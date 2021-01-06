وجبة عشاء سهلة وسريعة واقتصادية بدون فرن في 10 دقائق فقط

وجبة عشاء سهلة وسريعة واقتصادية بدون فرن يمكن تجهيزها في بضع دقائق لا تتجاوز العشر دقائق ، بمنتهي السهولة بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل دون الحاجة إلي التكلفة العالية للحصول علي طعم مميز وإعداد وجبة بسيطة تكفي كوجبة لأسرة مكونة من خمس أفراد وطعم مميز غير مسبوق سوف يعشقها جميع الأسرة.

مكونات وجبة العشاء

بمكونات بسيطة ودون تحمل تكاليف عالية للتمتع بمذاق وجبة خاصة مثل وجبات المطاعم للمميزة والتي يتم إنفاق أموالا باهظة للتمتع بالمذاق الفريد، علي الرغم من سهولة إعدادها داخل المنزل إلا أن معظم الأشخاص يفضلون تناولها داخل المطاعم للحصول علي طعم مميز، لذلك فقد وضعنا السر المميز لمذاق وجلات المطاعم من خلال السطور القليلة القادمة.

3 حبات بيض. ربع كوب دقيق أبيض. ربع كوب من الزيتون المخلي وبعض من شرائح الفلفل الرومي. ملعقتين من الصلصة. نص كوب من جبن الموتزريلا. ربع كوب من زيت الطعام. بهارات وملح أبيض حسب الرغبة.

في وعاء عميق ، ضعي حبات البيض وابدائي بالخفق الجيد ، مع ضرورة وضع القليل من الفلفل الأسود بواسطة شوكة والخفق جيدا.

بعد تمام الخفق ، ضعي مقدار الدقيق علي البيض والتقليب الجيد حتي يتجانس المكونات.

في صينية أو مقلاة ضعي مقدار البيض بالدقيق بعد وضع القليل من الزيت في المقلاة وعليها البيض.

قومي بوضع حلقات من الفلفل الأخضر والطماطم وجبن المتزريلا وبعض من الزيتون المخلي وبعض من البهارات والملح الأبيض حسب الرغبة.

ضعي الصينية أو المقلاة في الفرن أو علي البوتاجاز حسب الرغبة لمدة لا تتجاوز العشر دقائق ، حتي يتحمر وجه الوجبة وتصبح جاهزة للتناول.

طريقة تحضير وجبة العشاء

هذه الوجبة البسيطة تكفي كوجبة متكاملة لأسرة مكونة من خمس أفراد ويمكن زيادة الكمية علي حسب عدد أفراد الأسرة، فهي وجبة لذيذة يتم إعدادها بكل سهولة، كما يمكن إضافة بعض من اللحم المفروم أو قطع السوسيس ( السجق) علي حسب الرغبة، ويتم تناولها بالخبز الشامي فهي وجبة تركية يتم تجهيزها كوجبة أساسية في المطبخ التركي شبه يومي