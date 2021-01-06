بسبوسة الفناجيل.. ألذ وأشهى basbousa cupcake بكل اسرار الحلواني

بسبوسة الفناجيل هي أحد أسهل طرق عمل البسبوسة على الإطلاق؛ حيث أنها لا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت ففي غضون دقائق قليلة تكون جاهزة للتقديم، فشكلها الأنيق ومذاقها الرائع يجعلانها أكثر أنواع الحلويات الشرقية تميزاً، واليوم سنقدم لكم أسهل طرق إعدادها. بسبوسة الفناجيل بسبوسة الفناجيل المكونات: ثلاث أكواب من دقيق السميد.

كوب من الزبادي.

كوب واحد من الزبدة.

ملعقة من ماء الزهر.

ملعقتان من البيكنج باودر.

لوز حسب الرغبة.

قطر (شربات).

مكونات القطر(الشربات):

كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة. طريقة عمل بسبوسة الفناجيل نُحضر وعاء ونضع فيه كلاً من الماء والسكر وماء الورد ونُقلبه ببطء وعندما يبدأ بالغليان نُضيف إليه عصير الليمون ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق على الأكثر كي لا يكون سميك للغاية. نُحضر وعاء ونضع فيه دقيق السميد والبيكنج باودر والزبادي وماء الزهر والزبدة ونمزجهم بأيدينا جيداً حتى تتداخل المكونات. نأتي بالفناجيل وندهنها بالقليل من الزيت والدقيق كي نتأكد من عدم التصاق البسبوسة فيه. نقوم بسكب خليط البسبوسة في الفناجيل ونزينها باللوز. نضع الفناجيل في صينية خبز ذات حواف مرتفعة ونسكب في الصينية كمية قليلة من الماء ونُدخلها إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة خمس وعشرون دقيقة حتى تنضج. نُخرج فناجيل البسبوسة من الفرن ونغمرها بالقطر الدافئ ونتركها لتبرد قليلاً قبل تقديمها. طريقة عمل بسبوسة الفناجيل يُذكر أن البسبوسة مرتبطة بشكل كبير بشهر رمضان المبارك، وذلك في جميع الدول العربية ومكوناتها واحدة في كل البلدان تقريباً سوى بعض الإضافات البسيطة فمثلا في بعض الدول مثل مصر وفلسطين يُضاف إليها ماء الورد، وفي جميع دول الخليج العربي تتم إضافة التمر إليها، وفي بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية لابد أن تؤكل ساخنة وليست باردة مثل أغلب البلدان العربية، وعلى الرغم من هذه الاختلافات إلا أن الجميع يعشق البسبوسة. الوسوم

بسبوسة الفناجيل هي أحد أسهل طرق عمل البسبوسة على الإطلاق؛ حيث أنها لا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت ففي غضون دقائق قليلة تكون جاهزة للتقديم، فشكلها الأنيق ومذاقها الرائع يجعلانها أكثر أنواع الحلويات الشرقية تميزاً، واليوم سنقدم لكم أسهل طرق إعدادها. بسبوسة الفناجيل بسبوسة الفناجيل المكونات: ثلاث أكواب من دقيق السميد.

كوب من الزبادي.

كوب واحد من الزبدة.

ملعقة من ماء الزهر.

ملعقتان من البيكنج باودر.

لوز حسب الرغبة.

قطر (شربات).

مكونات القطر(الشربات):

كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة. طريقة عمل بسبوسة الفناجيل نُحضر وعاء ونضع فيه كلاً من الماء والسكر وماء الورد ونُقلبه ببطء وعندما يبدأ بالغليان نُضيف إليه عصير الليمون ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق على الأكثر كي لا يكون سميك للغاية. نُحضر وعاء ونضع فيه دقيق السميد والبيكنج باودر والزبادي وماء الزهر والزبدة ونمزجهم بأيدينا جيداً حتى تتداخل المكونات. نأتي بالفناجيل وندهنها بالقليل من الزيت والدقيق كي نتأكد من عدم التصاق البسبوسة فيه. نقوم بسكب خليط البسبوسة في الفناجيل ونزينها باللوز. نضع الفناجيل في صينية خبز ذات حواف مرتفعة ونسكب في الصينية كمية قليلة من الماء ونُدخلها إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة خمس وعشرون دقيقة حتى تنضج. نُخرج فناجيل البسبوسة من الفرن ونغمرها بالقطر الدافئ ونتركها لتبرد قليلاً قبل تقديمها. طريقة عمل بسبوسة الفناجيل يُذكر أن البسبوسة مرتبطة بشكل كبير بشهر رمضان المبارك، وذلك في جميع الدول العربية ومكوناتها واحدة في كل البلدان تقريباً سوى بعض الإضافات البسيطة فمثلا في بعض الدول مثل مصر وفلسطين يُضاف إليها ماء الورد، وفي جميع دول الخليج العربي تتم إضافة التمر إليها، وفي بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية لابد أن تؤكل ساخنة وليست باردة مثل أغلب البلدان العربية، وعلى الرغم من هذه الاختلافات إلا أن الجميع يعشق البسبوسة.

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