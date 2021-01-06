مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول يجعل بشرتك كملمس الأطفال من أول استخدام

مقشر طبيعي للوجه، تهتم الكثير من الفتيات والسيدات بنضارة بشرتهم والحفاظ عليها، فيسعوا للاستخدام الكريمات المرطبة، ويبحثوا عن الوصفات الطبيعية التي تمنح بشرتهم نعومة وصفاء، والوصول إلي النتائج المرغوبة لتقشير البشرة، فالمواد الطبيعية تساعد في عملية التقشير وتجعل بشرتك أكثر شباباً، فيجب اتباع روتين يومي للحفاظ على البشرة، واستخدام مقشر طبيعي.

مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول

مقشر طبيعي للوجه من الشوفان

عليك إحضار كوب من دقيق الشوفان، قومي بوضعة في كمية من الماء الدافئ، تنقع البشرة المصابة في ماء الاستحمام المهدئ لمدة نصف ساعة، قومي بغسل البشرة بالماء، وتجفيفها بمنشفة ناعمة، ثم قومي بترطيب البشرة، عليك تكرر هذه الوصفة يومياً قبل النوم حتي تحصل على نتيجة فعالة، لأن المكونات الطبيعية يكون مفعولها سريع، ولا تسبب أي أضرار للبشرة.

مقشر طبيعي للوجه بالسكر

هناك الكثير من المواد الطبيعية الفعالة، التي تساعد في منح البشرة الجمال والنضارة، التي تبحث كل سيدة للحصول عليها، فتتوفر الكثير من المواد الطبيعية في المنزل، فيكون من السهل الحصول عليها بأقل التكاليف

السكر وزيت جوز الهند

أن السكر وزيت جوز الهند أفضل مقشر طبيعي، عليك إحضار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ملعقتان كبيرتان من السكر، قومي بمزج المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم طبقي الخليط الناتج على الوجه، بحركات دائرية لمدة دقيقة، ثم قومي بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ، وقومي بتجفيفه جيداً.

مقشر طبيعي للوجه والجسم يجعل بشرتك كملمس الأطفال

اللوز وماء الورد

أن هذه المكونات تعتبر مقشر طبيعي للجسم ذو فاعلية كبيرة، فعليك إحضار نصف ملعقة من دقيق اللوز أو اللوز المطحون، وإضافة كمية مناسبة من ماء الورد، ونقوم بخلط المكونات جيداً للحصول على معجون يمكن أن نقوم بفردة على الوجه، فيعمل هذا المقشر على جعل بشرتك ناعمة وجميلة.

مقشر طبيعي للوجه الحساس

مقشر الأرز

نقوم بخلط ملعقتان صغيرتان من ماء الورد، وإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الأرز، مع إضافة نصف لليمونه، قومي بترك الخليط على الوجه لمدة 5 دقائق، قومي بفرك بشرتك بحركة دائرية بأطراف الأصابع، ثم قومي بشطفه بالماء البارد.