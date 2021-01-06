إليكم أقوى مشروبات طبيعية لتقوية جهاز المناعة في زمن الكورونا

مع انتشار الأمراض والفيروسات في تلك الفترة في العالم كله، وتحديداً مع تفشي فيروس كورونا المستجد، تحرص ربات البيوت على تقديم الأكلات والمشروبات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة للإنسان الذي يكون الحصن المانع لدخول الفيروسات في الجسم، ويمكن لكل الأمهات الاعتماد على المشروبات الطبيعية بدلا من العقارات الطبية، وخلال هذا المقال سوف نتعرف معنا على أقوى مشروبات طبيعية لتقوية جهاز المناعة.

مشروبات تقوية جهاز المناعة

يوصى كل الأطباء في الوقت الحالي بتناول أكبر قدر ممكن من الخضروات والفاكهة والمشروبات المختلفة، والتي لها دور كبير في تقوية جهاز المناعة للإنسان حتى يستطيع التصدي لأي فيروسات وبكتريا تهاجم الجسم، فدائما الفيروسات تهاجم الشخص الذي يعاني من ضعف في المناعة، لذلك علينا جميعاً تقوية جهاز المناعة من خلال المشروبات الطبيعية المفيدة جداً.

أقوى المشروبات الطبيعية لتقوية المناعة

هناك عدد من المشروبات الطبيعية الغير مكلفة والتي تتوافر أغلب مكوناتها في المنازل، ومن بين تلك المشروبات:

مشروب الليمون والعسل والزنجبيل:

يعمل هذا المشروب على تقوية جهاز المناعة لأنه يحتوي على قدر كبير من الفيتامينات، فقط يتم مزج نصف ليمونة مع ملعقة عسل وشريحة من الزنجبيل وكوب ماء دافئ.

مشروب عصير الرمان بالبنجر:

يتمتع الرمان والبنجر بكميات كبيرة من عنصر الحديد والفيتامينات المختلفة لتقوية جهاز المناعة، كما أنه له دور كبير في علاج هشاشة العظام والتخلص من دهون الكبد.

مشروب التمر باللبن:

التمر غني جداً بمضادات الأكسدة والحليب غني بالبروتين وهذا المشروب يحتوي على كميات كبيرة بعنصر الحديد والكالسيوم ويرفع جهاز المناعة ويحسن من صحة القلب.

مشروب الجوافة باللبن:

الجوافة من أهم الفواكه الغنية بفيتامين سي الذي له دور كبير في تقوية مناعة الإنسان وحماية الخلايا من التلف، وتزداد قيمتها الغذائية عندما يتم إضافة اللبن الغني بالبروتين له.