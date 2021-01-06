طريقة عمل بسكوت حبات القهوة الهش بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق شهي

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بسكوت حبات القهوة هو من الحلويات اللذيذة والشهية الهشة جدا، ومحبب لدى جميع الأعمار. ويقدم مع وجبة الإفطار مع كوب من اللبن أو الشاي أو النسكافيه أو يقدم في المساء أو كما ترغبون. ويتميز بفوائد عديدة، وبسهولة تحضيره، حيث لا يتطلب وقت ولا مجهود، لذا تحرص ربات البيوت على إعداده لأفراد أسرتها، حيث يعد نوعا من التغيير والتجديد. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي.مكونات بسكوت حبات القهوة
يتكون بسكوت حبات القهوة من مكونات سهلة وبسيطة وشهية، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، حيث تعد القهوة أهم ما يميز هذه الوصفة وهي كالآتي:
- 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.
- 2 ملعقة كبيرة ماء ساخن.
- 150 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 2 صفار بيض.
- 250 جم دقيق.
- 30 جم كاكاو.
- 50 جم نشا.
- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
يتم تحضير بسكوت حبات القهوة بطريقة سهلة وبسيطة، وفي وقت قصير جدا، وبطريقة شهية وهي كالآتي:
- نحضر إناء ونضيف إليه القهوة والماء الساخن ونذوب القهوة جيدا.
- ثم نحضر إناء آخر ونضيف إليه الزبدة ونخفقها جيدا بالملعقة حتى تصبح كريمة.
- ثم نضيف إليها السكر، ونخفق جيدا بالملعقة حتى يذوب السكر تماما.
- ثم نضيف صفار البيض ونخفق جيدا بالملعقة حتى يمتزج الخليط.
- ثم نضيف القهوة الذائبة ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الدقيق والكاكاو والنشا والبيكينج بودر ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية ومتماسكة.
- ثم نقسم العجينة إلى كرات على شكل بيضاوي متوسطة الحجم أو صغيرة الحجم، ونضعهم في صينية فيها ورقة زبدة، ثم نقوم بعمل خط رفيع داخل كل قطعة.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 12 دقيقة أو أقل حسب حجم القطعة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ومن الممكن أن نغمس البسكوت بالشوكولاتة المذابة.
- ثم يقدم مع الشاي أو اللبن أو النسكافيه، وبالهنا والشفا.
الوسوم
بسكوت حبات القهوة هو من الحلويات اللذيذة والشهية الهشة جدا، ومحبب لدى جميع الأعمار. ويقدم مع وجبة الإفطار مع كوب من اللبن أو الشاي أو النسكافيه أو يقدم في المساء أو كما ترغبون. ويتميز بفوائد عديدة، وبسهولة تحضيره، حيث لا يتطلب وقت ولا مجهود، لذا تحرص ربات البيوت على إعداده لأفراد أسرتها، حيث يعد نوعا من التغيير والتجديد. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي.مكونات بسكوت حبات القهوة
يتكون بسكوت حبات القهوة من مكونات سهلة وبسيطة وشهية، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، حيث تعد القهوة أهم ما يميز هذه الوصفة وهي كالآتي:
- 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.
- 2 ملعقة كبيرة ماء ساخن.
- 150 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 2 صفار بيض.
- 250 جم دقيق.
- 30 جم كاكاو.
- 50 جم نشا.
- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
يتم تحضير بسكوت حبات القهوة بطريقة سهلة وبسيطة، وفي وقت قصير جدا، وبطريقة شهية وهي كالآتي:
- نحضر إناء ونضيف إليه القهوة والماء الساخن ونذوب القهوة جيدا.
- ثم نحضر إناء آخر ونضيف إليه الزبدة ونخفقها جيدا بالملعقة حتى تصبح كريمة.
- ثم نضيف إليها السكر، ونخفق جيدا بالملعقة حتى يذوب السكر تماما.
- ثم نضيف صفار البيض ونخفق جيدا بالملعقة حتى يمتزج الخليط.
- ثم نضيف القهوة الذائبة ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الدقيق والكاكاو والنشا والبيكينج بودر ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية ومتماسكة.
- ثم نقسم العجينة إلى كرات على شكل بيضاوي متوسطة الحجم أو صغيرة الحجم، ونضعهم في صينية فيها ورقة زبدة، ثم نقوم بعمل خط رفيع داخل كل قطعة.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 12 دقيقة أو أقل حسب حجم القطعة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ومن الممكن أن نغمس البسكوت بالشوكولاتة المذابة.
- ثم يقدم مع الشاي أو اللبن أو النسكافيه، وبالهنا والشفا.
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