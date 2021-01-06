طريقة عمل البيتزا بالفراخ من الألف إلى الياء في المنزل

طريقة عمل البيتزا بالفراخ في البيت من الطرق السهلة والبسيطة والتي لا تكلف وقت أو مجهود ولا إمكانيات أيضًا، حيث أن معظم مكوناتها متاحة في المنازل، وتعتبر أصناف البيتزا من أكثر الوجبات المميزة، ويمكن تقديمها على العشاء أو في وجبة الغذاء، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل البيتزا بالفراخ مثل المطاعم بل وأفضل حيث أنك ستكون متحكم في كافة المكونات، كما وفرنا من قبل طريقة عمل مقلقل لحم في البيت بأكثر من طريقة إلى جانب طريقة عمل اللحمة الباردة ولكننا اليوم سنوفر لكم أطباق دجاج وهي بيتزا الدجاج. طريقة عمل البيتزا بالفراخ طريقة عمل البيتزا بالفراخ طريقة عمل البيتزا بالفراخ والجبنة الموتزاريلا طريقة سهلة وبسيطة، فعليك في البداية تحضير المكونات التالية: عليك أن توفر نصف كيلو من الدقيق الأبيض الخاص بالمعجنات.

ثم قم بتوفير علبة من الزبادي، وربع كوب من الحليب.

ثم بتوفير ملعقة من الخميرة فقط.

سنوفر الحشو وهو عبارة عن صدور دجاج، نقوم بتقطيعها إلى شرائح.

ثم نقوم بتوفير نصف كيلو من الطماطم، وربع كيلو من الفلفل.

زيتون مخلي، وجبنة موتزاريلا وأيضًا شيدر وجبنة رومي.

ملعقتين من المياه.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقتين من الصلصة.

توابل حسب الرغبة ولكن الملح أساس لدينا. طريقة عمل البيتزا بالفراخ زي المحلات في بداية طريقة عمل البيتزا بالفراخ فاطمة أبو حاتي نقوم بوضع الدقيق ومعه ملعقة من الملح في وعاء.

ثم نقوم بإضافة الخميرة ونقوم بالعجن من خلال استخدام الزبادي والحليب.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة، ونتركها جانبًا حتى تختمر.

ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع صدور الدجاج في طاسة وعليها ملعقة من السمنة ونقوم بتحميرها مع البصل.

ثم نقوم بإغلاق النار.

وعند التأكد من أن العجين قد خُمر، سنقوم بفرده في قالب البيتزا، ونقوم بإضافة ملعقتين الصلصلة في وعاء آخر، وعليه الملح والثوم.

قم علينا بعد ذلك وضع ملعقة من ذلك الخليط على العجين الذي قمنا بفرده.

ثم نقوم بتقطيع باقي المكونات مثل الطماطم والفلفل، ونقوم بوضع الدجاج.

ثم نقوم بوضع الجبن حسب الرغبة وحسب الكمية المفضلة لديكم.

ثم نقوم بوضعها في الفرن حتى تنتهي من النضج وتقدم ساخنة. طريقة عمل البيتزا بالفراخ زي المحلات الوسوم

طريقة عمل البيتزا بالفراخ في البيت من الطرق السهلة والبسيطة والتي لا تكلف وقت أو مجهود ولا إمكانيات أيضًا، حيث أن معظم مكوناتها متاحة في المنازل، وتعتبر أصناف البيتزا من أكثر الوجبات المميزة، ويمكن تقديمها على العشاء أو في وجبة الغذاء، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل البيتزا بالفراخ مثل المطاعم بل وأفضل حيث أنك ستكون متحكم في كافة المكونات، كما وفرنا من قبل طريقة عمل مقلقل لحم في البيت بأكثر من طريقة إلى جانب طريقة عمل اللحمة الباردة ولكننا اليوم سنوفر لكم أطباق دجاج وهي بيتزا الدجاج. طريقة عمل البيتزا بالفراخ طريقة عمل البيتزا بالفراخ طريقة عمل البيتزا بالفراخ والجبنة الموتزاريلا طريقة سهلة وبسيطة، فعليك في البداية تحضير المكونات التالية: عليك أن توفر نصف كيلو من الدقيق الأبيض الخاص بالمعجنات.

ثم قم بتوفير علبة من الزبادي، وربع كوب من الحليب.

ثم بتوفير ملعقة من الخميرة فقط.

سنوفر الحشو وهو عبارة عن صدور دجاج، نقوم بتقطيعها إلى شرائح.

ثم نقوم بتوفير نصف كيلو من الطماطم، وربع كيلو من الفلفل.

زيتون مخلي، وجبنة موتزاريلا وأيضًا شيدر وجبنة رومي.

ملعقتين من المياه.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقتين من الصلصة.

توابل حسب الرغبة ولكن الملح أساس لدينا. طريقة عمل البيتزا بالفراخ زي المحلات في بداية طريقة عمل البيتزا بالفراخ فاطمة أبو حاتي نقوم بوضع الدقيق ومعه ملعقة من الملح في وعاء.

ثم نقوم بإضافة الخميرة ونقوم بالعجن من خلال استخدام الزبادي والحليب.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة، ونتركها جانبًا حتى تختمر.

ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع صدور الدجاج في طاسة وعليها ملعقة من السمنة ونقوم بتحميرها مع البصل.

ثم نقوم بإغلاق النار.

وعند التأكد من أن العجين قد خُمر، سنقوم بفرده في قالب البيتزا، ونقوم بإضافة ملعقتين الصلصلة في وعاء آخر، وعليه الملح والثوم.

قم علينا بعد ذلك وضع ملعقة من ذلك الخليط على العجين الذي قمنا بفرده.

ثم نقوم بتقطيع باقي المكونات مثل الطماطم والفلفل، ونقوم بوضع الدجاج.

ثم نقوم بوضع الجبن حسب الرغبة وحسب الكمية المفضلة لديكم.

ثم نقوم بوضعها في الفرن حتى تنتهي من النضج وتقدم ساخنة. طريقة عمل البيتزا بالفراخ زي المحلات

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