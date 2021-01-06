طريقة عمل البسبوسة التركية المرملة بمكونات اقتصادية وأسرار نجاحها

طريقة عمل البسبوسة التركية، البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يُقبل عليها الكثيرين في الوطن العربي، ويبدعون في طرق إعدادها وتحضيرها ومن كثرة شغفهم وحبهم لها يبحثون عن طرق مختلفة لتحضيرها، فهي ذات مذاق لذيذ للغاية ويمكن تقديمها فى الكثير من المناسبات كالأعياد وحفلات عيد الميلاد، وتُحضر بكثرة فى شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب أنه يمكن إهدائها، فيمكن إعداد البسبوسة بالزبادي، ويمكن إعدادها بجوز الهند، ويمكن عمل البسبوسة بالقشطة، وغيرها من النكهات المختلفة، ولكن من باب التغيير في المذاق سأعرض لكِ من خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة التركية بطريقة سهلة ومذاق رائع، وبمكونات متوفرة بداخل مطبخك، ومع ضمنها جودتها ونظافتها، وأسعدي بها أفراد أسرتك. طريقة عمل البسبوسة التركية المرملة طريقة عمل البسبوسة التركية المرملة المكونات: كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من السميد الناعم.

3 بيضات.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كيس فانيليا.

نصف كوب من جوز الهند.

كوب زيت نباتي.

كوب من الزبادي.

كوب من السكر.

ملعقة صغير من ماء الورد.

مكسرات. مقادير الشربات\ القطر 2 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

بعض من قشر الليمون. أسهل طريقة لعمل البسبوسة التركية ابدئي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

أحضري وعاء عميق وضعي فيه المكونات الجافة مثل الدقيق والبيكنج بودر واخلطيهم ببعض جيدًا، واتركيهم جانبًا.

باستخدام الخلاط الكهربائي أو المضرب اخفقي كلًا من البيض والسكر مع بعض جيدًا.

ثم أضيفي ماء الورد، الفانيليا، السميد الناعم، وبالمكسرات، والزيت النباتي وجوز الهند واخفقيهم على سرعة متوسطة إلى أن يختلطوا ببعض جيدًا.

أضيفي الدقيق والبيكنج بودر إلى الخليط السابق واستمري في الخفق إلى أن تحصلي على قوام متجانس.

ضعيه في صينية متوسطة الحجم، ودخليه الفرن لمدة 40 دقيقة إلى أن يصبح لونه ذهبي.

أخرجيه من الفرن واتركيه جانبًا إلى أن يبرد.

يُمكنك إضافة جوز الهند أو القشطة إلى الوجه للتزيين حسب الرغبة.

صبي الشربات على البسبوسة الساخنة، على أن يكون القطر بارداً.

يمكن تقديم البسبوسة مع صوص الطوفي أو القليل من صوص الشيكولاته أيضاً. أسهل طريقة لعمل البسبوسة التركية الوسوم

طريقة عمل البسبوسة التركية، البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يُقبل عليها الكثيرين في الوطن العربي، ويبدعون في طرق إعدادها وتحضيرها ومن كثرة شغفهم وحبهم لها يبحثون عن طرق مختلفة لتحضيرها، فهي ذات مذاق لذيذ للغاية ويمكن تقديمها فى الكثير من المناسبات كالأعياد وحفلات عيد الميلاد، وتُحضر بكثرة فى شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب أنه يمكن إهدائها، فيمكن إعداد البسبوسة بالزبادي، ويمكن إعدادها بجوز الهند، ويمكن عمل البسبوسة بالقشطة، وغيرها من النكهات المختلفة، ولكن من باب التغيير في المذاق سأعرض لكِ من خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة التركية بطريقة سهلة ومذاق رائع، وبمكونات متوفرة بداخل مطبخك، ومع ضمنها جودتها ونظافتها، وأسعدي بها أفراد أسرتك. طريقة عمل البسبوسة التركية المرملة طريقة عمل البسبوسة التركية المرملة المكونات: كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من السميد الناعم.

3 بيضات.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كيس فانيليا.

نصف كوب من جوز الهند.

كوب زيت نباتي.

كوب من الزبادي.

كوب من السكر.

ملعقة صغير من ماء الورد.

مكسرات. مقادير الشربات\ القطر 2 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

بعض من قشر الليمون. أسهل طريقة لعمل البسبوسة التركية ابدئي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

أحضري وعاء عميق وضعي فيه المكونات الجافة مثل الدقيق والبيكنج بودر واخلطيهم ببعض جيدًا، واتركيهم جانبًا.

باستخدام الخلاط الكهربائي أو المضرب اخفقي كلًا من البيض والسكر مع بعض جيدًا.

ثم أضيفي ماء الورد، الفانيليا، السميد الناعم، وبالمكسرات، والزيت النباتي وجوز الهند واخفقيهم على سرعة متوسطة إلى أن يختلطوا ببعض جيدًا.

أضيفي الدقيق والبيكنج بودر إلى الخليط السابق واستمري في الخفق إلى أن تحصلي على قوام متجانس.

ضعيه في صينية متوسطة الحجم، ودخليه الفرن لمدة 40 دقيقة إلى أن يصبح لونه ذهبي.

أخرجيه من الفرن واتركيه جانبًا إلى أن يبرد.

يُمكنك إضافة جوز الهند أو القشطة إلى الوجه للتزيين حسب الرغبة.

صبي الشربات على البسبوسة الساخنة، على أن يكون القطر بارداً.

يمكن تقديم البسبوسة مع صوص الطوفي أو القليل من صوص الشيكولاته أيضاً. أسهل طريقة لعمل البسبوسة التركية

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