روتين العناية بالبشرة الدهنية .. تألقي بجمالك

العناية بالبشرة الدهنية، ليس من الصعب أن يعتني الشخص ببشرته، ولكن يجب معرفة أن كل نوع بشرة له عناية مختلفة عن النوع الآخر، فالعناية ببشرتك الدهنية ليس صعباً، ولكن بكل تأكيد يختلف عن العناية بالبشرة الجافة أو المختلطة أو عادية، ومع بحث العديد من الأشخاص عن كيفية العناية بالبشرة الدهنية، فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أسهل طريقة لكي تعتني ببشرتك الدهنية وأهم النصائح في البشرة الدهنية والمكياج.العناية بالبشرة الدهنية
إليكم متابعينا الكرام ومن خلال موقعنا، الطريقة التي يتجب أن يتم اتباعها لروتين العناية بالبشرة الدهنية، موضح كالتالي:-
- غسل الوجه فور الاستيقاط من النوم، حتي يتم إزالة أي زيوت علي الوجه تم إفرازها خلال فترة النوم.
- غسل الوجه قبل الذهاب إلي النوم، حتي يتم إزالة أي شوائب علي الوجه.
- ومن أفضل أنواع الغسول للبشرة الدهنية هو غسول GARNIER Skinative Clean+ Blackhead Eliminating Scru أو غسول L’ORÉAL PARIS Pure-Clay Cleanser.
- القيام بتقشير بشرتك مرة واحدة في الأسبوع.
- ومن أفضل أنواع المقشرات للبشرة الدهنية هي المقشرات التي تحتوي علي بوتيلاتد هيدروكسيتولوين وعلي حمض الصفصاف.
- اختيار نوع برايمر مناسب إلي بشرتك.
- ومن أفضل أنواع البرايم التي تناسب البشرة الدهنية ESTÉE LAUDER The Mattifier Shine Control Perfecting Primer + Finisher أو ONE Red Jelly Pack.
- عند وضعك المكياج لعدم تدمير شكله بعد فترة قصيرة، فعليك وضع تونر يكون مناسب للبشرة الدهنية.
- ومن أفضل أنواع التونر للبشرة الدهنية هو INDIE LEE CoQ-10 Toner.
- وضع كريم مرطب مناسب للبشرة الدهنية.
- ومن أفضل أنواع الكريمات المرطبة التي تناسب البشرة الدهنية هو كريم SHISEIDO Pureness Matifying Moisturizer Oil-Free أو كريم SISLEY PARIS Mattifying Moisturizing Skin Care with Tropical Resins.
- عند الخروج من المنزل وضع واقي شمسي أي صن بلوك مناسب للبشرة الدهنية.
- ومن أفضل أنواع الصن بلوك هو Isododecane أو السيليكا.
- يجب قبل النوم أن يتم إزالة أي مكياج علي البشرة بشكل كامل.
- عند وضع البودرة علي الوجه يجب عدم وضع كمية كبيرة حتي لا تضر بشرتك الدهنية ويفضل أن تكون البودرة نقية وليست بها أي مواد ملمعة.
- عدم الضغط علي الحبوب والبثور التي توجد في الوجه.
- شرب المياه الكثيره يومياً بكمية لا تقل عن ثماني أكواب من المياه يومياً أي بمعدل اثنان لتر.
- تناول الخضراوات بكثرة.
- تناول الفاكهة بكثرة.
- تناول الوجبات الصحية.
- عدم تناول الوجبات السريعة.
- عدم تناول المشروبات الغازية.
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العناية بالبشرة الدهنية، ليس من الصعب أن يعتني الشخص ببشرته، ولكن يجب معرفة أن كل نوع بشرة له عناية مختلفة عن النوع الآخر، فالعناية ببشرتك الدهنية ليس صعباً، ولكن بكل تأكيد يختلف عن العناية بالبشرة الجافة أو المختلطة أو عادية، ومع بحث العديد من الأشخاص عن كيفية العناية بالبشرة الدهنية، فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أسهل طريقة لكي تعتني ببشرتك الدهنية وأهم النصائح في البشرة الدهنية والمكياج.العناية بالبشرة الدهنية
إليكم متابعينا الكرام ومن خلال موقعنا، الطريقة التي يتجب أن يتم اتباعها لروتين العناية بالبشرة الدهنية، موضح كالتالي:-
- غسل الوجه فور الاستيقاط من النوم، حتي يتم إزالة أي زيوت علي الوجه تم إفرازها خلال فترة النوم.
- غسل الوجه قبل الذهاب إلي النوم، حتي يتم إزالة أي شوائب علي الوجه.
- ومن أفضل أنواع الغسول للبشرة الدهنية هو غسول GARNIER Skinative Clean+ Blackhead Eliminating Scru أو غسول L’ORÉAL PARIS Pure-Clay Cleanser.
- القيام بتقشير بشرتك مرة واحدة في الأسبوع.
- ومن أفضل أنواع المقشرات للبشرة الدهنية هي المقشرات التي تحتوي علي بوتيلاتد هيدروكسيتولوين وعلي حمض الصفصاف.
- اختيار نوع برايمر مناسب إلي بشرتك.
- ومن أفضل أنواع البرايم التي تناسب البشرة الدهنية ESTÉE LAUDER The Mattifier Shine Control Perfecting Primer + Finisher أو ONE Red Jelly Pack.
- عند وضعك المكياج لعدم تدمير شكله بعد فترة قصيرة، فعليك وضع تونر يكون مناسب للبشرة الدهنية.
- ومن أفضل أنواع التونر للبشرة الدهنية هو INDIE LEE CoQ-10 Toner.
- وضع كريم مرطب مناسب للبشرة الدهنية.
- ومن أفضل أنواع الكريمات المرطبة التي تناسب البشرة الدهنية هو كريم SHISEIDO Pureness Matifying Moisturizer Oil-Free أو كريم SISLEY PARIS Mattifying Moisturizing Skin Care with Tropical Resins.
- عند الخروج من المنزل وضع واقي شمسي أي صن بلوك مناسب للبشرة الدهنية.
- ومن أفضل أنواع الصن بلوك هو Isododecane أو السيليكا.
- يجب قبل النوم أن يتم إزالة أي مكياج علي البشرة بشكل كامل.
- عند وضع البودرة علي الوجه يجب عدم وضع كمية كبيرة حتي لا تضر بشرتك الدهنية ويفضل أن تكون البودرة نقية وليست بها أي مواد ملمعة.
- عدم الضغط علي الحبوب والبثور التي توجد في الوجه.
- شرب المياه الكثيره يومياً بكمية لا تقل عن ثماني أكواب من المياه يومياً أي بمعدل اثنان لتر.
- تناول الخضراوات بكثرة.
- تناول الفاكهة بكثرة.
- تناول الوجبات الصحية.
- عدم تناول الوجبات السريعة.
- عدم تناول المشروبات الغازية.
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