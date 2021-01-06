مشروبات طبيعية لتقوية المناعة والجهاز التنافسي ومتواجد في كل منزل

مشروبات لتقوية المناعة مع انتشار الأمراض والفيروسات في هذه الفترة العصيبة يجب الاهتمام جيدا بجهاز المناعي لتصدى أي أمراض حيث يعتبر الجهاز المناعي هو المدافع الأول في الجسم من الفيروسات والجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض، وبعيدا عن العقاقير والأدوية التقليدية فيحتوى العصائر والأعشاب الطبيعية على العديد من الفيتامينات التي تعالج وتحمى الجسم من الأمراض، والآن سنقدم لكم افضل المشروبات لتقوية الجهاز المناعي مع فوائد هذه المشروبات.

مشروبات لتقوية المناعة

أول مشروب ليدنا هو عصير الموز باللبن حيث يحتوى هذا العصير على عناصر مفيدة وهامة جدا للجسم والجهاز المناعي بسبب وجود البروتين والفيتامينات ويتميز عصير الموز باللبن بتفاعله مع المعدة بشكل جيد، ويقي من الإصابة بالكسل والخمول وتكسير الجسم، ويقوم بضبط معدلات ضغط الدم المرتفع، تعرف على طريقة عمل خبز الشوفان للرجيم.

يحتوى عصير التمر باللبن على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبروتين.

ويقوم بمد أجسامنا بالمواد السكرية.

وأيضا هو مصدر جيد للحديد والكلسيوم.

ويعالج الإمساك ويعمل أيضا كفاتح للشهية.

يعالج الآم المفاصل.

ورفع جهاز المناعة وتحسين صحة القلب.

فوائد عصير التمر بالحليبفوائد عصير الجوافه بالحليب

يحتوي عصير الجوافه بالحليب علي كميه عالية جدا من فيتامين C، فهو يساعد على تقوية الجهاز المناعي وحماية الخلايا من التلف حيث تناولك لمشروب الجوافه أو تناول لب الجوافة يعمل على خفض فرصتك من الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان والتهابات المفاصل، ويعمل أيضا علي فوائد اخرى مثل ترطيب وتحسين البشرة وتحفيز فروة الرأس لنمو الشعر ، وتحسين صحة النظر.

فوائد عصير الرمان بالبنجر

تعرف أيضا على وصفه سهله لتخسيس البطن والأرداف، هذا هو اكثر العصائر فاعليه في تقويه الجاهز المناعي والتخلص من فقر الدم الأنيمية لأنة غنى بالحديد والفيتامينات ويعطى الجسم كمية كبيرة جدا من الهيمجلوبين خلال فترة قصيرة جدا، ويعمل أيضا على علاج هشاشة العظام والتخلص من دهون الكبد، ويمنع سقوط الشعر.

مشروب الليمون والعسل والزنجبيل

يتم تحضير هذا المشروب عن طريق أضافه نص ليمونه مع ملعقه عسل وشريحة من الزنجبيل على ماء دافئ، حيث يعمل هذا المشروب على تقوية المناعة بشكل كبير جدا بسبب احتواء جميع المكونات على فيتامينات التي تقتل البكتيريا ومضادة للأكسدة المسببة للأمراض.