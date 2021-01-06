طريقة عمل مندي الدجاج بالبيت مثل المطاعم

اليوم سيدتي سوف نشرح طريقة عمل المندي بالدجاج السعودي بشكل سهل وسريع لكي تبهري به ضيوفك وأسرتك، سوف نعمل كَمَيَّة تكفي أربع أفراد، ولك مطلق الحرية في أختيار الكَمّيَّة التي تناسبك من المندي بالدجاج الشهير.

طريقة عمل المندي بالدجاج

أولا : المكونات المستخدمة في طريقة عمل المندي بالدجاج

دجاجة مقطعة إلى أربع أجزاء ومغسولة جيدا.

مقدار بصلة واحدة.

جزره متوسطة وقطعيها إلى شرائح رفيعة.

2 فص ثوم مهروسه جيدا.

قطع من الطماطم (مقدار واحدة)

4 أكواب من الأرز البسمتي ويفضل أن يكون مغسول جيدا

مقدار ربع كوب من الزيت النباتي , أو استخدمي ملعقتين كبيرتين من الزبدة

ربع ملعقة صغيرة من (الفلفل الأسود ـ الهيل المطحون ـ الزعفران أو لون الزعفران ـ القرفة المطحونة ومن الممكن الاستغناء عنها إن كان لديك أعواد القرفة).

ملعقة صغيرة من (البهار المشكل ـ قشر الليمون أو الاستغناء عن قشر الليمون بوضع واحدة لومي).

مكعب من مرقة الدجاج حسب الحاجة.

بضع أوراق من الغار.

بضع أعواد من القرنفل.

واحدة من الفلفل الأخضر ومن الممكن استخدام الفلفل الحار مقطع إلى شرائح.

طريقة المندي السعودي

1ـ قطعي البصل إلى شرائح رفيعة ثم قومي بإعطائه لون ذهبي خفيف في مقدار الزيت أو الزبدة التي لديك.

2ـ إضافة نصف التوابل التي لديكي وقلبيها مع البصل لمدة نصف دقيقة.

3ـ أضيفي الدجاج إلى البصل، ثم قلبي الدجاج مع البصل جيدا، حتى يتم مزج المكونات مع بعضها.

4ـ وضع الخضروات على الدجاج (الفلفل الأخضر والجزر والطماطم) وقلبي مرة أخرى بشكل سريع.

5ـ أضيفي الماء المغلى وتيقني من أن تقلبي المحتويات جيدا , ثم أتركي الدجاج ينضج.

6ـ عند التأكد من نضج الدجاج ثم رفعه من المرق الخاص به وضعيه في صينية للتحمير.

7ـ أحضري الزعفران أو لون برتقالي, ولكن أحذري من اللون , لأنه يثبت في اليد، والقيام بارتداء قفازات بلاستيكية حفاظا على يدك، ثم دهان الدجاج باللون البرتقالي, وأدخليه إلى الفرن ليكتسب لون أحمر.

8ـ إضافة الزيت النباتي وأضيفي مهروس الثوم وباقي التوابل مع ذرة ملح, وقومي بتحمير التوابل قليلا , ثم ضعي الأرز عليه وقلبي الأرز جيدا ثم أضيفي حوالي لتر من الماء أو أكثر قليلا، واتركيه ينضج.

9ـ عند نضج الأرز البسمتي وإضافة الزعفران أو اللون البرتقالي مع التقليب جيدا، ولإضافة نكهة التدخين للأرز البسمتي، ووضع فحمة مشتعلة في طبق صغير فوق الأرز، ثم تغطية القدر لفترة قصيرة.

وفي النهاية ضعي الأرز في طبق التقديم ووضع الدجاج عليه وبألف عافية.