخاصة بالقطر في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على النار، ثم اتركي الخليط على النار حتى يصبح خليط كثيف. وزعي القطر على سطح البسبوسة قبل ان تبرد. مكونات القطرطريقة وخطوات عمل بسبوسة السميد

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