طريقة عمل ميني بيتزا بالمنزل بالخطوات، البيتزا من المعجنات سهلة التحضير والوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها بالمنزل ومفضلة لدى جميع الكبار والأطفال، يمكن تقديمها لوجبة الفطار، أو وجبة العشاء الخفيف، يرغبون الأطفال دائما في شراء البيتزا من المطاعم أو الذهاب لتناولها في المطعم، اليوم يمكن تقديم البيتزا بأنواعها وتحضير فطائرمينى بيتزا، والاستغناء عن الشراء من المحلات.
طريقة عمل ميني بيتزا لأطفال، المينى بيتزا من الفطائر الشهية وللذيذة، بمكونات بسيطة وغير مكلفة يمكن تحضير افضل المعجنات بالمنزل مثل المحلات لإرضاء رغبة الأطفال والمحافظة على صحتهم وسلامتهم من الذهاب والخروج في تلك الأوقات الصعبة التي ينتشر فيروس كورونا ويجب الحذر واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.طريقة عمل ميني بيتزا
البيتزا يمكن تقديمها بأكثر من طعم وأضافه الكثير من المكونات المتوافرة لديكم والمفضلة، كما يمكن تحضير البيتزا والفطير الشرقي بالمنزل، يعمل تحضير مينى بيتزا بالخضار، مينى بيتزا بالسجق، مينى بيتزا مشكل جبن، يمكن التنوع في الحشو ويمكن من نفس العجينة تحضير مينى بيتزا مختلف ونقوم بتشكيل الحشو حسب رغبة أفراد الأسرة، اليوم عبر موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل مينى بيتزا.
مقادير عمل المينى بيتزا.
مقادير عجينة المينى ميتزا هى نفس مقادير عمل البيتزا والحشو يمكن التنوع بة.
- عدد2 كوب دقيق.
- عدد 4 معالق كبيرة من الزيت.
- عددا باكو خميرة.
- عدد2 معلقة من البن البودرة (الحليب المجفف).
- القليل من البن الرايب.
- ماء دافئ للعجن.
- بيكنج بودر.
- رشة ملح.
صوص الصلصة الطماطم.
- طماطم.
- بصل.
- ثوم.
- معلقة صغيرة من الملح.
- معلقة صغيرة من الكمون.
- معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نص معلقة من الزعتر.
حشو البيتزا.
- قطع صغيرة من الطماطم.
- قطع صغيرة من الفلفل الأخضر.
- قطع صغيرة من الفلفل الأصفر.
- شرائح زيتون.
- جبنه شيدر مبشور.
- جبنه موتزاريلا.
- قطع سجق- سوسيس- بسطرمة- لحم مفروم اختياري المفضل لديكم.
طريقة تحضير المينى بيتزا
- أولا نقوم بتحضير صلصة الطماطم نضع الطماطم والبصل والثوم في الخلاط ويضرب جيدا.
- ثم نضع صلصلة الطماطم على النار ونضيف أليها معلقة الصغير من الملح- الكمون- الفلفل- الزعتر ونتركها حتى تنضج.
- ثانيا نقوم بتحضير العجينة نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق +البيكنج بودر+ رشه الملح+الخميرة+ونضيف الحليب المجفف(البن البودرة)+لبن الرايب+ ماء دافئ للعجن، ونبدأ في الخليط المكونات والعجن ونستمر حتى تصبح عجينة ملساء وطرية ونتركها حتى تخمر جيد في مكان دافئ.
- ثم بعد مرور الوقت نبدأ في فرد العجينة لمن يرغب في عمل بيتزا يضعها في الصنية ويبدأ في وضع الصلصة وحشو البيتزا، ومن يرغب في تحضير افضل مينى بيتزا يمكن فرد العجينة ويبدأ في تقطيع دوائر متساوية.
- بعد تحضير قطع المينى بيتزا نبدأ نضع القليل من صلصة البيتزا ثم نبدأ في وضع حشو البيتزا من قطع الطماطم والفلفل وشرائح الزيتون والجبن أو ما هو مفضل ليدكم.
- ونضع في الصنية وتدخل الفرن.
