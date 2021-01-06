ماسك الخل الطبيعي لفرد الشعر وتنعيمه أقوى من البروتين والكيراتين الصناعي

وصفة ماسك الخل الطبيعي لفرد الشعر هي وصفة طبيعية لتنعيم الشعر بمكونات سهلة وبسيطة للغاية متاحة لدى جميع بيوتنا، وهذه الوصفة ستوفر لكم الكثير من الأموال التي قد تنفقونها على شعركم عند شراء البروتين أو الكيراتين الذي يباع في الأسواق، وهي وصفة آمنة تماما على شعرك ولها تأثير فعال للغاية، وعلى أبعد التقديرات فإن لم تكن تلك الوصفة ستفيد شعرك بنسبة 100 بالمائة، إلا أنه من المؤكد أنها لن تضر شعرك ولذلك تظل وصفات بديل الكيراتين الطبيعي هي الأفضل، لأنه من المعروف عن المنتجات الطبيعية أنها لا تسبب أي ضرر للجسم أو الشعر على عكس تلك المنتجات الأخرى حيث أن الإسراف في استخدامها قد يتسبب في مشاكل عديدة للشعر من بينها حدوث تساقط للشعر بسبب الاستخدام المتكرر لها.

وصفة الخل لفرد الشعر وتنعيمه

ومن فوائد الخل للشعر أنه يعمل على القضاء على التجاعيد في الشعر ويزيد من نعومته ولمعانه وبريقه، ويقوم الخل بالقضاء على القشرة ويمنع من ظهورها مجددا، كما أنه يعالج تقصف الشعر ويعمل على تقوية بصيلات الشعر ومنع حدوث التقصف، كما أن الخل يقلل من تساقط الشعر ويقوم بإزالة الخلايا الميتة في فروة الرأس التي ترسبت بفعل العوامل الخارجية ويقوم بتفتيح المسام، مما يجعله سبب رئيسي في القضاء على القشرة وتساقط الشعر.

وصفات الخل لتنعيم الشعر

تتعدد وصفات ماسك الخل الطبيعي لفرد الشعر حيث يمكن استخدامه بأكثر من طريقة مختلفة، فيمكن خلط مقدار كوب ونصف من الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من خل عصير التفاح أو الخل العادي، مع ملاحظة أنه إن كان الشعر طويلا يمكن زيادة كمية الخل المستخدمة، وتعتبر هذه الوصفة بمثابة غسول لشعرك، حيث يتم غسل الشعر بها وتدليكه بأصابع اليد في فروة الرأس بحركات دائرية، ثم يغسل بعدها بالماء ويجفف الشعر، ويمك نترك الشعر على نفس وضعه بدون غسيل ولكن لمن يكره رائحة الخل فلن يكون خيار مناسب له.

طريقة أخرى لوصفات الخل للشعر عن طريق غلي بعض من نبات إكليل الجبل في مقدار كوبان من الماء، ثم يترك ليبرد ويتخمر ، وبعد ذلك يضاف إليه مقدار نصف لتر من خل عصير التفاح، وملعقتين من زيت الزيتون أو زيت السمسم، ثم يتم التقليب جيدا والإحتفاظ بالمكون في زجاجة بخاخ، ليتم رش الخليط على فروة الرأس وعمل تدليك جيد لها، ثم يترك على الشعر لمدة ساعة ويغسل الشعر بالماء والشامبو بعدها واستخدام البلسم.