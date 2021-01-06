طريقة تحضير كيكه الأناناس الهشه والمقلوبة ناجحة من أول مرة

تعد كيكه الأناناس الهشه والمقلوبة من الحلويات الغربية الباردة ذات مذاق مشهي ولذيذ وهي كيكه مختلفه في الطعم والنكهة عن باقي الكيك المعتاد مثل الكيك الإسفنجي والكيك السادة والشيكولاته حيث تتكون من طبقة الكراميل و شرائح الأناناس تضيف لها مذاق رائع يجب قلبها فور خروجها من الفرن وهي ساخنة حتى لا يلتصق الكراميل بقاع الصينية. كما أنها مفيدة لصحة أطفالنا و خفيفة على المعدة لما تحتويه من عناصر غذائية عالية مثل الفيتامينات المختلفة والخمائر التي تساعد في عملية الهضم. كما يعمل الأناناس على تنقية الدم من السموم ويمنع تركيز الدهون داخل الأوعية الدموية و يحتوي على مادة الفلوريد التي تمنع تسوس الاسنان يمكن عملها ببراعة في المنزل لأنها سهلة التحضير و سريعة لعمل كيكه الأناناس ناجحة من أول مره يجب مراعات المقادير والخطوات بشكل سليم في تحضيرها من خلال الخطوات الأتية:- تحضير كيكه الأناناس ومكوناتها تحضير كيكه الأناناس ومكوناتها المكونات:- علبة من فاكهة الأناناس.

4 حبات بيض.

1 كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب عصير الأناناس.

كوب زيت.

2 كوب دقيق منخول متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر. مكونات الكراميل كوب سكر

ثلاث ملاعق من الماء. طريقة تحضير الكراميل لقالب الكيك نضع وعاء على نار هادئة ثم نضع فيه السكر وثلاث ملاعق الماء مع التقليب المستمر الى أن يتحول لون السكر ذهبيا و يتكرمل.

نصب الكراميل في صينيه الكيك.

ثم نرص شرائح الأناناس فوق الكراميل بشكل واضح وجميل وجذاب. طريقة تحضير كيكه الأناناس احضري وعاء كبير ثم نضع فيه السكر والبيض والفانيليا ثم نخفق كل المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيدا. يضاف عصير الأناناس والزيت ثم أستمري في عمليه الخفق مرة اخرى. ثم يضاف الدقيق والبيكنج باودر الى الخليط السابق مع الخفق حتى يصبح الخليط متجانس وناعم. نصب الخليط في الصينية على الكراميل وشرائح الأناناس. ندخل الصينية الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 200 لمدة 45 دقيقة حتى ينضج الكيك ويكتسب اللون الذهبي الجميل. يمكن اختبارالكيك إذا لم يتم النضج عن طريق غرس سكين رفيع في وسط الكيكه إذا خرجت وعليها اثر عجين إذا لم تكتمل النضج تترك وقت اخر حتى يكتمل النضج و إذا خرجت السكين نظيفه إدان تم النضج. طريقة تقديم كيكه الأناناس بعد نضج الكيكه أخرجيها من الفرن ثم اقلبيها فوق طبق التقديم وهي ساخنه مباشره حتى لا تلتصق بالصينية. الأناناس والكراميل اللي في قاع الصينية سوف يصبح اعلي الوجه عند قلب الصينية. قومي بسكب العصير فوق الكيكه من اعلي وذلك حسب الرغبة ثم تدخل الكيكه الثلاجة حتى تبرد وتقدم بصحة وعافية. قدميها لأولادك والضيوف بجانب فنجان القهوة أو فنجان الشاي. مكونات الكراميلطريقة تحضير الكراميل لقالب الكيكطريقة تحضير كيكه الأناناسطريقة تقديم كيكه الأناناس لقد وصلنا الى نهاية مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري والذي قدمنا فيه وصفاتنا بطريقة سهلة ومبسطة على كل ربه منزل و المدرجة تحت عنوان طريقة تحضير كيكه الأناناس الهشه والمقلوبة ناجحة من أول مرة. الوسوم

