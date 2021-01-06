ماهي فوائد البردقوش للكلى، دوت الخليج مجموعة من الفوائد التي تحافظ بالمجمل على صحة الكلى، وقد وردت في عدد من المواقع الطبية، بالإضافة إلى أن البردقوش له فوائد عدة للصحة ككل، واستخدامه للاستشفاء يفيد الكلى و الأعضاء الأخرى.

فوائد البردقوش للكلى:

ذكر موقع "ويب طب" أن البردقوش له فوائد متعددة للكلى، وهي:

يساهم البردقوش في التخلص من السموم مما يحسن من أداء الكليتين.

البردقوش يعمل على التخلص من المياه الزائدة عن طريق إدرار البول.

يساهم نبات البردقوش بشكل فعال في التخلص من الأملاح وحمض اليوريك وبالتالي يساهم في تنظيف الكليتين.

شرب شاي البردقوش طريقة فعالة لتنظيم عملية البول لمن يعانون من مشاكل في الكلى.

مضادة الالتهابات في عشبة البردقوش تعمل على تقليل التهابات الكلى والمثانة.

مضادات الأكسدة في البردقوش تساعد في منع تلف الخلايا في الكلى بسبب وجود الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب مرض السرطان.

البردقوش يزيد من التعرق وبالتالي يساعد على التخلص من الماء والأملاح الزائدة، مما يخفف الضغط على الكلى.

طريقة استخدام البردقوش للكلى:

وضع بضع أوراق من عشبة البردقوش الخضراء في ماء وغليها ثم شربه على الريق.

يمكن استخدام البردقوش المجفف لعمل شاي وشربه بين الوجبات.

يمكن إضافة البردقوش للسلطات والأطعمة.

زيت البردقوش يمكن أخذ بضع قطرات منه على الريق أو مزجه مع العصائر و المشروبات.

وأخيرًا و الأهم وعند شرب البردقوش يجب زيادة شرب الماء حتى لا يصاب الجسم بالجفاف نتيجة زيادة التعرق والتبول..

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.