حضري عجينة بيتزا هت الإيطالية محشية أطراف مثل الجاهزة، بيتزا هت تعتبر من أشهر أنواع البيتزا المفضلة لدى الكبار والصغار، لأنها تتميز برائحة جذابة وطعم لا يوجد مثيل له، مما يجعل جميع الأمهات تريد ان تقوم بتحضير تلك البيتزا داخل المنزل، لكي تسعد أولادها، ولكن لا يعرفون طريقة عمل العجينة الخاصة بها، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل عجينة بيتزا هت الإيطالية محشية أطراف مثل الجاهزة. طريقة عمل عجينة بيتزا هت الإيطالية محشو الأطراف طريقة عمل عجينة بيتزا هت الإيطالية محشو الأطراف المكونات: كيلو إلا ربع من الدقيق.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ثلث ملعقة متوسطة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة.

مقدار مناسب من الماء الفاتر للعجن.

¼ كأس كبير من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

4 ملاعق صغيرة من الزبادي.

ربع كوب كبير من شرائح الطماطم.

ربع كوب كبير من شرائح الفلفل الرومي.

نصف كوب صغير من الصلصة الجاهزة.

ربع ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

ربع ملعقة كبيرة من الثوم المجفف.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كوب كبير من شرائح الفطر.

150 جرام من اللحوم المصنعة.

كأس كبير من الجبن الموزاريلا.

200 جرام من الجبن الخاص بحشو الأطراف. خطوات تحضير البيتزا الإيطالية محشو الاطراف امزجي البيكنج باودر مع مقدار الدقيق بعد نخله في وعاء مناسب للخلط. اخلطي مقدار الماء مع السكر، والخميرة جيدا، ثم ضعي الخليط جانبا لمدة دقيقتين. اسكبي خليط الخميرة فوق خليط الدقيق، ثم ضيفي الزبادي، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض، حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي العجينة بوعاء مغلق، ثم اتركيها جانبا لمدة 130 دقيقة. قسمي العجينة إلى عدة كرات، ثم افردي كل كرة جيدا على المنضدة. ضعي العجين داخل الصواني المدهونة بقليل من الزيت، ثم وزعي الصلصة فوق سطح العجين بشكل متساوي. وزعي جميع الخضار، وباقي المكونات، والجبن الموزاريلا فوق سطح العجين، ثم ضعي الجبن الخاص بالحشو داخل الأطراف، ثم اغلقي أطراف البيتزا فوق الجبن. ضعي الصواني داخل الفرن، لمدة 17 دقيقة حتى تنضج بيتزا هت الايطالية محشية الأطراف. خطوات تحضير البيتزا الإيطالية محشو الاطراف الوسوم

حضري عجينة بيتزا هت الإيطالية محشية أطراف مثل الجاهزة، بيتزا هت تعتبر من أشهر أنواع البيتزا المفضلة لدى الكبار والصغار، لأنها تتميز برائحة جذابة وطعم لا يوجد مثيل له، مما يجعل جميع الأمهات تريد ان تقوم بتحضير تلك البيتزا داخل المنزل، لكي تسعد أولادها، ولكن لا يعرفون طريقة عمل العجينة الخاصة بها، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل عجينة بيتزا هت الإيطالية محشية أطراف مثل الجاهزة. طريقة عمل عجينة بيتزا هت الإيطالية محشو الأطراف طريقة عمل عجينة بيتزا هت الإيطالية محشو الأطراف المكونات: كيلو إلا ربع من الدقيق.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ثلث ملعقة متوسطة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة.

مقدار مناسب من الماء الفاتر للعجن.

¼ كأس كبير من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

4 ملاعق صغيرة من الزبادي.

ربع كوب كبير من شرائح الطماطم.

ربع كوب كبير من شرائح الفلفل الرومي.

نصف كوب صغير من الصلصة الجاهزة.

ربع ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

ربع ملعقة كبيرة من الثوم المجفف.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كوب كبير من شرائح الفطر.

150 جرام من اللحوم المصنعة.

كأس كبير من الجبن الموزاريلا.

200 جرام من الجبن الخاص بحشو الأطراف. خطوات تحضير البيتزا الإيطالية محشو الاطراف امزجي البيكنج باودر مع مقدار الدقيق بعد نخله في وعاء مناسب للخلط. اخلطي مقدار الماء مع السكر، والخميرة جيدا، ثم ضعي الخليط جانبا لمدة دقيقتين. اسكبي خليط الخميرة فوق خليط الدقيق، ثم ضيفي الزبادي، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض، حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي العجينة بوعاء مغلق، ثم اتركيها جانبا لمدة 130 دقيقة. قسمي العجينة إلى عدة كرات، ثم افردي كل كرة جيدا على المنضدة. ضعي العجين داخل الصواني المدهونة بقليل من الزيت، ثم وزعي الصلصة فوق سطح العجين بشكل متساوي. وزعي جميع الخضار، وباقي المكونات، والجبن الموزاريلا فوق سطح العجين، ثم ضعي الجبن الخاص بالحشو داخل الأطراف، ثم اغلقي أطراف البيتزا فوق الجبن. ضعي الصواني داخل الفرن، لمدة 17 دقيقة حتى تنضج بيتزا هت الايطالية محشية الأطراف. خطوات تحضير البيتزا الإيطالية محشو الاطراف

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