طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل واللحمة المفرومة بطريقة أشهر المطاعم في مطبخك وفي 10 دقايق

المسقعة بالبشاميل تعد من أفضل الأكلات لدي معظم الأشخاص في جميع دول العالم، لأن تلك الوصفة تتميز برائحة فريدة من نوعها ومذاق شهي ورائع، ولها الكثير من الفوائد، ويمكن تحضيرها داخل المنزل بكل سهولة، ولكن بعض الأمهات لا ينجحون في عمل تلك المسقعة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل المسقعة بالبشاميل. مكونات المسقعة بالبشاميل مكونات المسقعة بالبشاميل ننشر لكم من خلال النقاط التالية مكونات وجبة المسقعة بالبشاميل: 500 جرام لحم مفروم.

كأس كبير من مكعبات الباذنجان.

ربع كيلو من شرائح الفلفل الرومي.

2 كوب صغير من مكعبات البطاطس.

كأس كبير من شرائح البصل.

150 جرام من عصير الطماطم.

2 مكعب من مكعبات مرق الدجاج.

نصف ملعقة كبيرة بهارات اللحم.

ملعقة متوسطة من الملح الناعم.

½ ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ثلث ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

رشة من الشطة المجففة. مكونات البشاميل 8 ملاعق صغيرة من الطحين.

أربع ملاعق صغيرة من السمن.

بيضة متوسطة الحجم.

ربع ملعقة فلفل أبيض.

لتر إلا ربع من الحليب. طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل ضعي مقدار الزيت في مقلاة كبيرة على نار هادئة، ثم ضيفي إليه مقدار البصل، ثم اتركيه حتى يذبل.

أضيفي مرق الدجاج، وشرائح الفلفل، وصلصة الطماطم إلى البصل، ثم اتركي الخليط لمدة 8 دقائق.

قومي بوضع مقلاة بها زيت للقلي على نار متوسطة، ثم ضعي بها مكعبات البطاطس، ومكعبات الباذنجان، واتركيهم حتى يصبح لونهم ذهبي.

اسكبي اللحم، ومكعبات البطاطس والباذنجان إلى خليط البصل، ثم اتركيهم حتى تنضج جميع المكونات.

امزجي الطحين مع مقدار السمن جيدا في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة، ثم اسكبي مقدار الحليب إلى الوعاء.

اتركي الخليط على النار بعد ان تضيف البيض إليه، ثم اتركيه حتى يتكون البشاميل.

وزعي خليط اللحم بصينية بايركس، ثم اسكبي فوقها مقدار البشاميل، ثم ضعي المسقعة بالفرن على نار متوسطة، واتركيها حتى تنضج تماما.

قدمي المسقعة بالبشاميل بأطباق التقديم. مكونات البشاميلطريقة تحضير المسقعة بالبشاميل في النهاية من خلال مقالنا اليوم قد نكون وضحنا إليكم أفضل طريقة عمل مسقعة بالبشاميل. الوسوم

المسقعة بالبشاميل تعد من أفضل الأكلات لدي معظم الأشخاص في جميع دول العالم، لأن تلك الوصفة تتميز برائحة فريدة من نوعها ومذاق شهي ورائع، ولها الكثير من الفوائد، ويمكن تحضيرها داخل المنزل بكل سهولة، ولكن بعض الأمهات لا ينجحون في عمل تلك المسقعة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل المسقعة بالبشاميل. مكونات المسقعة بالبشاميل مكونات المسقعة بالبشاميل ننشر لكم من خلال النقاط التالية مكونات وجبة المسقعة بالبشاميل: 500 جرام لحم مفروم.

كأس كبير من مكعبات الباذنجان.

ربع كيلو من شرائح الفلفل الرومي.

2 كوب صغير من مكعبات البطاطس.

كأس كبير من شرائح البصل.

150 جرام من عصير الطماطم.

2 مكعب من مكعبات مرق الدجاج.

نصف ملعقة كبيرة بهارات اللحم.

ملعقة متوسطة من الملح الناعم.

½ ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ثلث ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

رشة من الشطة المجففة. مكونات البشاميل 8 ملاعق صغيرة من الطحين.

أربع ملاعق صغيرة من السمن.

بيضة متوسطة الحجم.

ربع ملعقة فلفل أبيض.

لتر إلا ربع من الحليب. طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل ضعي مقدار الزيت في مقلاة كبيرة على نار هادئة، ثم ضيفي إليه مقدار البصل، ثم اتركيه حتى يذبل.

أضيفي مرق الدجاج، وشرائح الفلفل، وصلصة الطماطم إلى البصل، ثم اتركي الخليط لمدة 8 دقائق.

قومي بوضع مقلاة بها زيت للقلي على نار متوسطة، ثم ضعي بها مكعبات البطاطس، ومكعبات الباذنجان، واتركيهم حتى يصبح لونهم ذهبي.

اسكبي اللحم، ومكعبات البطاطس والباذنجان إلى خليط البصل، ثم اتركيهم حتى تنضج جميع المكونات.

امزجي الطحين مع مقدار السمن جيدا في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة، ثم اسكبي مقدار الحليب إلى الوعاء.

اتركي الخليط على النار بعد ان تضيف البيض إليه، ثم اتركيه حتى يتكون البشاميل.

وزعي خليط اللحم بصينية بايركس، ثم اسكبي فوقها مقدار البشاميل، ثم ضعي المسقعة بالفرن على نار متوسطة، واتركيها حتى تنضج تماما.

قدمي المسقعة بالبشاميل بأطباق التقديم. مكونات البشاميلطريقة تحضير المسقعة بالبشاميل في النهاية من خلال مقالنا اليوم قد نكون وضحنا إليكم أفضل طريقة عمل مسقعة بالبشاميل.

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