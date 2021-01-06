تحضير غداء سهل وبسيط اتفضلو معانا غدا في نص ساعة

نقدم اليوم اسهل طريقة لعمل وجبة غداء سريعة وسهله واقتصادية وتكفي لـ 8 أشخاص، مع تكرار الوجبات الاعتيادية أصبحت الكثير من الأسر يلجئون لشراء الوجبات السريعة والتي تكلفهم الكثير والكثير وذلك لاشتياهم لتناول أكلات جديدة بطعم شهي، ونحن من هذا المنطلق نود أن نستعرض مع جميع متابعي موقعنا ثقفني الكرام طريقة عمل غداء سريع وسهل فدعونا نتعرف على المكونات والخطوات.

طريقة عمل غداء سريع

المكونات

ثلاث حبات من البطاطس المقشرة.

نصف كيلو مكرونة اسباحتي.

فلفل اخضر مقطع.

اربع علب زبادي.

ثوم مفروم.

فلفل أبيض.

ملح.

طريقة عمل وجبة غداء سهله

أولا نضع حلة بها كمية ماء ورشة من الملح وملعقة من الزيت على النار ونتركها حتي تغلي لكي نقوم بسلق المكرونة، ثم نقوم بوضع كيس المكرونة في الماء ونتركها حتي تتسلق، ثم تصفي تمام من الماء.

نقوم بالخطوة الثانية وهي تجهيز الصلصة، ناخذ البصلة المبشورة ونضعها في حلة مع ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن ثم نحمر البصلة ونضيف عليها فص من الثوم المفروم مع الفلفل المقطع، نقلب البصل جيداً ثم نضيف عليه كمية عصير الطماطم وضع رشة من الملح ونتركها حتي تتسبك تماماً، ثم نضع فوق الصلصة المكرونة ونقلبهم ونتركها على نار هادئة لمدة دقيقتين.

في ذلك الحين نقوم بأخذ كمية البطاطس ثم نقوم بتقطيعها صوابع وغسلها جيداً.

نبدأ نجهز سلطة الزبادي، ناخذ الزبادي وضع عليها نصف ملعقة من الثوم المفروم ونصف ملعقة من الفلفل الابيض ونصف ملعقة من الكمون ورشة من النعناع والملح وملعقتان من زيت الزيتون ثم نضيف كمية الخيار المبشور ونقلهم معا ونتركها على جانب.

نجهز شرائح الفراخ ونشوحها مع البصل مع رشة من الملح والفلفل الاسود وحتي تمام النضج نسكبها فوق المكرونة الاسباجتي ونقدمها مع طبق سلطة الزبادي وبألف هنا .