مشروبات تخسيس البطن والكرش وحرق الدهون بفاعلية سريعة

تخسيس البطن والكرش من الأمور الهامة جداً للعديد من الأشخاص الذين يعانون من هذه المشاكل، حيث تعد سمنة البطن أو ما يسمي بالكرش من المعوقات التي تسبب الكثير إزعاجاً كبيراً سواء من السيدات أو الرجال، فمشكلة الكرش والبطن تقلل من قدرة الشخص على الحركة في حياته وصعوبة ارتداء الكثير من الملابس التي يرغب في ارتدائها، وبالتالي يتم الظهور بشكل غير مناسب وغير لائق، علاوة على ذلك يترتب علي مشكلة دهون البطن والكرش حدوث الكثير من المشاكل الصحية، فالكرش من الأمور التي تسبب معاناة بتواجد دهون على الكبد، وعدم انتظام ضربات القلب علي فترات غير منتظمة وغيرها من الأضرار الصحية، وسوف نوضح لكم مشروبات ووصفات تخسيس البطن والكرش.

مشروبات ووصفات تخسيس البطن والكرش سريعاً

البحث عن أفضل المشروبات أو الوصفات السريعة للتخلص من مشكلة البطن والكرش يتوفر في هذا المقال، بشرط جدية استخدام الوصفات بانتظام، ومنها:

مشروب عصير الليمون مع المانجو والزنجبيل

يتم تحضير عصير الليمون والمانجو والزنجبيل وخلطهم جميعاً وشربه مرتان باليوم قبل تناول الوجبات الرئيسية، فيعد الزنجبيل من المشروبات العلاجية التي تساعد كثيراً في حرق الدهون، ويعمل علي تنظيم حركة الأيض والهضم ويعمل علي زيادة معدلات التمثيل الغذائي السليم في الجسم، وبتفاعل المشروبات الثلاثة مع بعضهم البعض فيعمل علي حرق الدهون الزائدة بالبطن وتنحيفه، والتخلص من الكرش سريعاً وتنظيم الدهون الثلاثية في الدم.

مشروب الطماطم مع الكمون والفلفل الأسود

يتم مزج عدد 2 من الطماطم الطازجة مع عدد ملعقة واحدة من من العسل الأبيض وقليل من الفلفل الأسود، مع نصف ملعقة من الكمون المطحون، حيث سريعاً يساعد هذا المشروب على خسارة الوزن خلال فترة بسيطة وحرق دهون البطن والأرداف نظراً لما يسببه هذا المشروب من تحسين نسبة الكوليسترول في جسم الإنسان.

عصير الجزر مع التوت البري

يتم تناول مشروب الجزر مع التوت صباحاً قبل وجبة الإفطار، حيث يحتوى الجزر والتوت علي نسبة كبيرة من فيتامين ب الذي تساعد خلال فترة بسيطة من تكسير الدهون والجلوكوز بالجسم، بالإضافة الي أنه يحتوي علي فيتامينات a،k،c والتي تعمل بدورها في السيطرة على نسبة السكر في الدم وتحسين الهضم والتخلص من الكرش خلال فترة بسيطة من تناول المشروب.