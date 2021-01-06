طريقة عمل ميني بيتزا بالمنزل بالخطوات، البيتزا من المعجنات سهلة التحضير والوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها بالمنزل ومفضلة لدى جميع الكبار والأطفال، يمكن تقديمها لوجبة الفطار، أو وجبة العشاء الخفيف، يرغبون الأطفال دائما في شراء البيتزا من المطاعم أو الذهاب لتناولها في المطعم، اليوم يمكن تقديم البيتزا بأنواعها وتحضير فطائرمينى بيتزا، والاستغناء عن الشراء من المحلات.

طريقة عمل ميني بيتزا لأطفال، المينى بيتزا من الفطائر الشهية وللذيذة، بمكونات بسيطة وغير مكلفة يمكن تحضير افضل المعجنات بالمنزل مثل المحلات لإرضاء رغبة الأطفال والمحافظة على صحتهم وسلامتهم من الذهاب والخروج في تلك الأوقات الصعبة التي ينتشر فيروس كورونا ويجب الحذر واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

طريقة عملبيتزا

البيتزا يمكن تقديمها بأكثر من طعم وأضافه الكثير من المكونات المتوافرة لديكم والمفضلة، كما يمكن تحضير البيتزا والفطير الشرقي بالمنزل، يعمل تحضير مينى بيتزا بالخضار، مينى بيتزا بالسجق، مينى بيتزا مشكل جبن، يمكن التنوع في الحشو ويمكن من نفس العجينة تحضير مينى بيتزا مختلف ونقوم بتشكيل الحشو حسب رغبة أفراد الأسرة، اليوم عبر موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل مينى بيتزا.

مقادير عمل المينى بيتزا.

مقادير عجينة المينى ميتزا هى نفس مقادير عمل البيتزا والحشو يمكن التنوع بة.

عدد2 كوب دقيق. عدد 4 معالق كبيرة من الزيت. عددا باكو خميرة. عدد2 معلقة من البن البودرة (الحليب المجفف). القليل من البن الرايب. ماء دافئ للعجن. بيكنج بودر. رشة ملح.

صوص الصلصة الطماطم.

طماطم. بصل. ثوم. معلقة صغيرة من الملح. معلقة صغيرة من الكمون. معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. نص معلقة من الزعتر.

حشو البيتزا.

قطع صغيرة من الطماطم. قطع صغيرة من الفلفل الأخضر. قطع صغيرة من الفلفل الأصفر. شرائح زيتون. جبنه شيدر مبشور. جبنه موتزاريلا. قطع سجق- سوسيس- بسطرمة- لحم مفروم اختياري المفضل لديكم.

طريقة تحضير المينى بيتزا