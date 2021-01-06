طريقة عمل الكيك بصوص الشوكولاتة في المنزل بسهولة وخطوات بسيطة

يحظي كيك الشوكولاتة بإنتشار قوي في جميع دول العالم وتنتشر في المناسبات خاصةً في تلك الأوقات بسبب رأس السنة واحتفالات الكريسماس ومناسبات أعياد الميلاد حيث يجتمع الجميع على حب كيك الشوكولاتة والتي تتميز بالمذاق الرائع اللذيذ ويتم تشكيلها حسب رغبة كل شخص وتزيينها بصوص الشوكولاتة السائل أو الكراميل والكريمة وحسب رغبات كل شخص، وبسبب إقبال جميع أفراد الأسرة على كيك الشوكولاتة من الأطفال والكبار تحرص الأمهات على إعداد وتحضير الكيك بإستمرار ولكن يواجه البعض مشكلة عدم ضبط المقادير لذلك يتم البحث بإستمرار عبر جوجل للتعرف على كيفية إعداد كيك الشوكولاتة لذلك نعرض لكم طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة عمل الكيكة بصوص الشوكولاتة في المنزل بسهولة ودون بذل الجهد طريقة عمل الكيكة بصوص الشوكولاتة في المنزل بسهولة ودون بذل الجهد المكونات: ثلاثة أكواب من الدقيق الخاص بالكيك والمعجنات.

ثلاث بيضات.

كوب ونصف من الزيت النباتي.

كوب ونصف من الحليب.

كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح. طريقة التحضير تحضير طبق عميق للعجن ونضع فيه الدقيق والكاكاو والفانيليا والسكر ونقلب تلك المكونات حتى تصبح مندمجة مع الدقيق و باستخدام المضرب اليدوي نبدأ بتقليب المكونات. ثم نقوم بإضافة الحليب ببطء ثم البيض بعد أن تم إخفاقه والزيت نبدأ بضرب المكونات معاً لمدة ثلاث دقائق بعد إضافة الماء الفاتر نبدأ بالعجن عن طريق اليد لمدة عشر دقائق مثلاً حتى يصبح العجين ناعم جداً ومرن. ثم نبدأ بتحضير الصينية وتسخين الفرن وبعد ذلك نضع الكيك في الفرن لمدة لا تزيد عن نصف ساعة ويمكنك اختبار نضجها عن طريق وضع سكين بداخل الكيكة فإذا خرج نظيفاً فهذا يُعني أنها نضجت، وبعد ذلك يتم تحضير صوص الشوكولاتة. طريقة تحضير الصوص بإستخدام نصف كوب من الزيت والسكر والحليب بحيث يكون المقدار متساوي ثم إضافة ثلاث ملاعق من مسحوق الكاكاو.

نحضر الخلاط ونضع جميع المكونات معاً.

ثم نقوم بتشغيل الخلاط حتى يصبح الصوص سائلاً ويمكنك تخفيف الصوص بمقدار صغير من الحليب وهكذا أصبح جاهزاً يمكنك بعد ذلك تزيين الكيك وتقديمها للعائلة بمذاق شهي وشكل جذاب. طريقة التحضيرطريقة تحضير الصوص ملحوظة: في حالة عدم توافر دقيق المعجنات يمكنك إستخدام الدقيق العادي ولكن يجب نخل الدقيق قبل الإستخدام وبعد ذلك يتم إعداده بسهولة. الوسوم

يحظي كيك الشوكولاتة بإنتشار قوي في جميع دول العالم وتنتشر في المناسبات خاصةً في تلك الأوقات بسبب رأس السنة واحتفالات الكريسماس ومناسبات أعياد الميلاد حيث يجتمع الجميع على حب كيك الشوكولاتة والتي تتميز بالمذاق الرائع اللذيذ ويتم تشكيلها حسب رغبة كل شخص وتزيينها بصوص الشوكولاتة السائل أو الكراميل والكريمة وحسب رغبات كل شخص، وبسبب إقبال جميع أفراد الأسرة على كيك الشوكولاتة من الأطفال والكبار تحرص الأمهات على إعداد وتحضير الكيك بإستمرار ولكن يواجه البعض مشكلة عدم ضبط المقادير لذلك يتم البحث بإستمرار عبر جوجل للتعرف على كيفية إعداد كيك الشوكولاتة لذلك نعرض لكم طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة عمل الكيكة بصوص الشوكولاتة في المنزل بسهولة ودون بذل الجهد طريقة عمل الكيكة بصوص الشوكولاتة في المنزل بسهولة ودون بذل الجهد المكونات: ثلاثة أكواب من الدقيق الخاص بالكيك والمعجنات.

ثلاث بيضات.

كوب ونصف من الزيت النباتي.

كوب ونصف من الحليب.

كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح. طريقة التحضير تحضير طبق عميق للعجن ونضع فيه الدقيق والكاكاو والفانيليا والسكر ونقلب تلك المكونات حتى تصبح مندمجة مع الدقيق و باستخدام المضرب اليدوي نبدأ بتقليب المكونات. ثم نقوم بإضافة الحليب ببطء ثم البيض بعد أن تم إخفاقه والزيت نبدأ بضرب المكونات معاً لمدة ثلاث دقائق بعد إضافة الماء الفاتر نبدأ بالعجن عن طريق اليد لمدة عشر دقائق مثلاً حتى يصبح العجين ناعم جداً ومرن. ثم نبدأ بتحضير الصينية وتسخين الفرن وبعد ذلك نضع الكيك في الفرن لمدة لا تزيد عن نصف ساعة ويمكنك اختبار نضجها عن طريق وضع سكين بداخل الكيكة فإذا خرج نظيفاً فهذا يُعني أنها نضجت، وبعد ذلك يتم تحضير صوص الشوكولاتة. طريقة تحضير الصوص بإستخدام نصف كوب من الزيت والسكر والحليب بحيث يكون المقدار متساوي ثم إضافة ثلاث ملاعق من مسحوق الكاكاو.

نحضر الخلاط ونضع جميع المكونات معاً.

ثم نقوم بتشغيل الخلاط حتى يصبح الصوص سائلاً ويمكنك تخفيف الصوص بمقدار صغير من الحليب وهكذا أصبح جاهزاً يمكنك بعد ذلك تزيين الكيك وتقديمها للعائلة بمذاق شهي وشكل جذاب. طريقة التحضيرطريقة تحضير الصوص ملحوظة: في حالة عدم توافر دقيق المعجنات يمكنك إستخدام الدقيق العادي ولكن يجب نخل الدقيق قبل الإستخدام وبعد ذلك يتم إعداده بسهولة.

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