- اصبح لدينا مينى بيتزا مثل المحلات في المنزل بالخطوات، بطريقة سهلة وسريعة ولا تستغرق الكثير من الوقت
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طريقة عمل ميني بيتزا بالمنزل بالخطوات، البيتزا من المعجنات سهلة التحضير والوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها بالمنزل ومفضلة لدى جميع الكبار والأطفال، يمكن تقديمها لوجبة الفطار، أو وجبة العشاء الخفيف، يرغبون الأطفال دائما في شراء البيتزا من المطاعم أو الذهاب لتناولها في المطعم، اليوم يمكن تقديم البيتزا بأنواعها وتحضير فطائرمينى بيتزا، والاستغناء عن الشراء من المحلات.
طريقة عمل ميني بيتزا لأطفال، المينى بيتزا من الفطائر الشهية وللذيذة، بمكونات بسيطة وغير مكلفة يمكن تحضير افضل المعجنات بالمنزل مثل المحلات لإرضاء رغبة الأطفال والمحافظة على صحتهم وسلامتهم من الذهاب والخروج في تلك الأوقات الصعبة التي ينتشر فيروس كورونا ويجب الحذر واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.طريقة عمل ميني بيتزا
البيتزا يمكن تقديمها بأكثر من طعم وأضافه الكثير من المكونات المتوافرة لديكم والمفضلة، كما يمكن تحضير البيتزا والفطير الشرقي بالمنزل، يعمل تحضير مينى بيتزا بالخضار، مينى بيتزا بالسجق، مينى بيتزا مشكل جبن، يمكن التنوع في الحشو ويمكن من نفس العجينة تحضير مينى بيتزا مختلف ونقوم بتشكيل الحشو حسب رغبة أفراد الأسرة، اليوم عبر موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل مينى بيتزا.
مقادير عمل المينى بيتزا.
مقادير عجينة المينى ميتزا هى نفس مقادير عمل البيتزا والحشو يمكن التنوع بة.
- عدد2 كوب دقيق.
- عدد 4 معالق كبيرة من الزيت.
- عددا باكو خميرة.
- عدد2 معلقة من البن البودرة (الحليب المجفف).
- القليل من البن الرايب.
- ماء دافئ للعجن.
- بيكنج بودر.
- رشة ملح.
صوص الصلصة الطماطم.
- طماطم.
- بصل.
- ثوم.
- معلقة صغيرة من الملح.
- معلقة صغيرة من الكمون.
- معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نص معلقة من الزعتر.
حشو البيتزا.
- قطع صغيرة من الطماطم.
- قطع صغيرة من الفلفل الأخضر.
- قطع صغيرة من الفلفل الأصفر.
- شرائح زيتون.
- جبنه شيدر مبشور.
- جبنه موتزاريلا.
- قطع سجق- سوسيس- بسطرمة- لحم مفروم اختياري المفضل لديكم.
طريقة تحضير المينى بيتزا
- أولا نقوم بتحضير صلصة الطماطم نضع الطماطم والبصل والثوم في الخلاط ويضرب جيدا.
- ثم نضع صلصلة الطماطم على النار ونضيف أليها معلقة الصغير من الملح- الكمون- الفلفل- الزعتر ونتركها حتى تنضج.
- ثانيا نقوم بتحضير العجينة نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق +البيكنج بودر+ رشه الملح+الخميرة+ونضيف الحليب المجفف(البن البودرة)+لبن الرايب+ ماء دافئ للعجن، ونبدأ في الخليط المكونات والعجن ونستمر حتى تصبح عجينة ملساء وطرية ونتركها حتى تخمر جيد في مكان دافئ.
- ثم بعد مرور الوقت نبدأ في فرد العجينة لمن يرغب في عمل بيتزا يضعها في الصنية ويبدأ في وضع الصلصة وحشو البيتزا، ومن يرغب في تحضير افضل مينى بيتزا يمكن فرد العجينة ويبدأ في تقطيع دوائر متساوية.
- بعد تحضير قطع المينى بيتزا نبدأ نضع القليل من صلصة البيتزا ثم نبدأ في وضع حشو البيتزا من قطع الطماطم والفلفل وشرائح الزيتون والجبن أو ما هو مفضل ليدكم.
- ونضع في الصنية وتدخل الفرن.
- اصبح لدينا مينى بيتزا مثل المحلات في المنزل بالخطوات، بطريقة سهلة وسريعة ولا تستغرق الكثير من الوقت
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