لعشاق البطاطس ابرز 5 فوائد صحية لتناولها

البطاطس دوت الخليج واحدة من ابرز عناصر الغذاء التي يتناولها الناس حول العالم، وهي بأشكال وألوان ونكهات مختلفة لكن اشهرها دوت الخليج البطاطس العادية والبطاطا الحلوة.

وتمتاز البطاطس بغناها بالنشويات التي قد تحمل لها صيتاً سيئاً بعض الأحيان، خاصة بين صفوف الذين يواظبون على اتباع نظام حياتي صحي او شبه خالي من النشويات.

لكن ليست كل النشويات ضارة كما يعتقد الكثيرون، فهي تعزز الطاقة في الجسم. والبطاطس كونها مصدراً مهماً لهذه النشويات، فإن تناولها باعتدال وبشكل صحي يجعلنا نستفيد منها فضلاً عن فوائد صحية أخرى نحصل عليها من البطاطس ونستعرضها سوياً في موضوعنا اليوم.

5 فوائد صحية لتناول البطاطس

ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن موقع "هيلث لاين" المختص بالاخبار الطبية، 5 فوائد صحية يمكن الاستفادة منها عند تناول البطاطس.

وهذه الفوائد دوت الخليج التالية:

غنية بالعناصر الغذائية الهامة: إذ تعد البطاطس مصدر مهم للعديد من الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والمنغنيز والمغنسيوم وفيتامين "سي" والألياف والبروتين.

ويمكن التخفيف من السعرات الحرارية في البطاطس بتحضيرها بطريقة صحية مثل الشوي عوضاً عن القلي.

مضادات الأكسدة: تحتوي البطاطس على مركبات الفلافونويد والكاروتينات والأحماض الفينولية التي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم عن طريق تحييد الجزيئات الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة والتي تسبب الإجهاد التأكسدي.

وعندما تتراكم الجذور الحرة في الجسم، فإنها تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

وتحتوي البطاطس أرجوانية اللون على ما يقارب 3-4 أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في البطاطس البيضاء بحسب خبراء التغذية.

تنظيم التحكم بالدم: تمتاز البطاطس بمحتواها من نوع خاص من النشاء يعرف بالنشاء المقاوم، لا يتم امتصاصه بالكامل من قبل الجسم، حيث يصل إلى الأمعاء الغليظة ليصبح مصدرا غذائيا للبكتيريا المفيدة في الأمعاء.

وكانت ابحاث عدة ربطن بين النشاء المقاوم والعديد من الفوائد الصحية منها مقاومة الانسولين والمساعدة على تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم.

البطاطس الخالية من الجلوتين: وهي مادة يمكن ان تسبب اضطرابات هضمية للبعض ممن يعانون من حساسية الجلوتين، في حين ان البطاطس خالية من الجلوتين بشكل طبيعي ما يجعل تناولها آمناً ولا يسبب الانزعاج وعدم الراحة عند تناول الطعام او الامساك والاسهال.

وهي مادة يمكن ان تسبب اضطرابات هضمية للبعض ممن يعانون من حساسية الجلوتين، في حين ان البطاطس خالية من الجلوتين بشكل طبيعي ما يجعل تناولها آمناً ولا يسبب الانزعاج وعدم الراحة عند تناول الطعام او الامساك والاسهال. تعزيز الشعور بالشبع: بجانب فوائدها الغذائية، فإن البطاطس تعزز الشعور بالشبع والامتلاء وتعمل على كبح الشهية والجوع، ما يجعلها مفيدة للاشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن أو ضبطه.

وتشير بعض الدراسات الى ان البطاطس تحتوي على بروتين "بي آي 2" الذي يفرز هرمون "الكوليسيستوكينين" المعزز للشعور بالامتلاء وتنشيط حرق الدهون.