أسهل طريقة لعمل روج الشفايف الطبيعي في المنزل بمكونات طبيعية

يعد روج الشفايف الطبيعي ، من مستحضرات التجميل التي تظهر جمال النساء ويزيد من طلتها، ويتم اختيار الألوان على حسب الشكل ولون الوجه، فهو يتكون من مواد طبيعية وهو مقاوم للماء أثناء الشرب ولا يختفي بسهولة ويدوم لمدة طويلة، وهو مثبت قوي على الشفاه ولا يضر بالجلد ولا يؤثر على المظهر الخارجي للشفاه، بل يعطيها البريق واللمعان والملمس الناعم الجذاب وخاص في المناسبات والأعياد والسهرات، وهو من مستحضرات التجميل القوية التي تساعد على ترطيب الشفايف وتقشيرها من الخلايا الميتة، لكل فتاه تبحث عن طريقة لعمل روج ساحر وجذاب، سوف نشرح من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الروج الطبيعي الثابت بمكونات بسيطة وسهلة، لتحصلي على روج أصلي يدوم معكي طول اليوم.

مكونات عمل روج الشفايف الطبيعي في المنزل

يتكون الروج من بعض المكونات البسيطة التي تمنح الشفاه البريق القوي والألوان الجميلة وهى كما يلي:-

ملعقة من الفازلين الطبي. ملعقة من زبدة الشيا. قطرات من زيت النعناع. قلم روج مستعمل سابقاً. لون من الألوان الطبيعية التي ترغبين فيه.

طريقة التحضير

يتم تحضير روج الشفايف الطبيعي بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإشعال الفرن المايكروويف على درجة حرارة متوسطة.

نقوم بوضع قلم الروج المستعمل وزبدة الشيا والفازلين في طبق يتحمل درجة حرارة المايكروويف حتى يذوب الخليط تماماً.

بعد إذابة المكونات نخرجها من الفرن ونضع عليها زيت النعناع والزيت العطري ونقلبهم بواسطة عود الكبريت.

نقوم بوضع الخليط في علبة الروج الفارغة ونتركها في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل الروج الكشميري في المنزل

يعد الروج الكشميري من أقوى والمع أنواع الروج وهو من مستحضرات التجميل التي تجذب الانتباه ويبقى على الشفاه لمدة طويلة وسوف نتعرف على طريقة تحضيره وهى كما يلي:-