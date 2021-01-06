9 طرق هتساعدك على تقليل شعر الجسم

للاسف ان مافيش حل سحري هيخلي شعر الجسم يختفي للابد ، ولكن ده مش معناه انك مضطرة تعاني من الم ازالة الشعر بالسويت او بالشمع طول حياتك ، لان في طرق سهلة وسريعة تقدري تجربيها في البيت هتخلي شعر الجسم تقريبا غير مرئي وخفيف جدا مع مرور الوقت وبالتالي مش هيسببلك الم في الازالة ، والنهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم قايمة ب 9 طرق لتقليل شعر الجسم مع الاستمرار على استخدامها هتخلي شعر جسمك خفيف.

طرق لتقليل شعر الجسم:

1- شاي الكاموميل (البابونج):

شاي الكاموميل او البابونج مشهور بفوايدة المذهلة للبشرة ، ومن فوايده انه بيقلل شعر الجسم ، اغلي كمية من البابونج في كوباية مية ، صفيها وسيبيها تبرد ، دلوقتي ادهني الشاي على الاماكن اللي عايزة تقللي منها الشعر ، وسيبيه لحد ما ينشف ، وبعدها اغسليه بالمية الباردة ، مع الاستمرار على الوصفة دي هتلاحظي ان شعر جسمك بدأ يقل جدا ويبقى خفيف.

2- عصير الليمون:

عصير الليمون كمان مع الاستخدام هيقلل شعر الجسم بالاضافة ان الليمون معروف بخصائصة المبيضة للبشرة ، ادهني الليمون على اماكن الشعر ، سيببيه لمدة 15 – 20 دقيقة وبعدين اغسليه بمية باردة ، واتجنبي في الفترة دي انك تخرجي في الشمس ، ولو بشرتك حساسة اخلطي مع عصير الليمون عسل نحل قبل ما تستخدميه.

3- عجينة البابايا والكركم:

هتحتاجي للوصفة دي 2 معلقة كبيرة بابايا مهروسة واخلطيهم مع ½ معلقة كبيرة كركم ، قلبي المكونات مع بعض كويس ، وزعي الخليط على اماكن الشعر سواء ايدك او رجلك لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليها بالمية ، كرري الوصفة دي مرة واحدة في الاسبوع ، الوصفة دي هتساعدك على ازالة الشعر وكمان ممكن تخلصك منه بشكل نهائي وميرجعش يطلع تاني بمرور الوقت مع الاستخدام.

4- السويت:

من الطرق الطبيعية والامنة واقل الم من ازالة الشعر بالشمع ، في حلة اخلطي كوباية سكر, مع ¼ كوباية عصير ليمون, و ¼ كوباية مية ، اغلي المزيج على نار خفيفة مع التقليب لحد ما السكر يدوب ، استمري في التقليب لحد ما لونه يتحول للون البني ، سيبيها تبرد ، وبعدين استخدميها على الاماكن اللي عايزة تشيلي منها الشعر ، افرديها واسحبيها بقوة عكس اتجاه نمو الشعر ، زي طريقة استخدام الشمع.

5- شاي النعناع:

حسب الدراسات ، النعناع يعتبر مخفف طبيعي لشعر الجسم ، مجرد شرب شاي النعناع بانتظام ممكن انه يقلل من مستوى هرمون التستوستيرون في جسمك ، وده هيأدي تلقائيا لابطاء نمو الشعر في الجسم.

6- منتجات الصويا:

فول الصويا ليه فوايد صحية كتير جدا ، وواحدة من فوايده اللي كتير من الناس ميعرفهاش ، ان استهلاك منتجات الصويا ممكن انه يساعدك في التحكم في نمو الشعر الزايد ، حسب الدراسات فول الصويا ممكن انه يقلل من ابعاد بصيلات الشعر ، ده هيخلي شعر جسمك خفيف وهيقلله مع الوقت.

7- وصفة اللبن الرايب والدقيق:

اخلطي 1 معلقة صغيرة من الدقيق مع 2 معلقة كبيرة لبن رايب وقلبيهم مع بعض لحد ما تتكون عندك عجينة سميكة ، وزعي الخليط على اماكن الشعر الذراع او الرجل او حتى الوجه ، سيبيه من 10 – 15 دقيقة وبعدها اغسليه بالمية ، معروف ان اللبن الرايب ومنتجات الالبان التانية بتقلل من مستويات هرمون التستوستيرون ، وبتقلل من نمو شعر الجسم ، وممكن كمان تضيفي شوية من الكركم للخليط ، الوصفة دي هتساعدك جدا على تخفيف وتقليل شعر الجسم.

8- الحجر الخفاف:

الحجر الخفاف معروف انه بيساعد على ازالة الجلد الميت والحفاظ على صحة البشرة ، ولكن كمان من فوايده هو انه بيقلل من نمو شعر الجسم ، استخدمي الحجر على الذراعين والارجل بعد نقعه في مية دافية لمدة 10 دقايق ، بعدها استخدمي الحجر لفرك الجسم في حركات دائرية اثناء الاستحمام ، استخدميه بشكل متكرر لتقليل شعر الجسم مع الوقت.

9- تشقير الشعر:

اخيرا لو بتدوري على حل سريع ومريح او مش قادرة في اي وقت تعملي اي وصفة من الوصفات اللي فاتت ، تقدري تعملي تشقير للشعر ، هنلاقي متوفر في الصيدلية انواع كتير من كريمات التشقير او تفتيح الشعر جاهزة للاستخدام ، ولكن لان المنتجات دي فيها مواد كيميائية ، بننصحك انك تقري تعليمات الاستخدام وتنفذيها بالظبط ، الطريقة دي ممكن تستخدميها لو عايزة حاجة سريعة وفورية ومش هتقدري تعملي سويت او شمع فيعتبر ده الحل السريع اللي ممكن ينقذك.

ولكن قبل استخدام اي نوع من كريمات التشقير ، جربيها على جزء صغير من البشرة الاول عشان تختبري حساسية البشرة منه.

11 طريقة لتقليل الم ازالة الشعر بقدر الامكان