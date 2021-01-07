طريقة عمل بسكويت الشوفان اللذيذ والرائع في المنزل بسهولة وبساطة

بسكويت الشوفان يعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحبها الكبار والصغار، وهو من أشهي الحلويات التي تقدم في الأعياد والمناسبات والأفراح ويمكن تقديمه مع الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية، ويفضل الكثير أنواع البسكويت وخاصتاً الشوفان بماء الورد لأنه يعطي للبسكويت رائحة شهية، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا قفني على مكونات وطريقة تحضير بسكويت الشوفان وبسكويت الشوفان وماء الورد.

مكونات بسكويت الشوفان

يحتوي بسكويت الشوفان على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كيلو من الدقيق.

3 أكواب من الشوفان.

نصف كيلو من الجوز المحمص والمطحون.

2 أكواب من السكر البودرة.

2 كوب من الزبدة.

بيضة واحدة.

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

رشة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من القهوة السائلة.

سكر ناعم لتزيين الكوكيز أو شوفان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت الشوفان خطوة بخطوة كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الدقيق بعد نخله والشوفان والبيكنج بودر والصودا والملح وتقلب هذه المكونات معاً جيداً. نضيف الزبدة والسكر الناعم في إناء عميق ويخفق جيداً بالمضرب الكهربائي إلى أن يصبح القوام كريمي. نضيف بعد ذلك صفار البيض مع البيضة الكاملة والفانيليا مع الاستمرار بالخفق ثم نضيف الجوز مع الاستمرار بالخفق. نضيف المكونات الجافة والقهوة وخلطها خفيفاً. نأخذ كمية من العجينة بحجم الكرة الصغيرة ونغمرها في الشوفان أو السكر الناعم، ثم تكور في نفس الوقت، ثم وضعها في الصينية المغلفة بورق الزبدة. نقوم بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة ربع ساعة، بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد تماماً قبل نزعها لأنها طرية.

مكونات بسكويت الشوفان وماء الورد

سوف نتعرف على مكونات بسكويت الشوفان وماء الورد كالتالي:-

كيلو من الدقيق.

2 كوب من الشوفان المحمص.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

3 أكواب كبيرة من الزبدة السائلة.

2 كوب من السكر.

2 بيضة.

كوب ونصف من الفستق مطحون.

ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت الشوفان وماء الورد كالتالي:-