طريقة عمل البيتزا السهلة البسيطة بعجينة هشة وجميلة جدا وطعم تحفة

تعتبر البيتزا من المعجنات البسيطة التي يمكن القيام بها في اي وقت، وتختلف طريقة عملها من طريقة لأخرى وأيضاً طريقة الحشو تختلف فمن الممكن حشوها بالجبنة والزيتون أو اللحمة المفرومة أو الفراخ المقطع، وهي من اشهى الأكلات التي يفضلها الأطفال الصغار والكبار وهي من الوجبات التي يمكن تناولها في معظم أوقات اليوم، وعلى الرغم من سهولة إعدادها إلا أنها من أكثر الأكلات التي يكثر البحث عنها للقيام بها في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة بتكلفة كبيرة وأيضاً غير مضمونة نظافة من يقومون بها، لذلك سوف أقدم لكم مشاهدينا الكرام مكونات البيتزا وأبسط وأسهل طريقة عمل للقيام بعملها.

مكونات البيتزا

تتكون البيتزا من مكونات بسيطة جداً حيث يمكن عملها من غير ما تكلفك شئ وهذه المكونات هي:

1/2 2 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء دافئ للعجن.

2 ملعقة من الزيت.

نصف كوب من الزبادي ( ممكن القيام بها من غيره ).

3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

حبة متوسطة من الطماطم.

حبة من الفلفل الأخضر.

زيتون اسود او اخضر.

جبنة موتزاريلا مبشورة ( حسب الرغبة ).

250 جرام من اللحمة المفرومة.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من الزنجبيل.

طريقة تحضيرها

ابسط واسهل طريقة تحضير للقيام بعملها وهي كالتالي: