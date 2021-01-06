مشروب يحارب كورونا والزهايمر والسرطان ما هو

الكل يبحث عن "الوصفة السحرية" فيما يتعلق بالصحة والشباب والرشاقة، وكلنا يرغب بوصفة ليست فقط سحرية وانما سريعة تضمن لنا تحقيق مرادنا في الحصول على صحة سليمة وشباب دائم ووزن مثالي دون الحاجة للقلق من تبعات الرجيم القاسي والمضني في بعض الحالات.

لكن لا شيء مستحيل في عالمنا الغريب والمتناقض هذا، ويمكن تحقيق هذه الاحلام من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتركيز على الاطعمة والمشروبات التي تحارب الامراض وتساعدنا في انقاص الوزن بشكل سريع وفعال.

من هذه المشروبات، عصير الليمون بالكركم الذي يطلق عليه البعض لقب "المشروب السحري" نظراً لخصائصه الفريدة في محاربة كورونا والاكتئاب والزهايمر فضلاً عن خسارة الوزن.

فما دوت الخليج مميزات هذا المشروب، وكيف يمكن تحضيره؟ هذا ما نعرفه سوياً كما اورد موقع "العربية.نت" نقلاً عن موقع "بولد سكاي".

مشروب يحارب كورونا والزهايمر ويساعد على خسارة الوزن

بحسب ما افاد الموقع الهندي المختص بالشؤون الطبية، فإن عصير الليمون بالكركم هو مشروب صحي ومنعش ويحوي العديد من الفوائد الصحية للانسان.

وفي خضم ازمة كورونا المستمرة والمشاعر السلبية التي ترافق الكثيرين بسبب اجراءات الاغلاق واستمرار الاصابات وصولاً الى الاحباط والاكتئاب، فإن تناول عصير الليمون والكركم يوقر مناعة قوي ضد هذه المشاكل وغيرها من الامراض التي قد تواجهنا.

ويفيد موقع "بولد سكاي" ان الكركم الذي يحتوي على الكركمين، وهو مادة كيميائية نباتية، تم استخدامه لالاف السنوات ضد العديد من الاضطرابات مثل فقدان الشهية وجروح السكري وأمراض الكبد والتهاب المفاصل والأمراض الالتهابية.

في حين ان عصير الليمون غني بالخصائص الصحية مثل حمض الستريك وحمض الفوليك والبوتاسيوم التي تحارب حصى الكلى وتساعد كذلك في خسارة الوزن.

ومن فوائد تناول عصير الليمون بالكركم الصحية:

محاربة مرض الزهايمر: بفضل الكركمين وحمض الستريك وهما من مضادات الاكسدة القوية التي تحارب الالتهابات المسببة للامراض. ويسهم عصير الليمون بالكركم في التغلب على الضرر التأكسدي للدماغ، وتقليل الالتهاب ومنع التدهور المعرفي وتراكم الأميلويد. ما يقلل من احتمالات الإصابة بمرض الزهايمر والوقاية منه.

تقليل اعراض الاكتئاب: بفضل مكوناته العشبية التي تضبط أداء المخ وتقلل اعراض الاكتئاب ومشاكل النوم وتقلب المزاج والتفكير بالانتحار.

خفض خطر الاصابة بالسرطان: اظهرت إحدى الرداسات البريطانية ان للكركمين قوة مضادة للاكسدة عند درجة الحموضة المحايدة. كما ان حمض الستريك يحوي درجة حموضة محايدة، ما يساعد في تقليل خطر الاصابة بامراض السرطان.

توفير حماية للكبد: بحسب دراسة اجراها علماء في المركز القومي للبحوث في مصر، فإن حمض الستريك يقلل الاجهاد التأكسدي ما يمنع اصابة الكبد بالتلف. كما يحتوي الكركمين على تأثير وقائي على الكبد ضد الإجهاد التأكسدي الناجم عن الزئبق.

تقوية الجهاز المناعي: أكدت نتائج دراسة اجراها باحثون من جامعة اكسفورد البريطانية، ان النشاط المضاد للاكسدة لكل من الليمون والكركم يؤثر بشكل ايجابي على الخلايا الليمفاوية والبلعمية، وهي انواع خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى المسببة للامراض.

سرعة شفاء الجروح: بفضل فيتامين سي في الليمون والكركمين في الكركم التي تسرَع من التئام وشفاء الجروح، فضلاً عن منع الاصابة بعدوى في الجروح بفضل انشطتها المضادة للبكتيريا.

انقاص الوزن: يسهم الكركمين في تحسين التمثيل الغذائي بالجسم والتحكم بالجوع، كما يمنع تراكم الدهون في أنسجة المعدة والكبد. فيما يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون على حرق الدهون. ما يسهم في تقليل الوزن والحفاظ على وظائف الجسم المناسبة.

كيفية تحضير عصير الليمون بالكركم

لتحضير هذا المشروب السحري، تحتاجين لاتباع التالي:

2 حبة ليمون.

4 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة كركم.

عسل للتحلية (اختياري).

قطعة صغيرة من الزنجبيل (اختياري).

5 اوراق نعناع اخضر (اختياري).

طريقة التحضير: