طريقة جديدة لتحضير الدونتس محشو بالشيكولاته بطعم لذيذ وجذاب

يعد الدونتس الجديد المحشو بالشوكولاته من اكثر الحلويات سهلة التحضير والصنع غير مكلفة كما يتميز بطعمه اللذيذ بصوص الشيكولاته الداكنة والبيضاء ويمكن حشوها أيضا بالكراميل ويزين من الخارج بالفارمسيل والشيكولاته السايحه والسكر البودرة أنها حلوة محبوبة لدي الصغار والكبار. تحتوي عجينة الدونتس على 286 سعر حراري ونسبة الدهون 3 غرامات ونسبة الدهون المشبعة 1 غرام و نسبة الكربوهيدرات 55 غرام و نسبة البروتينات 9 غرامات و نسبة السعرات الحرارية 286 يلا بينا نتابع خطوات وصفتنا اليوم عبر هذا المقال بطريقه سهلة على كل ست بيت وناجحة من أول مره.

تحضير الدونتس ومكوناته

المكونات:

نص كيلو دقيق متعدد الاستعمالات و منخول.

حبه بيض.

ملعقة صغيرة من محسن الخبز.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة حليب باودر.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

علبة كريمة.

شوكولاته بنكهة البندق.

كوب لبن مثلج.

لتزيين الوجه: سكر بودر

احضري عجان كهربائي ثم ضعي فيه السكر والدقيق محسن الخبز ورشه الملح والحليب البودر والخميرة الفورية ثم نخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس تماما. ضعي الزبدة الظرية والبيضة الى الخليط السابق مع الاستمرار في الخلط باستخدام العجان. ثم يضاف الماء بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى الانتهاء من الماء و تتشكل لديك عجينه لينه ومتماسكه وغير ملتصقه باليدين أو حواف العجان. ثم نضع العجين في وعاء اخر و غطيها واتركيها في مكان دافئ حتى تختمر لمده ساعة و يتضاعف حجمها. بعد أن تختمر العجينة روشي سطح الرخامة بالدقيق ثم ضعي عليه العجين وأفرديها بالمردانة سمك مناسب. بعد فرد العجينة احضري قطاعة على شكل دائرة شكل الدونتس المعتاد مع عدم فتحها في الوسط. احضري صينية مدهونة بالزبدة وضعي فيها دوائر الدونتس المقطعة مع ترك مسافة بين كل قطعه ثم غطيها واتركيها لتختمر مرة اخرى لمده نصف ساعة. احضري مقلاة على نار متوسطة الحرارة فيها كمية من الزيت الغزير ثم اتركيها لدقائق حتى يسخن الزيت. عندما يسخن الزيت نضع وحدات الدونتس في الزيت الساخن ثم اتركيها لدقائق حتى تحتمر و يصبح لونها ذهبيا وتقلب من جميع الجهات. اخرجي الدونتس من الزيت على مناديل المطبخ حتى تتخلصين من الزيوت الزائدة. يترك الدونتس ليبرد ثم قومى بعمل فتحه في الجنب بسكين رفيع حتى يدخل الحشو لحين ما يبرد الدونتس سوف نقوم بتحضير الحشوة.

خطوات تحضير الدونتسطريقة تحضير الحشوة للدونتس

احضري وعاء ثم ضعي فيه عبوه الكريمة والشوكولاته بنكهه البندق مع اللبن المثلج مع و بالمضرب الكهربائي قومي بعملية الخفق حتى يتماسك القوام.

احضري كيس حلواني له لسن رفيع ثم ضعي الكريمة المحفوفة بالشيكولاته ادخلي سن كيس الحلواني في فتحة الدونس بعد أن يبرد واضغطي على القمع حتى تمتلئ قطعه الدونتس قومي بعمل باقي الكميه بنفس الطريقة الى أن تنتهي من الكمية قدمى الدونتس بطريقه مناسبه ورشي عليه السكر البودره أو زينه بالشوكولاته السائلة وعليه الفارمسيل وصحة وعافية.

طريقه تقديم الدونتس

#ملحوظه: قطعة الدونتس من غير فتحة في المنتصف.

الى هنا وصلنا الى نهاية مالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري وأتمني أن اكون قدمت وصفتنا بطريقه سهلة و مبسطة على كل ربه منزل والمدرجة تحت عنوان طريقة جديدة لتحضير الدونتس محشو بالشيكولاته بطعم لذيذ وجذاب .