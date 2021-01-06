أفضل طريقة تحضير الشعرية باللبن في المنزل بكل سهولة

تعتبر الشعرية باللبن من أفضل الأكلات الشهية التى يعشقها الجميع غير أنها سهلة وسريعة التحضير وخفيفة على المعدة، وتعد من أشهر الأطباق المنتشرة في جميع أنحاء العالم كله خاصة في هذه الفترة، لأنها تمنح الجسم التدفئة فى ظل أيام فصل الشتاء الباردة لأنها تقدم ساخنة، غير أنها تمد الجسم بالعديد من القيم الغذائية المفيدة له لاحتوائه على الحليب، وسوف نقدم لكم طريقة تجهيزه بالتفصيل.

مكونات طريقة عمل الشعريه باللبن:

تعتبر الشعرية باللبن من أكثر أنواع الوجبات الخفيفة التي لا تحتاج إلى مكونات بسيطة وموجودة داخل كل منزل، ولكي نقوم بتحضيرها سوف نحتاج إلى:

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة من الزبدة.

نصف كوب من الشعرية.

ملعقتين أو أكثر من السكر على حسب الرغبة.

كوبين من اللبن البقري كامل الدسم.

طريقة تجهيز الشعرية باللبن:

الشعرية باللبن من أبسط أنواع الأطباق التي نقوم لتحضيرها بكل سهولة، ولكي نقوم بتجهيزها يجب علينا الالتزام بهذه الخطوات وهي:

نقوم بإحضار مقلاة كبيرة ونضعها على النار، ونضع الزبدة فيها ونتركها تذوب. نقوم بإضافة الشعرية ونقليبها بإستمرار، لحين حصولها علي اللون الذهبى الفاتح. نقوم بوضع اللبن فوق الشعرية حبة تلو الأخرى. نترك الخليط على النار لمدة عشر دقائق لحين تمام تسويتها. نقوم بإضافة السكر والقرفة، ونترك الشعرية لحين تشربها للبن نهائيا وحصولها على قوام ثقيل. نقوم بإطفاء النار ووضعها فى طبق التقديم، ونتناولها ساخنة.

طريقة عمل الشعرية المحمرة:

يوجد بعض الأشخاص لا يحبون تناول اللبن مع طبق الشعرية فيقومون بتجهيزه دون إضافة لبن وسوف نحتاج إلى:

كمية من السكر على حسب الرغبة.

كوبين من الماء.

ملعقة من السمن.

نصف كيلو جرام من الشعرية.

طريقة تحضير الشعرية المحمرة:

كل ما نفعله إتباع الخطوات التالية بالتفصيل حتى نحصل على طبق شعرية محمرة شهية: