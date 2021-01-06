كيكة البابلي المحشية بالشوكولاتة مفيد جداً للأطفال شكلها مختلف و طعمها لذيذة

طريقة عمل كيكة البابلي المحشية بالشوكولاتة في المنزل ، تعتبر الكيك من أسهل وأفضل الحوليات المفضلة لدي الكثير من الناس كما إنها مفيد جداً للصحة وخاصة لصحة أطفالنا ولكن دائماً ما قد نسعى إلى التغير والتجديد والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة البابلي بمكونات سهلو بسيطة .

طريقة عمل كيكة البابلي المحشية بالشوكولاتة في المنزل

إن من أكثر ما يميز الكيكه البابلي انه يمكن حشوها بأكثر من حشوة كما يمكن زينها لكى تكون محببة للأطفال .

عدد 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة .

كاكاو بمقدار 5 ملاعق كبيرة .

1 ½ كوب من الدقيق المنخول متعدد الأغراض .

كربونات صودا بمقدار ¼ ملعقة صغيرة .

زبادي بمقدار 2 ملعقة كبيرة .

فانيلا بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

ذرة صغيرة من الملح .

بيكنج بودر بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

سكر بودر بمقدار 9 ملاعق كبيرة .

لبن بودر بمقدار 5 ملاعق كبيرة .

زبدة سائحة بمقدار 9 ملاعق كبيرة .

مكونات عمل كيكة البابلي بمكونات بسيطة

أولاً يحضر وعاء عميق ونضع به البيض والسكر ونضربهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي ونضيف إليه الزبدة واللبن بالتدريج مع الاستمرار في المضرب .

نحضر وعاء أخر و ينخل به الدقيق والبيكنج بودر وبكربونات الصودا ، ثم نضيف إلي الخليط ونبدأ في الضرب مرة أخرى حتى تندمج جميع المكونات مع بعضها البعض وتكون الكيكة ذات فقاعات .

نقسم العجينة إلى نصفين النصف الأول نضيف إليه الكاكاو و نعجنهم جيداً ، والنصف الآخر نضيف إليه القليل من الدقيق حتى نتمكن من تكوريها و تشكيلها إلى كرات صغيرة .

ثم نحضر الصينية التي سوف ندخلها الفرن وندهنها بقليل من الزبدة أو السمن ونرشها بقليل من الدقيق ونغلف الصينية جيداً من جميع الأطراف .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

ونبدأ بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة بعد دهن اليد بقليل من الزيت ونرص الصينية بكرات الكيك البني والأبيض حتى ننتهي من الصينية كلها على شكل خلية نحل .

ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبي .

وهي ساخنه نضع عليها الشربات البارد .

ملحوظة : يمكن تزين كيكة البابلي بصوص الشوكولاتة كما يمكن حشوها بمكعبات الشوكولاتة .

طريق تحضير كيكة البابلي الاقتصادية