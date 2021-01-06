طريقة عمل بسكوت حبات القهوة الهش بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق شهي

بسكوت حبات القهوة هو من الحلويات اللذيذة والشهية الهشة جدا، ومحبب لدى جميع الأعمار. ويقدم مع وجبة الإفطار مع كوب من اللبن أو الشاي أو النسكافيه أو يقدم في المساء أو كما ترغبون. ويتميز بفوائد عديدة، وبسهولة تحضيره، حيث لا يتطلب وقت ولا مجهود، لذا تحرص ربات البيوت على إعداده لأفراد أسرتها، حيث يعد نوعا من التغيير والتجديد. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي.

مكونات بسكوت حبات القهوة

يتكون بسكوت حبات القهوة من مكونات سهلة وبسيطة وشهية، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، حيث تعد القهوة أهم ما يميز هذه الوصفة وهي كالآتي:

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن.

150 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 صفار بيض.

250 جم دقيق.

30 جم كاكاو.

50 جم نشا.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكوت حبات القهوة بطريقة سهلة وبسيطة، وفي وقت قصير جدا، وبطريقة شهية وهي كالآتي: