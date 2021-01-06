وصفة الدجاج الكرسبي المقرمش على طريقة كنتاكي في المنزل خطوة بخطوة

يبحث الكثير من الأمهات عن طريقة سهلة ومختلفة لعمل الدجاج لأطفالهم لأنه مليئ بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، حيث تتعدد وصفات عمل الدجاج وله أشكال وطرق مختلفة وكافة وصفاته سهلة ولذيذة خاصةً دجاج الكرسبي القرمش والشهي، والذي لا يحتاج وقت ولا مجهود ولا تكلفة، لذلك سنقوم بنشر طريقة عمل دجاج كرسبي اللذيذ والمقرمش في المنزل بدلاً من الذهاب إلى المطاعم في هذه الآونة التي تنتشر فيها الأوبئة الأمراض حفاظاً على سلامتكم وسلامة أطفالكم، تابعي المقال لمعرفة الطريقة خطوة بخطوة.

طريقة عمل دجاج كرسبي

إليكي جميع المكونات المطلوبة لتحضير وصفة كرسبي الدجاج المقرمش والشهي في المنزل، تعرفي عليها:

دجاجة بوزن كيلو مقطعة إلى 8 قطع.

كوبان من الدقيق.

ملعقتان من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة كبيرة من الزعتر الأخضر المفروم.

ملعقة كبيرة من الريحان الأخضر المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة الحارة.

أربعة أكواب من اللبن الخاثر.

كمية مناسبة من الزيت نباتي للقلي.

إقرأ أيضاً:

أولاً، قومي بغسل قطه الدجاج جيداً واتركيه جانباً.

احضري وعاء وضعي فيه نصف مقدار كلاً من “الفلفل الأسود والملح والزعتر والريحان المفروم واللبن الخاثر والصلصة الحارة” وتقليبهم جيداً حتى تتجانس المكونات، ثم ضيفي إليهم قطع الدجاج وقلبيهم حتى تتغطى القطع بالتتبيلة.

وضع قطع الدجاج في الثلاجة بعد تغطيته بورق النايلون من 30 إلى 60 دقيقة، والأفضل لساعة حتى تتشبع القطع بالتتبيلة.

وضع النصف الآخر من المكونات في طبق مع الدقيق وتقليبهم جيداً واتركيهم جانباً.

قومي بوضع قدر عميق على نار متوسطة في داخله زيت للقلي حتى يسخن تماماً.

ثم ضعي الدجاج في خليط الدقيق ثم اللبن ثم الدقيق، كرري هذه العملية حتى تنتهي كمية الدجاج وضعيهم في الزيت على النار.

اتركي الدجاج في الزيت على نار متوسطة حتى تنضج وتصبح لونها ذهبي ومقرمش لمدة “8 دقائق”.

اخرجي الدجاج من الزيت وضعيها في طبق التقديم، ثم قدميها مع الكاتشب والسلطة، بالهناء والشفاء.

خطوات عمل دجاج كرسبي