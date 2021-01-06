وصفة الخل لإزالة شعر العانة سريعًا بدون ألم في دقائق ومن أول استخدام

وصفة الخل لإزالة شعر العانة، هل تعلمين أن الخل الموجود في المطبخ والذي يتم شراءه بغرض الطهي أو التطهير، يمكن استخدامه في العناية بالجسم، حيث يمكن استخدامه لإزالة الشعر الزائد من الجسم بخطوات بسيطة، كذلك يمكن استخدام الخل لتقليل نمو الشعر في الجسم بطريقة أخرى، حيث يتم خلط كوب من الخل مع نفس المقدار من الملح والماء والقليل من جل الاستحمام، وبعد ذلك يتم فرك الأماكن التي ينمو فيها الشعر بهذا الخليط لمدة خمس دقائق وبعدها نغسل البشرة بالماء الفاتر ونجففها ونرطبها.

فسوف نحتاج إلى شفرة حلاقة نسائية والقليل من زيت الزيتون وأيضا ربع كوب من الخل.

بعدها قومي بغسل الجسم بالماء الدافئ، ثم نقوم بوضع الشفرة في الخل ونقوم بإزالة الشعر من المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها.

وبعد ذلك نقوم بدهن البشرة بزيت الزيتون ونتركها لمدة عشر دقائق.

وبعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر فقط.

هذه الطريقة لا يتم فيها ازالة الشعر فقط، بل يعمل الخل على حرق بصيلات الشعر وبالتالي يؤخر نموها مرة أخرى.

وصفة الخل لإزالة شعر العانة سريعًا

للعلم يجب الحذر عند استخدام الخل أو الملح على البشرة لأن بعض أنواع البشرة تتحسس من هذه المواد وتلهب كثيراً، لذلك من الأفضل تجربة هذه المواد على جزء بسيط من البشرة للتأكد من عدم ظهور أي التهابات أو حبوب على البشرة.

طريقة إزالة الشعر بالخل والملح

يمكن استخدام الخل لإزالة الوبر والجلد الميت من على البشرة قبل إزالة الشعر منها، حيث يتم خلط ملعقتان كبيرتان من الجلسرين مع نفس المقدار من الخل، وبعد ذلك يتم فرك المنطقة المراد إزالة الشعر منها بهذا الخليط، نترك الخليط لمدة ربع ساعة على البشرة ثم نقوم بإزالته باستخدام قطنة مبللة بالماء البارد، وبعدها نغسل البشرة بالماء الفاتر ونرطبها ونقوم بإزالة الشعر في اليوم التالي.

هناك مواد طبيعية أخرى متوفرة في المنزل يمكن استخدامها لإزالة الشعر الزائد من الجسم ومن هذه المواد الفازلين، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من الفازلين مع أضافة ملعقة صغيرة من الكركم البودرة، وبعدها قومي بإضافة ثلث كوب من الحليب بالتدريج مع الخلط حتى نحصل على قوام كريمي، وبعدها نضع المزيج على البشرة في اتجاه نمو الشعر ثم نقوم بتركة لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً، وبعد ذلك يتم إزالة المزيج بسرعة وذلك في عكس اتجاه نمو الشعر، وسوف نلاحظ بعد ذلك إزالة كمية كبيرة من الشعر، وللعلم فإن هذه الطريقة فعالة لإزالة شعر الوجه الوبري.