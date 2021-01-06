طريقة عمل البسبوسة المصرية على أصولها دايبة ومرملة زي الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة المصرية على أصولها، تُعد البسبوسة أحد أنواع الحلويات الشرقية التي لا تكاد تخلو منها أي مناسبة، فيتم إعدادها فى كافة المناسبات المختلفة الأعياد والحفلات والأفراح وغيرها، هذا إلى جانب أنه يمكن إعدادها بعدة نكهات مختلفة ومكونات مختلفة باختلاف البلد التي تُعد فيها، فيمكن عمل البسبوسة التركية المرملة، ويمكن تحضير البسبوسة بالزبادي وغيرها، ولكن من خلال هذا المقال سوف نقدم إليكم خطوات عمل البسبوسة على الطريقة المصرية دايبة ومرملة زي المحلات تماماً. طريقة عمل البسبوسة المصرية على أصولها كوبان من دقيق السميد.

2 ملعقة كبيرة جوز هند.

كوب سكر.

كوب من القشطة.

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

فانيليا.

نصف كوب زبده. خطوات تحضير البسبوسة المرملة فى طبق مناسب ومعد للخفق، ضعي كمية السميد المطلوبة، ومعها كوب السكر، ثم الفانيليا والبيكنج بودر وكوب القشطة.

بعد ذلك أضيفي كوب الزبادي واخفقي جيداً، ثم أضيفي جوز الهند المبشور والزبدة المُذابة، واستمري فى التقليب حتى يصبح لدينا خليط متجانس وخالي من أي تكتلات.

بعد ذلك أحضري قالب مناسب ومدهون بطبقة بسيطة من الزبدة أو الزيت، وقومي بصب خليط البسبوسة بها.

اضبطي الفرن على درجة حرارة 180، وضعي بداخله البسبوسة المصرية واتركيها لمدة نصف ساعة، وحتى تفصل البسبوسة من الجوانب وتأخذ لون ذهبي أحمر جميل.

بعد ذلك أخرجي البسبوسة من الفرن وصبي عليها نصف الشربات أو ما يٌعرف باسم القطر على أن يكون بارد والبسبوسة ساخنة.

قومي بتقطيع البسبوسة إلى مربعات متوسطة الحجم وضعي بها حبات اللوز، ثم أدخليها تحت الشواية لمدة دقيقة واحدة وتخرج وتُصب عليها النصف الأخر من الشربات.

تُقدم مزينة بالقليل من جوز الهند أو بقطعة من القشطة.

وكانت هذه أسهل طريقة لعمل البسبوسة المصرية على أصولها. طريقة عمل البسبوسة المصرية على أصولهاخطوات تحضير البسبوسة المرملة الوسوم

طريقة عمل البسبوسة المصرية على أصولها، تُعد البسبوسة أحد أنواع الحلويات الشرقية التي لا تكاد تخلو منها أي مناسبة، فيتم إعدادها فى كافة المناسبات المختلفة الأعياد والحفلات والأفراح وغيرها، هذا إلى جانب أنه يمكن إعدادها بعدة نكهات مختلفة ومكونات مختلفة باختلاف البلد التي تُعد فيها، فيمكن عمل البسبوسة التركية المرملة، ويمكن تحضير البسبوسة بالزبادي وغيرها، ولكن من خلال هذا المقال سوف نقدم إليكم خطوات عمل البسبوسة على الطريقة المصرية دايبة ومرملة زي المحلات تماماً. طريقة عمل البسبوسة المصرية على أصولها كوبان من دقيق السميد.

2 ملعقة كبيرة جوز هند.

كوب سكر.

كوب من القشطة.

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

فانيليا.

نصف كوب زبده. خطوات تحضير البسبوسة المرملة فى طبق مناسب ومعد للخفق، ضعي كمية السميد المطلوبة، ومعها كوب السكر، ثم الفانيليا والبيكنج بودر وكوب القشطة.

بعد ذلك أضيفي كوب الزبادي واخفقي جيداً، ثم أضيفي جوز الهند المبشور والزبدة المُذابة، واستمري فى التقليب حتى يصبح لدينا خليط متجانس وخالي من أي تكتلات.

بعد ذلك أحضري قالب مناسب ومدهون بطبقة بسيطة من الزبدة أو الزيت، وقومي بصب خليط البسبوسة بها.

اضبطي الفرن على درجة حرارة 180، وضعي بداخله البسبوسة المصرية واتركيها لمدة نصف ساعة، وحتى تفصل البسبوسة من الجوانب وتأخذ لون ذهبي أحمر جميل.

بعد ذلك أخرجي البسبوسة من الفرن وصبي عليها نصف الشربات أو ما يٌعرف باسم القطر على أن يكون بارد والبسبوسة ساخنة.

قومي بتقطيع البسبوسة إلى مربعات متوسطة الحجم وضعي بها حبات اللوز، ثم أدخليها تحت الشواية لمدة دقيقة واحدة وتخرج وتُصب عليها النصف الأخر من الشربات.

تُقدم مزينة بالقليل من جوز الهند أو بقطعة من القشطة.

وكانت هذه أسهل طريقة لعمل البسبوسة المصرية على أصولها. طريقة عمل البسبوسة المصرية على أصولهاخطوات تحضير البسبوسة المرملة

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