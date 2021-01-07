طريقة عمل بسكويت الشوفان اللذيذ والرائع في المنزل بسهولة وبساطة

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بسكويت الشوفان يعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحبها الكبار والصغار، وهو من أشهي الحلويات التي تقدم في الأعياد والمناسبات والأفراح ويمكن تقديمه مع الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية، ويفضل الكثير أنواع البسكويت وخاصتاً الشوفان بماء الورد لأنه يعطي للبسكويت رائحة شهية، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا قفني على مكونات وطريقة تحضير بسكويت الشوفان وبسكويت الشوفان وماء الورد.مكونات بسكويت الشوفان
يحتوي بسكويت الشوفان على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- كيلو من الدقيق.
- 3 أكواب من الشوفان.
- نصف كيلو من الجوز المحمص والمطحون.
- 2 أكواب من السكر البودرة.
- 2 كوب من الزبدة.
- بيضة واحدة.
- صفار بيضة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.
- رشة من الملح.
- 2 ملعقة صغيرة من القهوة السائلة.
- سكر ناعم لتزيين الكوكيز أو شوفان.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت الشوفان خطوة بخطوة كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق بعد نخله والشوفان والبيكنج بودر والصودا والملح وتقلب هذه المكونات معاً جيداً.
- نضيف الزبدة والسكر الناعم في إناء عميق ويخفق جيداً بالمضرب الكهربائي إلى أن يصبح القوام كريمي.
- نضيف بعد ذلك صفار البيض مع البيضة الكاملة والفانيليا مع الاستمرار بالخفق ثم نضيف الجوز مع الاستمرار بالخفق.
- نضيف المكونات الجافة والقهوة وخلطها خفيفاً.
- نأخذ كمية من العجينة بحجم الكرة الصغيرة ونغمرها في الشوفان أو السكر الناعم، ثم تكور في نفس الوقت، ثم وضعها في الصينية المغلفة بورق الزبدة.
- نقوم بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة ربع ساعة، بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد تماماً قبل نزعها لأنها طرية.
مكونات بسكويت الشوفان وماء الورد
سوف نتعرف على مكونات بسكويت الشوفان وماء الورد كالتالي:-
- كيلو من الدقيق.
- 2 كوب من الشوفان المحمص.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- 3 أكواب كبيرة من الزبدة السائلة.
- 2 كوب من السكر.
- 2 بيضة.
- كوب ونصف من الفستق مطحون.
- ربع كوب من ماء الورد.
سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت الشوفان وماء الورد كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق بعد نخله والشوفان والبيكنج بودر والملح وتقلب المكونات لتمتزج.
- نقوم بإضافة الزبدة في إناء عميق، ونضيف السكر ويخفق بالمضرب الكهربائي للحصول على قوام كريمي ثم نضيف البيضة والفانيليا مع الاستمرار بالخفق.
- نضيف بعد ذلك الفستق ونخفق قليلاً ثم نضيف ماء الورد.
- نضيف المكونات الجافة معاً ونقلبهم جيداً.
- تسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين ووضعها فوق سطح مدهون بالزيت ثم نشكلها أسطوانة، ونضعها في الصينية مع ترك مسافة بين القطعتين.
- نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة نصف ساعة ثم نخرجها وتركها لتبرد تماماً.
- نقوم بتقطيع كل قطعة إلى شرائح أو دوائر ثم نضعها في الصينية ونرجعها الي الفرن لمدة خمس وعشرين دقيقة إلى أن تنشف قليلاً، ونخرجها ونتركها لتبرد وتقدم بالهنا والشفا.
الوسوم
بسكويت الشوفان يعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحبها الكبار والصغار، وهو من أشهي الحلويات التي تقدم في الأعياد والمناسبات والأفراح ويمكن تقديمه مع الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية، ويفضل الكثير أنواع البسكويت وخاصتاً الشوفان بماء الورد لأنه يعطي للبسكويت رائحة شهية، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا قفني على مكونات وطريقة تحضير بسكويت الشوفان وبسكويت الشوفان وماء الورد.مكونات بسكويت الشوفان
يحتوي بسكويت الشوفان على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- كيلو من الدقيق.
- 3 أكواب من الشوفان.
- نصف كيلو من الجوز المحمص والمطحون.
- 2 أكواب من السكر البودرة.
- 2 كوب من الزبدة.
- بيضة واحدة.
- صفار بيضة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.
- رشة من الملح.
- 2 ملعقة صغيرة من القهوة السائلة.
- سكر ناعم لتزيين الكوكيز أو شوفان.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت الشوفان خطوة بخطوة كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق بعد نخله والشوفان والبيكنج بودر والصودا والملح وتقلب هذه المكونات معاً جيداً.
- نضيف الزبدة والسكر الناعم في إناء عميق ويخفق جيداً بالمضرب الكهربائي إلى أن يصبح القوام كريمي.
- نضيف بعد ذلك صفار البيض مع البيضة الكاملة والفانيليا مع الاستمرار بالخفق ثم نضيف الجوز مع الاستمرار بالخفق.
- نضيف المكونات الجافة والقهوة وخلطها خفيفاً.
- نأخذ كمية من العجينة بحجم الكرة الصغيرة ونغمرها في الشوفان أو السكر الناعم، ثم تكور في نفس الوقت، ثم وضعها في الصينية المغلفة بورق الزبدة.
- نقوم بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة ربع ساعة، بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد تماماً قبل نزعها لأنها طرية.
مكونات بسكويت الشوفان وماء الورد
سوف نتعرف على مكونات بسكويت الشوفان وماء الورد كالتالي:-
- كيلو من الدقيق.
- 2 كوب من الشوفان المحمص.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- 3 أكواب كبيرة من الزبدة السائلة.
- 2 كوب من السكر.
- 2 بيضة.
- كوب ونصف من الفستق مطحون.
- ربع كوب من ماء الورد.
سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت الشوفان وماء الورد كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق بعد نخله والشوفان والبيكنج بودر والملح وتقلب المكونات لتمتزج.
- نقوم بإضافة الزبدة في إناء عميق، ونضيف السكر ويخفق بالمضرب الكهربائي للحصول على قوام كريمي ثم نضيف البيضة والفانيليا مع الاستمرار بالخفق.
- نضيف بعد ذلك الفستق ونخفق قليلاً ثم نضيف ماء الورد.
- نضيف المكونات الجافة معاً ونقلبهم جيداً.
- تسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين ووضعها فوق سطح مدهون بالزيت ثم نشكلها أسطوانة، ونضعها في الصينية مع ترك مسافة بين القطعتين.
- نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة نصف ساعة ثم نخرجها وتركها لتبرد تماماً.
- نقوم بتقطيع كل قطعة إلى شرائح أو دوائر ثم نضعها في الصينية ونرجعها الي الفرن لمدة خمس وعشرين دقيقة إلى أن تنشف قليلاً، ونخرجها ونتركها لتبرد وتقدم بالهنا والشفا.
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