تعد كيكه الأناناس الهشه والمقلوبة من الحلويات الغربية الباردة ذات مذاق مشهي ولذيذ وهي كيكه مختلفه في الطعم والنكهة عن باقي الكيك المعتاد مثل الكيك الإسفنجي والكيك السادة والشيكولاته حيث تتكون من طبقة الكراميل و شرائح الأناناس تضيف لها مذاق رائع يجب قلبها فور خروجها من الفرن وهي ساخنة حتى لا يلتصق الكراميل بقاع الصينية. كما أنها مفيدة لصحة أطفالنا و خفيفة على المعدة لما تحتويه من عناصر غذائية عالية مثل الفيتامينات المختلفة والخمائر التي تساعد في عملية الهضم. كما يعمل الأناناس على تنقية الدم من السموم ويمنع تركيز الدهون داخل الأوعية الدموية و يحتوي على مادة الفلوريد التي تمنع تسوس الاسنان يمكن عملها ببراعة في المنزل لأنها سهلة التحضير و سريعة لعمل كيكه الأناناس ناجحة من أول مره يجب مراعات المقادير والخطوات بشكل سليم في تحضيرها من خلال الخطوات الأتية:- تحضير كيكه الأناناس ومكوناتها تحضير كيكه الأناناس ومكوناتها المكونات:- علبة من فاكهة الأناناس.

4 حبات بيض.

1 كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب عصير الأناناس.

كوب زيت.

2 كوب دقيق منخول متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر. مكونات الكراميل كوب سكر

ثلاث ملاعق من الماء. طريقة تحضير الكراميل لقالب الكيك نضع وعاء على نار هادئة ثم نضع فيه السكر وثلاث ملاعق الماء مع التقليب المستمر الى أن يتحول لون السكر ذهبيا و يتكرمل.

نصب الكراميل في صينيه الكيك.

ثم نرص شرائح الأناناس فوق الكراميل بشكل واضح وجميل وجذاب. طريقة تحضير كيكه الأناناس احضري وعاء كبير ثم نضع فيه السكر والبيض والفانيليا ثم نخفق كل المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيدا. يضاف عصير الأناناس والزيت ثم أستمري في عمليه الخفق مرة اخرى. ثم يضاف الدقيق والبيكنج باودر الى الخليط السابق مع الخفق حتى يصبح الخليط متجانس وناعم. نصب الخليط في الصينية على الكراميل وشرائح الأناناس. ندخل الصينية الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 200 لمدة 45 دقيقة حتى ينضج الكيك ويكتسب اللون الذهبي الجميل. يمكن اختبارالكيك إذا لم يتم النضج عن طريق غرس سكين رفيع في وسط الكيكه إذا خرجت وعليها اثر عجين إذا لم تكتمل النضج تترك وقت اخر حتى يكتمل النضج و إذا خرجت السكين نظيفه إدان تم النضج. طريقة تقديم كيكه الأناناس بعد نضج الكيكه أخرجيها من الفرن ثم اقلبيها فوق طبق التقديم وهي ساخنه مباشره حتى لا تلتصق بالصينية. الأناناس والكراميل اللي في قاع الصينية سوف يصبح اعلي الوجه عند قلب الصينية. قومي بسكب العصير فوق الكيكه من اعلي وذلك حسب الرغبة ثم تدخل الكيكه الثلاجة حتى تبرد وتقدم بصحة وعافية. قدميها لأولادك والضيوف بجانب فنجان القهوة أو فنجان الشاي. مكونات الكراميلطريقة تحضير الكراميل لقالب الكيكطريقة تحضير كيكه الأناناسطريقة تقديم كيكه الأناناس لقد وصلنا الى نهاية مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري والذي قدمنا فيه وصفاتنا بطريقة سهلة ومبسطة على كل ربه منزل و المدرجة تحت عنوان طريقة تحضير كيكه الأناناس الهشه والمقلوبة ناجحة من أول مرة.

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