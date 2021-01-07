طريقة عمل البيتزا السهلة البسيطة بعجينة هشة وجميلة جدا وطعم تحفة

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تعتبر البيتزا من المعجنات البسيطة التي يمكن القيام بها في اي وقت، وتختلف طريقة عملها من طريقة لأخرى وأيضاً طريقة الحشو تختلف فمن الممكن حشوها بالجبنة والزيتون أو اللحمة المفرومة أو الفراخ المقطع، وهي من اشهى الأكلات التي يفضلها الأطفال الصغار والكبار وهي من الوجبات التي يمكن تناولها في معظم أوقات اليوم، وعلى الرغم من سهولة إعدادها إلا أنها من أكثر الأكلات التي يكثر البحث عنها للقيام بها في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة بتكلفة كبيرة وأيضاً غير مضمونة نظافة من يقومون بها، لذلك سوف أقدم لكم مشاهدينا الكرام مكونات البيتزا وأبسط وأسهل طريقة عمل للقيام بعملها.مكونات البيتزا
تتكون البيتزا من مكونات بسيطة جداً حيث يمكن عملها من غير ما تكلفك شئ وهذه المكونات هي:
- 1/2 2 كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ماء دافئ للعجن.
- 2 ملعقة من الزيت.
- نصف كوب من الزبادي ( ممكن القيام بها من غيره ).
- 3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.
- حبة متوسطة من الطماطم.
- حبة من الفلفل الأخضر.
- زيتون اسود او اخضر.
- جبنة موتزاريلا مبشورة ( حسب الرغبة ).
- 250 جرام من اللحمة المفرومة.
- رشة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة صغيرة من الزنجبيل.
ابسط واسهل طريقة تحضير للقيام بعملها وهي كالتالي:
- نحضر إناء ونضع به الملح والسكر والزبادي ونخلطهم جيداً.
- ثم نقوم بخلط الخميرة الفورية بالدقيق ثم نضعهم على هذه المكونات ونضيف عليهم الماء على حسب العجينة ونقوم بالعجن ونضع الزيت حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة.
- نترك العجينة حتى تخمر لمدة ساعة أو اكثر.
- نقوم في ذلك الوقت بتعصيج اللحمة بوضع اللحمة في إناء به زيت على النار ونضع عليها الفلفل الأسود والزنجبيل.
- ونقوم بتقطيع الطماطم والفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة.
- نقوم بفرد العجينة بعد أن تخمر في صينية ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.
- ثم نضع عليها صلصة الطماطم ونضع عليها اللحمة والفلفل الأخضر والزيتون والجبنة الموتزاريلا المبشورة.
- ندخل الصينية الفرن السابق تسخينها على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 20 إلى 25 دقيقة.
الوسوم
تعتبر البيتزا من المعجنات البسيطة التي يمكن القيام بها في اي وقت، وتختلف طريقة عملها من طريقة لأخرى وأيضاً طريقة الحشو تختلف فمن الممكن حشوها بالجبنة والزيتون أو اللحمة المفرومة أو الفراخ المقطع، وهي من اشهى الأكلات التي يفضلها الأطفال الصغار والكبار وهي من الوجبات التي يمكن تناولها في معظم أوقات اليوم، وعلى الرغم من سهولة إعدادها إلا أنها من أكثر الأكلات التي يكثر البحث عنها للقيام بها في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة بتكلفة كبيرة وأيضاً غير مضمونة نظافة من يقومون بها، لذلك سوف أقدم لكم مشاهدينا الكرام مكونات البيتزا وأبسط وأسهل طريقة عمل للقيام بعملها.مكونات البيتزا
تتكون البيتزا من مكونات بسيطة جداً حيث يمكن عملها من غير ما تكلفك شئ وهذه المكونات هي:
- 1/2 2 كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ماء دافئ للعجن.
- 2 ملعقة من الزيت.
- نصف كوب من الزبادي ( ممكن القيام بها من غيره ).
- 3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.
- حبة متوسطة من الطماطم.
- حبة من الفلفل الأخضر.
- زيتون اسود او اخضر.
- جبنة موتزاريلا مبشورة ( حسب الرغبة ).
- 250 جرام من اللحمة المفرومة.
- رشة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة صغيرة من الزنجبيل.
ابسط واسهل طريقة تحضير للقيام بعملها وهي كالتالي:
- نحضر إناء ونضع به الملح والسكر والزبادي ونخلطهم جيداً.
- ثم نقوم بخلط الخميرة الفورية بالدقيق ثم نضعهم على هذه المكونات ونضيف عليهم الماء على حسب العجينة ونقوم بالعجن ونضع الزيت حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة.
- نترك العجينة حتى تخمر لمدة ساعة أو اكثر.
- نقوم في ذلك الوقت بتعصيج اللحمة بوضع اللحمة في إناء به زيت على النار ونضع عليها الفلفل الأسود والزنجبيل.
- ونقوم بتقطيع الطماطم والفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة.
- نقوم بفرد العجينة بعد أن تخمر في صينية ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.
- ثم نضع عليها صلصة الطماطم ونضع عليها اللحمة والفلفل الأخضر والزيتون والجبنة الموتزاريلا المبشورة.
- ندخل الصينية الفرن السابق تسخينها على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 20 إلى 25 دقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البيتزا السهلة البسيطة بعجينة هشة وجميلة جدا وطعم تحفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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